Soykırım altında Filistin’de Miraç Kandili! Katil İsrail ordusundan Mescid-i Aksa’ya giden Müslümanlara müdahale





Bölgedeki yaşanan son durumu Mescid-i Aksa içerisinden A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Geçgel, "Kısıtlama vardı yine. Birçok kişi giremedi içeriye. Ancak biz girdik. Türkiye'den gelen çok fazla kişi var Mescid-i Aksa'ya. İçeride ibadet ediyor Müslümanlar, namaz kılıyorlar ve bugün birçok kişi geldi ama İsrail polisi içeri almadı" dedi.

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