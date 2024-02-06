Soykırım altında Filistin’de Miraç Kandili! Katil İsrail ordusundan Mescid-i Aksa’ya giden Müslümanlara müdahale

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden gecesinde de aralıksız sürdürmeye devam ediyor.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden gecesinde de aralıksız sürdürmeye devam ediyor.
İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM SUÇU İŞLİYOR
Abluka altındaki Gazze'de elektiriği, suyu interneti, gıda ve ilaç girişini kesen İsrail camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak 1 aydan fazla süredir kadın çocuk demeden katlediyor.
BİNLERCE KİŞİ ŞEHİT OLDU
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 113 artarak 27 bin 478'e ulaştı.
LAHEY'DE TARİHİ KARAR
İşgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işleyen katil İsrail'in yargılanmasının önü açıldı. Uluslararası Adalet Divanı İşgalci İsrail'in talebini reddederek 'soykırım davasının esastan görülmesine' hükmetti. Uluslararası Adalet Divanı ayrıca İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların 'makul seviyede' ispatlandığına da karar verdi.
GAZZE'DE BURUK MİRAÇ
Tüm yaşananların gölgesinde Filistinliler alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (SAV) miraca çıktığı kutlu gece Miraç Kandili'ni buruk şekilde geçiriyor.
MESCİD-İ AKSA'DA MÜSLÜMANLARA SİYONİST ENGEL
Miraç Kandili'nde Mescid-i Aksa'ya ibadet için giden Müslümanlara İsrail polisi engel olarak birçok kişiyi içeri almıyor.
Bölgedeki yaşanan son durumu Mescid-i Aksa içerisinden A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Geçgel, "Kısıtlama vardı yine. Birçok kişi giremedi içeriye. Ancak biz girdik. Türkiye'den gelen çok fazla kişi var Mescid-i Aksa'ya. İçeride ibadet ediyor Müslümanlar, namaz kılıyorlar ve bugün birçok kişi geldi ama İsrail polisi içeri almadı" dedi.