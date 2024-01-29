CHP’de 300 üye kazan kaldırdı! Özgür Özel’i ’kırmızı çizgisi’nden sıkıştırdılar... Ön seçim yoksa oy da yok

CHP'li 300 üye ön seçim kararı uygulanmaması üzerine boykot kararı aldı
Osmaniye
'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut başkanı ön seçim yapmadan yeniden aday olarak belirlemesine partililer tepki gösterdi.
300 ÜYE KAZAN KALDIRDI
Cumhuriyet Halk Partisi, Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesinde belediye başkan adayı olarak mevcut başkan Mustafa Kaynar'ı aday gösterdi. Belediye başkanlığı için aday adayı olan Ökkeş Yücel ile bir grup partili, belediye başkanlığı için ön seçim yapılmadan mevcut Belediye Başkanı Mustafa Kaynar'ın aday olarak açıklanmasına tepki gösterdi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesi
Aralarında eski belediye başkanı, eski kadın kolları başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve il delegeleri olmak üzere yaklaşık 300 kişilik partili, 31 Mart Yerel seçimlerde Düziçi ilçesi ve Yarbaşı beldesinde Cumhuriyet Halk Partisini boykot ederek oy vermeyeceklerini açıkladı.