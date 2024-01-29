CHP’de 300 üye kazan kaldırdı! Özgür Özel’i ’kırmızı çizgisi’nden sıkıştırdılar... Ön seçim yoksa oy da yok

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yerel seçimlere giderayak sistem kilitlendi. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürüyor.



İmamoğlu İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri aday listesine yazdırdı. PM'den yeniden aday gösterilmeyeceği öğrenilen CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise partisinden istifa etti.

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Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun kendisine "Seninle yol yürümeyeceğiz" dediğini aktaran İlgezdi, "Partimizin hukuki işleyişi ve parti kültüründe üst kurullarında karar alınmadan böylesi bir kararı tarafıma tebliğ etmeye İBB Başkanı'nın görev ve yetkisi yoktur" dedi.