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CHP'de 300 üye kazan kaldırdı! Özgür Özel'i 'kırmızı çizgisi'nden sıkıştırdılar... Ön seçim yoksa oy da yok

CHP'de sular durulmuyor. Parti iç hesaplaşma, entrika ve kaosla cebelleşirken aday belirleme sürecinde deyim yerindeyse kan gövdeyi götürüyor. Bir yandan da Özgür Özel'in seçilmeden önce 'kırmızı çizgim' dediği ön seçim kararının uygulanmaması partileri isyan noktasına getirdi. CHP'li 300 partili ön seçimsiz belirlenen adaya destek vermeme kararı aldı, genel merkeze karşı kazan kaldırdı.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 12:51 Güncelleme 29 Ocak 2024, 13:12
CHP’de 300 üye kazan kaldırdı! Özgür Özel’i ’kırmızı çizgisi’nden sıkıştırdılar... Ön seçim yoksa oy da yok

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yerel seçimlere giderayak sistem kilitlendi. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürüyor.

İmamoğlu İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri aday listesine yazdırdı. PM'den yeniden aday gösterilmeyeceği öğrenilen CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise partisinden istifa etti.

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Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun kendisine "Seninle yol yürümeyeceğiz" dediğini aktaran İlgezdi, "Partimizin hukuki işleyişi ve parti kültüründe üst kurullarında karar alınmadan böylesi bir kararı tarafıma tebliğ etmeye İBB Başkanı'nın görev ve yetkisi yoktur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

DEMOKRASİ RAFA KALKTI, ÖN SEÇİM HAK GETİRE
Bir yandan da genel başkan seçilmeden önce kırmızı çizgisinin ön seçim ve demokrasi olduğunu vurgulayan CHP lideri Özgür Özel, demokrasiyi rafa kaldırdı verdiği sözleri de yuttu.

Ön seçim kararının uygulanmaması partileri isyan noktasına getirdi.

CHP'li 300 üye ön seçim kararı uygulanmaması üzerine boykot kararı aldıCHP'li 300 üye ön seçim kararı uygulanmaması üzerine boykot kararı aldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut başkanı ön seçim yapmadan yeniden aday olarak belirlemesine partililer tepki gösterdi.

300 ÜYE KAZAN KALDIRDI
Cumhuriyet Halk Partisi, Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesinde belediye başkan adayı olarak mevcut başkan Mustafa Kaynar'ı aday gösterdi. Belediye başkanlığı için aday adayı olan Ökkeş Yücel ile bir grup partili, belediye başkanlığı için ön seçim yapılmadan mevcut Belediye Başkanı Mustafa Kaynar'ın aday olarak açıklanmasına tepki gösterdi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesiOsmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesi

Aralarında eski belediye başkanı, eski kadın kolları başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve il delegeleri olmak üzere yaklaşık 300 kişilik partili, 31 Mart Yerel seçimlerde Düziçi ilçesi ve Yarbaşı beldesinde Cumhuriyet Halk Partisini boykot ederek oy vermeyeceklerini açıkladı.
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