Binlerce kilometre uzaktan geldiler! 11 şehre çöken karanlık umut ışığı ile aydınlandı! Türkiye kara gün dostlarını unutmadı

Japon ekip, Gaziantep’te sahra hastanesi kurdu.
"DOST PATİLER" ÇALIŞMALARA DESTEK OLDU
Depremde arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda ülkeden de "dost patiler" çalışmalara katkı sundu. 54 ülkeden 440 özel eğitimli köpek, enkaz altındaki çok sayıda kişinin bulunarak sağ çıkarılmasında önemli rol oynadı.
Meksika'nın arama kurtarma köpeği Proteo
Meksikalı ekiplerle arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Türkiye'ye getirilen ünlü arama kurtarma köpeği Proteo, görev yaptığı Adıyaman'da rahatsızlanarak öldü.
Bölgede 3 kişinin enkazdan sağ çıkarılmasında önemli rol oynayan Proteo, çalışmalara katıldığı Adıyaman'a gömüldü.
Arama çalışmalarında canla başla çalışan ekipler ve ülkeler şu şekildeydi;
Bahreyn, Kore Cumhuriyeti, Sri Lanka, Cibuti, Romanya, Uruguay, Filistin, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Dominik Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Somali, Senegal, Birleşik Krallık, Özbekistan, Arjantın, Gambiya, Lübnan, Etiyopya, Polonya, Sırbistan, Ruanda, Irak, Gabon Cumhuriyeti, Tacikistan, Bangladeş, Gürcistan, Gana, Japonya, Kamerun, Azerbaycan, Cezayir, Hırvatistan, Avustralya, İran, Macaristan, Litvanya, Estonya, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Katar, İsveç, Kolombiya, Moğolistan, İrlanda, Karadağ, Ukrayna, Fransa, Zimbabve, Güney Afrika Cumhuriyeti, Norveç, Buruni,Libya, Mısır, Ekvador, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Belarus, El Salvador, Meksika, İtalya, Lüksemburg, Guatemala, ABD, Finlandiya, Moldova, Tayland Krallığı, Kamboçya, Brezilya, Yeni Zelanda, Tanzanya, Fildişi Sahili, Vietnam, Tunus, Sierra Leone, Küba, Togo, Bosna Hersek, Kazakistan, Umman, Malta, Vatikan, Filipinler, İspanya, Sudan, Singapur Cumhuriyeti, Almanya, Kosova, Portekiz, Belçika, Kenya Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Panama, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Danimarka, Türkmenistan, Endonezya, Malezya, Kuveyt, Venezuela, Avrupa Birliği Delegasyonu, Uganda, Arnavutluk, Çekya, Hollanda, Kanada, Letonya, Kongo Cumhuriyeti, Brunei, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Nijerya, Slovakya, Pakistan, Yunanistan, Afganistan, Zambiya Cumhuriyeti, İsviçre, BM Mukim Koordinatörlüğü, TDT Genel Sekreterliği, IFRC, Türk Kızılay