Binlerce kilometre uzaktan geldiler! 11 şehre çöken karanlık umut ışığı ile aydınlandı! Türkiye kara gün dostlarını unutmadı

90 ÜLKEDEN ARAMA KURTARMA EKİBİ GELDİ Dışişleri Bakanlığının verilerine göre, 90 ülkeden arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş , Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelerde görev aldı.

Arama kurtarma çalışmalarına destek olan yabancı ekipler, yüzlerce kişiyi enkazdan sağ çıkardı ve hayata yeniden tutunmalarını sağladı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ UNUTULMADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde gece gündüz demeden, "bir can daha kurtarabilir miyim" düşüncesiyle canla başla çalışan arama kurtarma ekiplerini unutmadı.

AFAD 🇹🇷;

6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen Asrın Felaketi'nden 45 dakika sonra, saat 05.02'de Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki en üst seviye olan ve 'Uluslararası Acil Yardım Çağrısını' kapsayan 4. Seviye Acil Durum ilan etti.



Dünyanın dört bir yanından dost ve kardeş… pic.twitter.com/dhqmxUB4Cl — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 6 Şubat depremlerinde yüzlerce canın kurtarılmasını sağlayan arama kurtarma ekipleri için hazırlanan kısa filmi paylaştı.

6 Şubat 2023, saat 04.17'de meydana gelen asrın felaketinden 45 dakika sonra, saat 05.02'de Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki en üst seviye olan ve "uluslararası acil yardım çağrısını" kapsayan 4. seviye acil durumun ilan edildiğini anımsatan Yerlikaya, dünyanın dört bir yanından dost ve kardeş ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye geldiğine dikkati çekti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gelen her ekip, kahraman arama kurtarma ekiplerimizle birlikte omuz omuza verdi; enkaz altından bir can kurtarabilmek için canla başla çalıştı. Kurtarılan her can, yaşanan her mucize, bir bebeğin hayata tutunma azmi, bir annenin yavrusuna kavuşma mutluluğu… Tüm bu unutulmaz anlar, sahada arama kurtarma çalışması yapan arkadaşlarımızı daha da gayretlendiriyor, bizleri de umutlandırıyordu.

Gece gündüz gözetmeden 23 gün boyunca, 'bir can daha kurtarabilir miyim' diyerek fedakarca çalışan tüm arama kurtarma ekiplerimize, yardımımıza koşan uluslararası yardım kuruluşlarına, onların ekiplerine, arama kurtarma köpeği olan can dostlarımıza hepsine ama hepsine şükran borçluyuz. İşte bu filmimiz; din, dil, ırk fark etmeksizin asrın felaketinin nasıl asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştüğünü gözler önüne seriyor."