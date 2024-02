Binlerce kilometre uzaktan geldiler! 11 şehre çöken karanlık umut ışığı ile aydınlandı! Türkiye kara gün dostlarını unutmadı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'de 11 ili etkiledi.

Dünyada 100'den fazla ülke, depremin ardından Türkiye'ye yardım önerisinde bulundu. Deprem sonrası birçok ülke, arama kurtarma ekiplerini afetten etkilenen bölgelere göndermek için harekete geçti.

90 ÜLKEDEN ARAMA KURTARMA EKİBİ GELDİ

Dışişleri Bakanlığının verilerine göre, 90 ülkeden arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelerde görev aldı.

Arama kurtarma çalışmalarına destek olan yabancı ekipler, yüzlerce kişiyi enkazdan sağ çıkardı ve hayata yeniden tutunmalarını sağladı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ UNUTULMADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde gece gündüz demeden, "bir can daha kurtarabilir miyim" düşüncesiyle canla başla çalışan arama kurtarma ekiplerini unutmadı.

AFAD 🇹🇷;

6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen Asrın Felaketi'nden 45 dakika sonra, saat 05.02'de Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki en üst seviye olan ve 'Uluslararası Acil Yardım Çağrısını' kapsayan 4. Seviye Acil Durum ilan etti.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 6 Şubat depremlerinde yüzlerce canın kurtarılmasını sağlayan arama kurtarma ekipleri için hazırlanan kısa filmi paylaştı.

6 Şubat 2023, saat 04.17'de meydana gelen asrın felaketinden 45 dakika sonra, saat 05.02'de Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki en üst seviye olan ve "uluslararası acil yardım çağrısını" kapsayan 4. seviye acil durumun ilan edildiğini anımsatan Yerlikaya, dünyanın dört bir yanından dost ve kardeş ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye geldiğine dikkati çekti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gelen her ekip, kahraman arama kurtarma ekiplerimizle birlikte omuz omuza verdi; enkaz altından bir can kurtarabilmek için canla başla çalıştı. Kurtarılan her can, yaşanan her mucize, bir bebeğin hayata tutunma azmi, bir annenin yavrusuna kavuşma mutluluğu… Tüm bu unutulmaz anlar, sahada arama kurtarma çalışması yapan arkadaşlarımızı daha da gayretlendiriyor, bizleri de umutlandırıyordu.

Gece gündüz gözetmeden 23 gün boyunca, 'bir can daha kurtarabilir miyim' diyerek fedakarca çalışan tüm arama kurtarma ekiplerimize, yardımımıza koşan uluslararası yardım kuruluşlarına, onların ekiplerine, arama kurtarma köpeği olan can dostlarımıza hepsine ama hepsine şükran borçluyuz. İşte bu filmimiz; din, dil, ırk fark etmeksizin asrın felaketinin nasıl asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştüğünü gözler önüne seriyor."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca hazırlanan filmde, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'deki arama kurtarma ekipleriyle yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, Bakan Yerlikaya'nın ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılan çalışmalara ilişkin konuşmaları yer aldı.

İLK ÜLKE AZERBAYCAN OLDU

Peki hangi ülkeler Türkiye'ye yardım elini uzattı ve ne kadar personel gönderdi?

Her doğal afette olduğu gibi Türkiye'nin ilk yardımına koşan ülke Azerbaycan oldu. 6 Şubat 04.17'de meydana gelen ilk depremden saatler sonra 370 kişilik Azerbaycanlı arama kurtarma ekibi Türkiye'ye ulaştı.

Azerbaycanlı ekipler, toplam 899 personelle Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına destek olarak enkazdan 53 kişiyi sağ çıkardı.

Çalışmalara destek veren 89 ülkenin ekipleri ülkelerine dönerken Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta bir süre daha kaldı.

Öte yandan depremlerin ardından Türkiye'ye göndermek için eski aracına yüklediği eşyaları sosyal medyada paylaşıldıktan sonra birçok kişinin takdirini kazanan Azerbaycanlı Server Beşirli'nin fotoğrafı günlerce konuşuldu. Beşiri, Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarında da aktif rol aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremlerin ardından Azerbaycanlı Server Beşirli'ye bizzat teşekkür etti.

HAFIZALARA KAZINDI

Ekiplerin gözyaşlarına hakim olmadıkları anlar da hafızalara kazındı.

Türk ekiplerle enkazdan bir kişiyi daha sağ çıkarmak için yoğun çaba sarf eden yabancı arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sırasında yaşadıkları duygusal anlar da kameralara yansıdı.

Depremde yardıma koşan Yunanistan'dan gelen 67 kişilik arama kurtarma ekibi Hatay'da görev yaptı.

Yunan ekibin Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çalışmaları sonucu 50 yaşındaki baba ve 6 yaşındaki kızını enkazdan sağ çıkardıktan sonra yaşadığı duygusal anlar kameralarca kaydedildi.

6 yaşındaki kızı enkazdan kurtardıktan sonra birbirlerine sarılan ve sevinç gözyaşları döken Yunan ekibin o anları, depremde hafızalara kazınanlardan biri oldu.

Macaristan'dan gelen arama kurtarma ekibi de Hatay'da 1,5 yaşındaki kızı enkazdan sağ çıkardıktan sonra duygusal anlar yaşadı.

Macar televizyonuna röportaj veren arama kurtarma yetkilisi, küçük kızı kurtardıkları anı anlatırken gözyaşlarına boğuldu ve bu görüntü tüm Türkiye'yi duygulandırdı.

ENKAZ ALTINDAKİLERLE İLETİŞİM İÇİN TÜRKÇE KELİMELER KULLANDI

Yabancı arama kurtarma ekiplerinin hafızalara kazınan başka bir görüntüsü de Alman ekip üyesi Daniel Lankers'in enkaz altındaki Zeynep isimli kadına seslendiği an oldu.

Enkaz altındakilerle iletişim kurmak için Türkçe-İngilizce kelimeler kullanan Lankers'in "Zeynep Hanım, Daniel burada. Korkma." diye seslendiği görüntü, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Türkiye'nin büyükelçilik ve konsolosluklarının koordinasyonu ile yurt dışında toplanan ayni yardım malzemeleri, deprem bölgesine ulaştırıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın kayıtlarına göre, deprem bölgesinde 28 ülke, 30 sahra hastanesi kurdu.

Japonya'dan gelen 70 kişilik sağlık ekibi, Gaziantep Oğuzeli'nde, sahra hastanesi kurdu.

"DOST PATİLER" ÇALIŞMALARA DESTEK OLDU

Depremde arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda ülkeden de "dost patiler" çalışmalara katkı sundu. 54 ülkeden 440 özel eğitimli köpek, enkaz altındaki çok sayıda kişinin bulunarak sağ çıkarılmasında önemli rol oynadı.

Meksikalı ekiplerle arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Türkiye'ye getirilen ünlü arama kurtarma köpeği Proteo, görev yaptığı Adıyaman'da rahatsızlanarak öldü.

Bölgede 3 kişinin enkazdan sağ çıkarılmasında önemli rol oynayan Proteo, çalışmalara katıldığı Adıyaman'a gömüldü.

Arama çalışmalarında canla başla çalışan ekipler ve ülkeler şu şekildeydi;

Bahreyn, Kore Cumhuriyeti, Sri Lanka, Cibuti, Romanya, Uruguay, Filistin, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Dominik Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Somali, Senegal, Birleşik Krallık, Özbekistan, Arjantın, Gambiya, Lübnan, Etiyopya, Polonya, Sırbistan, Ruanda, Irak, Gabon Cumhuriyeti, Tacikistan, Bangladeş, Gürcistan, Gana, Japonya, Kamerun, Azerbaycan, Cezayir, Hırvatistan, Avustralya, İran, Macaristan, Litvanya, Estonya, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Katar, İsveç, Kolombiya, Moğolistan, İrlanda, Karadağ, Ukrayna, Fransa, Zimbabve, Güney Afrika Cumhuriyeti, Norveç, Buruni,Libya, Mısır, Ekvador, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Belarus, El Salvador, Meksika, İtalya, Lüksemburg, Guatemala, ABD, Finlandiya, Moldova, Tayland Krallığı, Kamboçya, Brezilya, Yeni Zelanda, Tanzanya, Fildişi Sahili, Vietnam, Tunus, Sierra Leone, Küba, Togo, Bosna Hersek, Kazakistan, Umman, Malta, Vatikan, Filipinler, İspanya, Sudan, Singapur Cumhuriyeti, Almanya, Kosova, Portekiz, Belçika, Kenya Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Panama, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Danimarka, Türkmenistan, Endonezya, Malezya, Kuveyt, Venezuela, Avrupa Birliği Delegasyonu, Uganda, Arnavutluk, Çekya, Hollanda, Kanada, Letonya, Kongo Cumhuriyeti, Brunei, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Nijerya, Slovakya, Pakistan, Yunanistan, Afganistan, Zambiya Cumhuriyeti, İsviçre, BM Mukim Koordinatörlüğü, TDT Genel Sekreterliği, IFRC, Türk Kızılay