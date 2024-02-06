6 Şubat depreminin üzerinden tam 1 yıl geçti! Takvim.com.tr de deprem bölgesinde acıya tanıklık etmişti! İşte 1 yıl önce yaşananlar

KIZINI BEKLEYEN ACILI BİR ANNE Rönesans Rezidans'taki arama kurtarma çalışmalarını görüntülerken acılı bir anne çıktı karşımıza. İstanbul'dan gelmişti. Kızı Sude Vardar, 20 yaşındaki Sude Vardar, Cerrahpaşa'da başarılı bir öğrenciydi.

CENNETTEN BİR KÖŞE! Kuşkusuz gündemi derinden sarsan enkazlardan biri Rönesans Rezidans 'tı. 1200 kişinin yaşadığı, "Cennetten bir köşe" olarak satılan Rönesans Rezidans'ın hemen hemen tüm blokları yerle bir olmuştu.

TAKVİM.COM.TR DEPREM BÖLGESİNDE! Biz de kameraman Yasin Aktaş ile birlikte Takvim.com.tr ekibi olarak hemen deprem bölgesine hareket ettik. İlk durağımız depremden kuşkusuz en çok etkilenen Hatay oldu. İskenderun'da deniz seviyesi, depremin etkisiyle yükselmiş, araç yolu sular altında kalmıştı.

Enkaz altında kalan canlarımızı kurtarmak için anında harekete geçildi. 11 bin 488'i uluslararası olmak üzere 650 bin personel gözünü kırpmadan canla başla çalıştı.

SON TELEFON! İlknur Hanım bize kameralar kapanınca daha acı bir detaydan bahsetti. Deprem günü, İstanbul'da olan İlknur Hanım, kızıyla gece saat 1'e kadar konuşmuş, eve gitmek istemeyip işlettiği dükkanda kalmıştı.

Rönesans Rezidans 'ın önündeki bekleyişimiz devam ediyor. Enkaz altında kalan Sude Vardar'ın annesi İlknur hanım ile konuştuk. Acılı anne, kızının İstanbul Cerrahpaşa'da okuduğunu nişanlısı ile aile ziyaretine #Hatay 'a geldiğini anlattı. Feryatları ise yürek dağladı. #sudevardar pic.twitter.com/IVoGtQZDRT

Finalleri başarılı geçince annesi İlknur Hanım, sözlüsünün ailesinin yanına, Hatay 'a gitmesine izin vermişti. Nereden bilebilirdi ki ödül sandığı o iznin kızının hayatına mal olacağını...

Ana yüreği işte hisseder, saat 04:15'te birden uyanıp dışarıda kar yağdığını gören İlknur Hanım manzaranın fotoğrafını çekip kızına "Seversin" diyerek göndermiş. Tam 2 dakika sonra kızı soğuk betonların altında kaldı ve cansız bedenine 12 günün ardından ulaşıldı.

MADENCİLERİN BÜYÜK ÇABASI

Arama kurtarma çalışmalarında canla başla çalışan STK'lar da vardı,

"BİR CAN BİR UMUT"



Hatay'da arama-kurtarma faaliyetlerine gönüllü olarak katılanlar enkaz çalışmalarına nasıl yardımcı oluyor? Macar ve Hollandalı ekiplerle birlikte çalışan Rehberlik öğrencisi deprem bölgesinde bir günün nasıl geçtiğini https://t.co/xDH5MUZis1 ekibine anlattı. pic.twitter.com/E0XslUslNb — Takvim (@takvim) February 11, 2023

Zonguldak'tan gelen madenciler de... Hiç uyumadılar, 'yorulduk' demediler. Özellikle madencilerimizin kömür ocaklarında kullandıkları domuz damı enkaz altındakilere daha rahat ulaşmayı sağladı.

KENDİ CANIMIZI HİÇE SAYARIZ YİNE DE KURTARIRIZ

Takvim.com.tr ekibine özel röportaj veren madenciler, "Kendi canımızı hiçe sayarız ama enkaz altındakileri kurtarırız" ifadelerini kullanmıştı.

POLİS ÖZEL HAREKAT DA ÇALIŞMALARDA

Polis Özel Harekatımız da deprem anında ve sonrasında hem güvenliği sağlamak hem de arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için bölgedeydi.

Mikrofonumuza konuşan bir Polis Özel Harekat, "Allah Türk milletine bir daha böyle ağır imtihanlarla sınamasın" ifadelerini kurarken gözyaşlarını tutamamıştı.

Rönesans rezidansın arama kurtarma çalışmalarına Özel Harekat Polislerimiz de katılıyor. Görevli polis memuru çalışmalarla ilgili https://t.co/xDH5MUYKCt sunucu editörü Fatma Gül'e özel bilgi verirken, gözyaşlarını zor tuttu. #deprem pic.twitter.com/o9dno3yvEr — Takvim (@takvim) February 11, 2023

ENKAZDAN 13 SAAT SONRA ÇIKTI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Arama kurtarma ekiplerine yardım edenlerden bir isim ise çok dikkatimizi çekmişti: İltegin Şahsuvar.

İltegin, depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kalmış, kendi çabalarıyla 13 saat sonra gün yüzüne çıkmış, yaralı olmasına rağmen enkaz altında kalan hemşehrileri için çalışan yüce gönüllü bir adam.

📹 #Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depreme #Hatay'daki evinde yakalanan İltegin Şahsuvar, tam 13 saat boyunca enkaz altında kaldı. https://t.co/xDH5MUZis1'den Sunucu Editör Fatma Gül'e özel röportaj veren Şahsuvar, enkaz altında yaşadıklarını anbean anlattı. #deprem pic.twitter.com/kpqBHqVhnL — Takvim (@takvim) February 10, 2023

YOLLARI BİLE ORTADAN İKİYE AYIRAN BİR DEPREM...

6 Şubat 2023'te yaşanan depreme boşuna "asrın felaketi" demiyoruz. Öyle büyük bir deprem ki sadece evler yıkılmadı.. Asfalt yollar bile ortadan ikiye ayrıldı.

https://t.co/xDH5MUYKCt ekibi görüntüledi!



Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle Hatay Antakya Demirköprü karayolunun ortadan ikiye ayrıldığı görüldü. pic.twitter.com/kx1Wy6due2 — Takvim (@takvim) February 15, 2023

MUCİZELER DE YAŞAMADIK DEĞİL

Depremin acı bilançosuna tanıklık ederken mucizelerle de karşılaştık.

Depremin 118. Saatinde Hatay İskenderun'daki Eroğlu Apartmanı'ndan 60 yaşındaki Şadiye Teyze,

118. SAATTE BİR MUCİZE DAHA YAŞANDI!#Hatay 'ın #İskenderun ilçesinde Eroğlu Apartmanı'nda gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarının ardından 60 yaşındaki Şadiye teyze enkazdan sağ olarak çıkartıldı. https://t.co/xDH5MUYKCt ekibi o anları anbean kaydetti. pic.twitter.com/9q6rwH3OKh — Takvim (@takvim) February 10, 2023

201. saatinde ise Mine Akgül, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Asrın felaketinin 9. gününde bir mucize daha geldi. Hatay Antakya'da 23 yaşındaki Mine Akgül, 201.saatte enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. O anları https://t.co/xDH5MUYKCt ekibi görüntüledi #deprem pic.twitter.com/gT9vyz4UtV — Takvim (@takvim) February 14, 2023

YAŞANAN FELAKETİN ÜZERİNDEN SİYASET!

Türkiye kayıplarına ağlarken yaşanan felaketin üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar da vardı tabi. CHP'li Ali Şeker'den bahsediyoruz. Ali Şeker, acı üzerinden siyaset yapmaya kalkınca enkaz altında canlarını bekleyen vatandaş büyük tepki gösterdi. O anları sadece takvim.com.tr görüntüledi.

CHP'Lİ VEKİLLERE BÜYÜK TEPKİ!



Deprem bölgesindeki CHP'li vekiller Ali Şeker ve Sibel Özdemir, Hatay'daki depremzedelerin protestosuyla büyük şok yaşadı. CHP'li vekiller belediye aracıyla tepkilerden kaçarken, o anları sadece bölgedeki https://t.co/rjhGPjZ441 ekibi görüntüledi pic.twitter.com/MIN1Cym1Uo — Takvim (@takvim) February 11, 2023

İKİNCİ DURAK ANTEP

Depremin etkilediği illerden bir diğeri ise Gaziantep. Hatay'dan sonra ikinci durağımız Antep'ti. Yerle bir olan İslahiye ve Nurdağı'ndan sonra şehirde en çok konuşulan yıkım Ayşe - Mehmet Polat Sitesi oldu. Yerle bir olan sitede arama kurtarma çalışmalarına Kırgızistanlı ekipler de katıldı.

https://t.co/xDH5MUZis1 ekibi Gaziantep Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde



🗣️"Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler yaşam belirtisi olduğunu bildiriyor. AFAD ekibi 'Son kişiye kadar var gücümüzle çalışacağız' ifadelerini kullandı. Bekleyişimizi sürdürüyoruz" pic.twitter.com/vcA7EhxpVY — Takvim (@takvim) February 13, 2023

Binadan çıkan minik bedenlere ait eşyalar ise boğazları düğümledi:

Diğer yanda ise depremden bihaber AFAD çadırlarının etrafında oynayan çocuklar...

BİR DEPREM DÜŞÜNÜN YERYÜZÜNDEKİLERİ YERALTINA ALAN!

Gaziantep'te etkisinden çıkamadığımız bir diğer görüntü ise Aydın Baba Türbesi'nin etrafının haliydi. "Yer yarılmış yerin içine girmiş" deyimi tam olarak bu olsa gerek.

Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 kenti yerle bir eden 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı.



Depremin etkisiyle yolda yarıkların oluştuğu #Gaziantep Aydın Baba Türbesi'nin etrafını https://t.co/xDH5MUYKCt ekibi görüntüledi #deprem pic.twitter.com/E9YRvlO9xA — Takvim (@takvim) February 15, 2023

VE DEPREMİN MERKEZÜSSÜ KAHRAMANMARAŞ!

Deprem bölgesinde olduğumuz süreçte sürekli sallandık, enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduk, uyumadık, yemedik, içmedik, belki bir faydamız olur diye bazı zamanlarda çalışmalara bile yardım ettik.