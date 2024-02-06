6 Şubat depreminin üzerinden tam 1 yıl geçti! Takvim.com.tr de deprem bölgesinde acıya tanıklık etmişti! İşte 1 yıl önce yaşananlar

6 Şubat 2023 saat 04:17...
6 Şubat 2023 saat 04:17...
Türkiye Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen ve 11 ili derinden etkileyen 7,5'lik depremin şokuyla uyandı. Her yer yıkık, her yer karanlık, her yer acı dolu...
120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaş doğrudan etkilendi.
53 bin 537 can.... 53 bin 537 hayat gitti, 107 bin 213 kişi ise yaralı kurtulduğuna bile sevinemedi.
Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi, deprem bölgesinde OHAL kararı alındı.
Enkaz altında kalan canlarımızı kurtarmak için anında harekete geçildi. 11 bin 488'i uluslararası olmak üzere 650 bin personel gözünü kırpmadan canla başla çalıştı.
TAKVİM.COM.TR DEPREM BÖLGESİNDE!
Biz de kameraman Yasin Aktaş ile birlikte Takvim.com.tr ekibi olarak hemen deprem bölgesine hareket ettik. İlk durağımız depremden kuşkusuz en çok etkilenen Hatay oldu. İskenderun'da deniz seviyesi, depremin etkisiyle yükselmiş, araç yolu sular altında kalmıştı.
https://t.co/xDH5MUYKCt ekibi #Hatay 'ın #İskenderun ilçesinde!— Takvim (@takvim) February 9, 2023
📍 Sunucu Editörümüz Fatma Gül ve Video Editörümüz Yasin Aktaş depremden en çok etkilenen bölgelerden birine, Hatay'a gitti. Son durumu bizlerle paylaştılar.#deprem #hatay #haber #sondakika #depremsondakika pic.twitter.com/LHFvY7gBA0
Hatay merkeze doğru ilerledikçe karşılaştığımız manzara... Yaşanan deprem adeta bir ili yok etmişti.
CENNETTEN BİR KÖŞE!
Kuşkusuz gündemi derinden sarsan enkazlardan biri Rönesans Rezidans'tı. 1200 kişinin yaşadığı, "Cennetten bir köşe" olarak satılan Rönesans Rezidans'ın hemen hemen tüm blokları yerle bir olmuştu.
KIZINI BEKLEYEN ACILI BİR ANNE
Rönesans Rezidans'taki arama kurtarma çalışmalarını görüntülerken acılı bir anne çıktı karşımıza. İstanbul'dan gelmişti. Kızı Sude Vardar, 20 yaşındaki Sude Vardar, Cerrahpaşa'da başarılı bir öğrenciydi.
Finalleri başarılı geçince annesi İlknur Hanım, sözlüsünün ailesinin yanına, Hatay'a gitmesine izin vermişti. Nereden bilebilirdi ki ödül sandığı o iznin kızının hayatına mal olacağını...
Rönesans Rezidans'ın önündeki bekleyişimiz devam ediyor. Enkaz altında kalan Sude Vardar'ın annesi İlknur hanım ile konuştuk. Acılı anne, kızının İstanbul Cerrahpaşa'da okuduğunu nişanlısı ile aile ziyaretine #Hatay'a geldiğini anlattı. Feryatları ise yürek dağladı. #sudevardar pic.twitter.com/IVoGtQZDRT— Takvim (@takvim) February 10, 2023
SON TELEFON!
İlknur Hanım bize kameralar kapanınca daha acı bir detaydan bahsetti. Deprem günü, İstanbul'da olan İlknur Hanım, kızıyla gece saat 1'e kadar konuşmuş, eve gitmek istemeyip işlettiği dükkanda kalmıştı.
Ana yüreği işte hisseder, saat 04:15'te birden uyanıp dışarıda kar yağdığını gören İlknur Hanım manzaranın fotoğrafını çekip kızına "Seversin" diyerek göndermiş. Tam 2 dakika sonra kızı soğuk betonların altında kaldı ve cansız bedenine 12 günün ardından ulaşıldı.
MADENCİLERİN BÜYÜK ÇABASI
Arama kurtarma çalışmalarında canla başla çalışan STK'lar da vardı,
"BİR CAN BİR UMUT"— Takvim (@takvim) February 11, 2023
Hatay'da arama-kurtarma faaliyetlerine gönüllü olarak katılanlar enkaz çalışmalarına nasıl yardımcı oluyor? Macar ve Hollandalı ekiplerle birlikte çalışan Rehberlik öğrencisi deprem bölgesinde bir günün nasıl geçtiğini https://t.co/xDH5MUZis1 ekibine anlattı. pic.twitter.com/E0XslUslNb
Zonguldak'tan gelen madenciler de... Hiç uyumadılar, 'yorulduk' demediler. Özellikle madencilerimizin kömür ocaklarında kullandıkları domuz damı enkaz altındakilere daha rahat ulaşmayı sağladı.
Zonguldak'tan gelen madencilerin Rönesans Rezidans'taki arama kurtarma çalışmaları https://t.co/xDH5MUYKCt ekibi tarafından görüntülendi. pic.twitter.com/ERuil9t4nw— Takvim (@takvim) February 12, 2023
KENDİ CANIMIZI HİÇE SAYARIZ YİNE DE KURTARIRIZ
Takvim.com.tr ekibine özel röportaj veren madenciler, "Kendi canımızı hiçe sayarız ama enkaz altındakileri kurtarırız" ifadelerini kullanmıştı.
📍 👷🏻♂️ #Hatay'daki 13 bin dönümlük alana yapılan Rönesans Rezidans'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler https://t.co/rjhGPjZBTz Sunucu Editörü Fatma Gül'e özel açıklamalarda bulundu. Zonguldak'tan gelen madencilerin sözleri duygulandırdı. #deprem pic.twitter.com/FeRSnzRdw7— Takvim (@takvim) February 12, 2023
POLİS ÖZEL HAREKAT DA ÇALIŞMALARDA
Polis Özel Harekatımız da deprem anında ve sonrasında hem güvenliği sağlamak hem de arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için bölgedeydi.
Mikrofonumuza konuşan bir Polis Özel Harekat, "Allah Türk milletine bir daha böyle ağır imtihanlarla sınamasın" ifadelerini kurarken gözyaşlarını tutamamıştı.
Rönesans rezidansın arama kurtarma çalışmalarına Özel Harekat Polislerimiz de katılıyor. Görevli polis memuru çalışmalarla ilgili https://t.co/xDH5MUYKCt sunucu editörü Fatma Gül'e özel bilgi verirken, gözyaşlarını zor tuttu. #deprem pic.twitter.com/o9dno3yvEr— Takvim (@takvim) February 11, 2023
ENKAZDAN 13 SAAT SONRA ÇIKTI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI
Arama kurtarma ekiplerine yardım edenlerden bir isim ise çok dikkatimizi çekmişti: İltegin Şahsuvar.
İltegin, depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kalmış, kendi çabalarıyla 13 saat sonra gün yüzüne çıkmış, yaralı olmasına rağmen enkaz altında kalan hemşehrileri için çalışan yüce gönüllü bir adam.
📹 #Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depreme #Hatay'daki evinde yakalanan İltegin Şahsuvar, tam 13 saat boyunca enkaz altında kaldı. https://t.co/xDH5MUZis1'den Sunucu Editör Fatma Gül'e özel röportaj veren Şahsuvar, enkaz altında yaşadıklarını anbean anlattı. #deprem pic.twitter.com/kpqBHqVhnL— Takvim (@takvim) February 10, 2023
YOLLARI BİLE ORTADAN İKİYE AYIRAN BİR DEPREM...
6 Şubat 2023'te yaşanan depreme boşuna "asrın felaketi" demiyoruz. Öyle büyük bir deprem ki sadece evler yıkılmadı.. Asfalt yollar bile ortadan ikiye ayrıldı.
https://t.co/xDH5MUYKCt ekibi görüntüledi!— Takvim (@takvim) February 15, 2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle Hatay Antakya Demirköprü karayolunun ortadan ikiye ayrıldığı görüldü. pic.twitter.com/kx1Wy6due2
MUCİZELER DE YAŞAMADIK DEĞİL
Depremin acı bilançosuna tanıklık ederken mucizelerle de karşılaştık.
Depremin 118. Saatinde Hatay İskenderun'daki Eroğlu Apartmanı'ndan 60 yaşındaki Şadiye Teyze,
118. SAATTE BİR MUCİZE DAHA YAŞANDI!#Hatay 'ın #İskenderun ilçesinde Eroğlu Apartmanı'nda gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarının ardından 60 yaşındaki Şadiye teyze enkazdan sağ olarak çıkartıldı. https://t.co/xDH5MUYKCt ekibi o anları anbean kaydetti. pic.twitter.com/9q6rwH3OKh— Takvim (@takvim) February 10, 2023
201. saatinde ise Mine Akgül, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.
Asrın felaketinin 9. gününde bir mucize daha geldi. Hatay Antakya'da 23 yaşındaki Mine Akgül, 201.saatte enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. O anları https://t.co/xDH5MUYKCt ekibi görüntüledi #deprem pic.twitter.com/gT9vyz4UtV— Takvim (@takvim) February 14, 2023
YAŞANAN FELAKETİN ÜZERİNDEN SİYASET!
Türkiye kayıplarına ağlarken yaşanan felaketin üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar da vardı tabi. CHP'li Ali Şeker'den bahsediyoruz. Ali Şeker, acı üzerinden siyaset yapmaya kalkınca enkaz altında canlarını bekleyen vatandaş büyük tepki gösterdi. O anları sadece takvim.com.tr görüntüledi.
CHP'Lİ VEKİLLERE BÜYÜK TEPKİ!— Takvim (@takvim) February 11, 2023
Deprem bölgesindeki CHP'li vekiller Ali Şeker ve Sibel Özdemir, Hatay'daki depremzedelerin protestosuyla büyük şok yaşadı. CHP'li vekiller belediye aracıyla tepkilerden kaçarken, o anları sadece bölgedeki https://t.co/rjhGPjZ441 ekibi görüntüledi pic.twitter.com/MIN1Cym1Uo
İKİNCİ DURAK ANTEP
Depremin etkilediği illerden bir diğeri ise Gaziantep. Hatay'dan sonra ikinci durağımız Antep'ti. Yerle bir olan İslahiye ve Nurdağı'ndan sonra şehirde en çok konuşulan yıkım Ayşe - Mehmet Polat Sitesi oldu. Yerle bir olan sitede arama kurtarma çalışmalarına Kırgızistanlı ekipler de katıldı.
https://t.co/xDH5MUZis1 ekibi Gaziantep Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde— Takvim (@takvim) February 13, 2023
🗣️"Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler yaşam belirtisi olduğunu bildiriyor. AFAD ekibi 'Son kişiye kadar var gücümüzle çalışacağız' ifadelerini kullandı. Bekleyişimizi sürdürüyoruz" pic.twitter.com/vcA7EhxpVY
Binadan çıkan minik bedenlere ait eşyalar ise boğazları düğümledi:
#Gaziantep Ayşe Mehmet Polat Sitesi'ndeki yıkılan binadan çıkan eşyalar https://t.co/xDH5MUYKCt ekibimiz tarafından görüntülendi📹 pic.twitter.com/6CvtfO12ZU— Takvim (@takvim) February 13, 2023
Diğer yanda ise depremden bihaber AFAD çadırlarının etrafında oynayan çocuklar...
https://t.co/xDH5MUYKCt ekibi Gaziantep'te kurulan Çadırkent'te! 📹 pic.twitter.com/SBnVGEqsRC— Takvim (@takvim) February 13, 2023
BİR DEPREM DÜŞÜNÜN YERYÜZÜNDEKİLERİ YERALTINA ALAN!
Gaziantep'te etkisinden çıkamadığımız bir diğer görüntü ise Aydın Baba Türbesi'nin etrafının haliydi. "Yer yarılmış yerin içine girmiş" deyimi tam olarak bu olsa gerek.
Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 kenti yerle bir eden 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı.— Takvim (@takvim) February 15, 2023
Depremin etkisiyle yolda yarıkların oluştuğu #Gaziantep Aydın Baba Türbesi'nin etrafını https://t.co/xDH5MUYKCt ekibi görüntüledi #deprem pic.twitter.com/E9YRvlO9xA
VE DEPREMİN MERKEZÜSSÜ KAHRAMANMARAŞ!
Deprem bölgesinde olduğumuz süreçte sürekli sallandık, enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduk, uyumadık, yemedik, içmedik, belki bir faydamız olur diye bazı zamanlarda çalışmalara bile yardım ettik.
Hatay felaketti, Gaziantep'teki yıkımlar etkilemişti ancak Kahramanmaraş'a geçmek bizi biraz daha ürküttü. Depremin merkezüssü olduğundan mıdır bilinmez, orada yaşadığımız artçılar diğerlerinden çok farklıydı. 3,5 büyüklüğündeki depremi bile ciddi boyutta ve çok yakından hissedebiliyorduk.
Maraş'ın en büyük yıkımları Ebrar Sitesi'nin etrafında gerçekleşmişti. Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Caddesi'ndeki siteler un ufak oldu.
📍https://t.co/xDH5MUYKCt ekibi, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en çok yıkımın olduğu Azerbaycan Bulvarı'nı görüntüledi. pic.twitter.com/KQD5uw8SwB— Takvim (@takvim) February 13, 2023
"UMUT HALA VAR"
"Umut hala var" dedirten nöbetlerimiz oldu bizim.
UMUT HALA VAR!https://t.co/xDH5MUYKCt Sunucu Editör Fatma Gül Kahramanmaraş'tan aktarıyor:— Takvim (@takvim) February 13, 2023
"Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en çok yıkımın olduğu Azerbaycan Bulvarı'nda bir binanın enkazında anne, anneanne ve 40 günlük bebek için kurtarma çalışmaları devam ediyor" pic.twitter.com/BIwatu2Ggp
Kahramanmaraş'ta yerle bir olan Azerbaycan Bulvarı'nın hemen arkasında 40 günlük bebek, annesi ve ninesi için eksi 3 derecede saatlerce nöbet tuttuk.
BİR ÇATLAK BİLE YOK
Ancak aynı bölgede bir çatlak bile almayan yapılar da vardı: TOKİ konutları. Şaşırdık, gerçek olup olmadığını kontrol etmek için gittik. Bina sakinleri ile konuştuk. Gerçekten 11 ili yıkan deprem, TOKİ konutlarına hiçbir şey yapmamıştı:
https://t.co/xDH5MUYKCt ekibi görüntüledi!#Kahramanmaraş merkezli yaşanan felakette #TOKİ evleri hariç neredeyse tüm binalar yerle bir oldu! Kahramanmaraş onikişubat mahallesindeki TOKİ konutlarında bir çatlak bile yok. Nedeni ise radye temel sistem.. pic.twitter.com/MZkjsoRpKj— Takvim (@takvim) February 14, 2023
HER İLE SAHRA HASTANESİ
Milli Savunma Bakanlığı, enkazdan kurtulan yaralı vatandaşlarımızın tedavisi için Sahra Hastaneleri kurdu.
TSK depremin merkez üssü #Kahramanmaraş'ta bir sahra hastanesi kurdu. Tüm hizmet verenlerin askeri sağlık personeli olduğu sahra hastanesinde 2 acil müdahale odası, 2 hastanın yan yana ameliyat edilebileceği ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, radyoloji ünitesi ve eczane bulunuyor pic.twitter.com/Ng8DSvxoQb— Takvim (@takvim) February 13, 2023
Yetmedi TCG Sancaktar Gemisi'ni Sahra Hastanesi'ne çevirdi.
İskenderun Limanı'na gelen TCG Sancaktar gemisi depremzedeler için Sahra Hastanesi olarak hizmet verecek. https://t.co/xDH5MUYKCt ekibi #İskenderun'a giderek geminin içini görüntüledi. Sunucu Editörümüz Fatma Gül ve Video Editörümüz Yasin Aktaş detayları paylaştı #deprem #hatay pic.twitter.com/4i7XOPQ88i— Takvim (@takvim) February 9, 2023
VAR OLSUN GARDAŞLARIMIZ!
Türkiye'yi bu zor gününde yalnız bırakmayan Azerbaycan hükümeti de depremin merkezüssü Kahramanmaraş'ta geniş bir sahra hastanesi kurdu.
🇦🇿 🇹🇷 TÜRKİYE FELAKETİ YAŞARKEN GARDAŞLARIMIZ DA BİZİ YALNIZ BIRAKMADI!— Takvim (@takvim) February 14, 2023
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla bir sahra hastanesi kuruldu. Hastane sorumlusu Dr. Gurban Eyvazov detayları https://t.co/xDH5MUYKCt ekibine anlattı. pic.twitter.com/xTee9XKB1E
Depremde evi yıkıldığı için sokakta kalan depremzedelerin imdadına yetişenler arasında Kırgız kardeşlerimiz de vardı. Kırgızistan Afet Bakanlığı'nın talimatıyla Kahramanmaraş'ta geleneksel Kırgız çadırları kuruldu. Takvim.com.tr olarak yağmur, kar ve güneşten etkilenmeyen çadırları görüntüledik.
🏕 Kırgızistan Afet Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta depremzedelerin barınması için geleneksel çadırları kurmaya başladı. Bozui adı verilen Kırgız çadırları yağmur kar ve güneşten etkilenmiyor. Kışın sıcak yazın ise serin oluyor. https://t.co/xDH5MUYKCt Kırgız çadırlarını görüntüledi pic.twitter.com/scSx7rejbY— Takvim (@takvim) February 14, 2023
KÜLLERİNDEN DOĞUŞ
Buraya aktaramadığımız daha birçok an… Türkiye, tarihinin en karanlık günlerinden çıkmak için canla başla çalıştı. Bölgeye 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı.
Geçici barınma hizmeti kapsamında bugüne kadar 349 bin haneye toplam 14 milyar 453 milyon lira "kira destek ödemesi" yapıldı. Bu kapsamda ev sahiplerine 7 bin 500, kiracılara ise 5 bin lira kira destek ödemesi devam ediyor.
Diğer yardım ve ödemelerle birlikte deprem bölgesine toplam 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı.
Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı, şu ana kadar enkaz kaldırma işleminin yüzde 91'i gerçekleştirildi.
Hak sahipliği çalışmaları kapsamında, 389 bini konut, 40 bin 658'i iş yeri, ve 11 bin 531'i ahır olmak üzere toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlendi.
Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması çalışmaları kapsamında deprem bölgesinde şehir merkezleri ve köylerde 307 bin konutun yapımına başlandı.
Bu kapsamda yerinde dönüşüm projelerinde konutlar için 750 bin lirası hibe, 750 bin lirası kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lirası hibe, 1 milyon lirası kredi ve iş yerleri için 400 bin lirası hibe, 400 bin lirası kredi 2 yıl ödemesiz ve faizsiz 10 yıl vadeyle kullanıma sunuldu.