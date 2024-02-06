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6 Şubat depreminin üzerinden tam 1 yıl geçti! Takvim.com.tr de deprem bölgesinde acıya tanıklık etmişti! İşte 1 yıl önce yaşananlar

Türkiye'nin asla unutamayacağı tarih: 6 Şubat 2023! Gece saat 04.17’de, önce Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi 7.7 ile sarsıldı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ yerle bir oldu. 11 ili yıkan 7.7’lik depremden 9 saat sonra bu kez Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Çifte deprem tam 500 atom bombası gücünde, 90 ülkeden daha büyük bir yıkımdı. 53 bin 537 canımıza mal olan depremin bugün 1. yılı. Acılar hala taze, hala dün gibi. Takvim.com.tr ekibi olarak hemen deprem bölgesine hareket etmiş, yaşananlara yakından tanık olmuştuk. Bizi en çok etkileyen Rönesans Rezidans'taki cansız bedenine ulaşılan Sude Vardar'ın hikayesi olmuştu. Bir yıl önce bugün neler yaşandı, küllerinden doğuş nasıl başladı? İşte asla unutmayacağımız asrın felaketinde takvim.com.tr kamerasından o anlar...

Fatma Gül Fatma Gül takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 10:03 Güncelleme 06 Şubat 2024, 11:36
6 Şubat depreminin üzerinden tam 1 yıl geçti! Takvim.com.tr de deprem bölgesinde acıya tanıklık etmişti! İşte 1 yıl önce yaşananlar

6 Şubat 2023 saat 04:17...

Türkiye Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen ve 11 ili derinden etkileyen 7,5'lik depremin şokuyla uyandı. Her yer yıkık, her yer karanlık, her yer acı dolu...

120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaş doğrudan etkilendi.

53 bin 537 can.... 53 bin 537 hayat gitti, 107 bin 213 kişi ise yaralı kurtulduğuna bile sevinemedi.

Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi, deprem bölgesinde OHAL kararı alındı.

Enkaz altında kalan canlarımızı kurtarmak için anında harekete geçildi. 11 bin 488'i uluslararası olmak üzere 650 bin personel gözünü kırpmadan canla başla çalıştı.

TAKVİM.COM.TR DEPREM BÖLGESİNDE!
Biz de kameraman Yasin Aktaş ile birlikte Takvim.com.tr ekibi olarak hemen deprem bölgesine hareket ettik. İlk durağımız depremden kuşkusuz en çok etkilenen Hatay oldu. İskenderun'da deniz seviyesi, depremin etkisiyle yükselmiş, araç yolu sular altında kalmıştı.

Hatay merkeze doğru ilerledikçe karşılaştığımız manzara... Yaşanan deprem adeta bir ili yok etmişti.

Deprem bölgesinde yaşadıklarımız!

CENNETTEN BİR KÖŞE!
Kuşkusuz gündemi derinden sarsan enkazlardan biri Rönesans Rezidans'tı. 1200 kişinin yaşadığı, "Cennetten bir köşe" olarak satılan Rönesans Rezidans'ın hemen hemen tüm blokları yerle bir olmuştu.

KIZINI BEKLEYEN ACILI BİR ANNE
Rönesans Rezidans'taki arama kurtarma çalışmalarını görüntülerken acılı bir anne çıktı karşımıza. İstanbul'dan gelmişti. Kızı Sude Vardar, 20 yaşındaki Sude Vardar, Cerrahpaşa'da başarılı bir öğrenciydi.

Finalleri başarılı geçince annesi İlknur Hanım, sözlüsünün ailesinin yanına, Hatay'a gitmesine izin vermişti. Nereden bilebilirdi ki ödül sandığı o iznin kızının hayatına mal olacağını...

SON TELEFON!
İlknur Hanım bize kameralar kapanınca daha acı bir detaydan bahsetti. Deprem günü, İstanbul'da olan İlknur Hanım, kızıyla gece saat 1'e kadar konuşmuş, eve gitmek istemeyip işlettiği dükkanda kalmıştı.

Ana yüreği işte hisseder, saat 04:15'te birden uyanıp dışarıda kar yağdığını gören İlknur Hanım manzaranın fotoğrafını çekip kızına "Seversin" diyerek göndermiş. Tam 2 dakika sonra kızı soğuk betonların altında kaldı ve cansız bedenine 12 günün ardından ulaşıldı.

MADENCİLERİN BÜYÜK ÇABASI
Arama kurtarma çalışmalarında canla başla çalışan STK'lar da vardı,

Zonguldak'tan gelen madenciler de... Hiç uyumadılar, 'yorulduk' demediler. Özellikle madencilerimizin kömür ocaklarında kullandıkları domuz damı enkaz altındakilere daha rahat ulaşmayı sağladı.

KENDİ CANIMIZI HİÇE SAYARIZ YİNE DE KURTARIRIZ
Takvim.com.tr ekibine özel röportaj veren madenciler, "Kendi canımızı hiçe sayarız ama enkaz altındakileri kurtarırız" ifadelerini kullanmıştı.

POLİS ÖZEL HAREKAT DA ÇALIŞMALARDA
Polis Özel Harekatımız da deprem anında ve sonrasında hem güvenliği sağlamak hem de arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için bölgedeydi.

Mikrofonumuza konuşan bir Polis Özel Harekat, "Allah Türk milletine bir daha böyle ağır imtihanlarla sınamasın" ifadelerini kurarken gözyaşlarını tutamamıştı.

ENKAZDAN 13 SAAT SONRA ÇIKTI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Arama kurtarma ekiplerine yardım edenlerden bir isim ise çok dikkatimizi çekmişti: İltegin Şahsuvar.

İltegin, depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kalmış, kendi çabalarıyla 13 saat sonra gün yüzüne çıkmış, yaralı olmasına rağmen enkaz altında kalan hemşehrileri için çalışan yüce gönüllü bir adam.

YOLLARI BİLE ORTADAN İKİYE AYIRAN BİR DEPREM...
6 Şubat 2023'te yaşanan depreme boşuna "asrın felaketi" demiyoruz. Öyle büyük bir deprem ki sadece evler yıkılmadı.. Asfalt yollar bile ortadan ikiye ayrıldı.

MUCİZELER DE YAŞAMADIK DEĞİL
Depremin acı bilançosuna tanıklık ederken mucizelerle de karşılaştık.

Depremin 118. Saatinde Hatay İskenderun'daki Eroğlu Apartmanı'ndan 60 yaşındaki Şadiye Teyze,

201. saatinde ise Mine Akgül, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

YAŞANAN FELAKETİN ÜZERİNDEN SİYASET!

Türkiye kayıplarına ağlarken yaşanan felaketin üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar da vardı tabi. CHP'li Ali Şeker'den bahsediyoruz. Ali Şeker, acı üzerinden siyaset yapmaya kalkınca enkaz altında canlarını bekleyen vatandaş büyük tepki gösterdi. O anları sadece takvim.com.tr görüntüledi.

İKİNCİ DURAK ANTEP
Depremin etkilediği illerden bir diğeri ise Gaziantep. Hatay'dan sonra ikinci durağımız Antep'ti. Yerle bir olan İslahiye ve Nurdağı'ndan sonra şehirde en çok konuşulan yıkım Ayşe - Mehmet Polat Sitesi oldu. Yerle bir olan sitede arama kurtarma çalışmalarına Kırgızistanlı ekipler de katıldı.

Binadan çıkan minik bedenlere ait eşyalar ise boğazları düğümledi:

Diğer yanda ise depremden bihaber AFAD çadırlarının etrafında oynayan çocuklar...

BİR DEPREM DÜŞÜNÜN YERYÜZÜNDEKİLERİ YERALTINA ALAN!

Gaziantep'te etkisinden çıkamadığımız bir diğer görüntü ise Aydın Baba Türbesi'nin etrafının haliydi. "Yer yarılmış yerin içine girmiş" deyimi tam olarak bu olsa gerek.

VE DEPREMİN MERKEZÜSSÜ KAHRAMANMARAŞ!

Deprem bölgesinde olduğumuz süreçte sürekli sallandık, enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduk, uyumadık, yemedik, içmedik, belki bir faydamız olur diye bazı zamanlarda çalışmalara bile yardım ettik.

KAHRAMANMARAŞ AZERBAYCAN BULVARIKAHRAMANMARAŞ AZERBAYCAN BULVARI

Hatay felaketti, Gaziantep'teki yıkımlar etkilemişti ancak Kahramanmaraş'a geçmek bizi biraz daha ürküttü. Depremin merkezüssü olduğundan mıdır bilinmez, orada yaşadığımız artçılar diğerlerinden çok farklıydı. 3,5 büyüklüğündeki depremi bile ciddi boyutta ve çok yakından hissedebiliyorduk.

KAMERAMAN YASİN AKTAŞKAMERAMAN YASİN AKTAŞ

Maraş'ın en büyük yıkımları Ebrar Sitesi'nin etrafında gerçekleşmişti. Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Caddesi'ndeki siteler un ufak oldu.

"UMUT HALA VAR"

"Umut hala var" dedirten nöbetlerimiz oldu bizim.

Kahramanmaraş'ta yerle bir olan Azerbaycan Bulvarı'nın hemen arkasında 40 günlük bebek, annesi ve ninesi için eksi 3 derecede saatlerce nöbet tuttuk.

Kahramanmaraş'ta umut nöbetlerimiz olmuştu

BİR ÇATLAK BİLE YOK
Ancak aynı bölgede bir çatlak bile almayan yapılar da vardı: TOKİ konutları. Şaşırdık, gerçek olup olmadığını kontrol etmek için gittik. Bina sakinleri ile konuştuk. Gerçekten 11 ili yıkan deprem, TOKİ konutlarına hiçbir şey yapmamıştı:

HER İLE SAHRA HASTANESİ
Milli Savunma Bakanlığı, enkazdan kurtulan yaralı vatandaşlarımızın tedavisi için Sahra Hastaneleri kurdu.

Yetmedi TCG Sancaktar Gemisi'ni Sahra Hastanesi'ne çevirdi.

VAR OLSUN GARDAŞLARIMIZ!
Türkiye'yi bu zor gününde yalnız bırakmayan Azerbaycan hükümeti de depremin merkezüssü Kahramanmaraş'ta geniş bir sahra hastanesi kurdu.

Depremde evi yıkıldığı için sokakta kalan depremzedelerin imdadına yetişenler arasında Kırgız kardeşlerimiz de vardı. Kırgızistan Afet Bakanlığı'nın talimatıyla Kahramanmaraş'ta geleneksel Kırgız çadırları kuruldu. Takvim.com.tr olarak yağmur, kar ve güneşten etkilenmeyen çadırları görüntüledik.

KÜLLERİNDEN DOĞUŞ
Buraya aktaramadığımız daha birçok an… Türkiye, tarihinin en karanlık günlerinden çıkmak için canla başla çalıştı. Bölgeye 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı.

Geçici barınma hizmeti kapsamında bugüne kadar 349 bin haneye toplam 14 milyar 453 milyon lira "kira destek ödemesi" yapıldı. Bu kapsamda ev sahiplerine 7 bin 500, kiracılara ise 5 bin lira kira destek ödemesi devam ediyor.

Diğer yardım ve ödemelerle birlikte deprem bölgesine toplam 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı.

Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı, şu ana kadar enkaz kaldırma işleminin yüzde 91'i gerçekleştirildi.

Hak sahipliği çalışmaları kapsamında, 389 bini konut, 40 bin 658'i iş yeri, ve 11 bin 531'i ahır olmak üzere toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlendi.

Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması çalışmaları kapsamında deprem bölgesinde şehir merkezleri ve köylerde 307 bin konutun yapımına başlandı.

HATAY PAYAS'TAKİ DEPREM KONUTLARIHATAY PAYAS'TAKİ DEPREM KONUTLARI

Bu kapsamda yerinde dönüşüm projelerinde konutlar için 750 bin lirası hibe, 750 bin lirası kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lirası hibe, 1 milyon lirası kredi ve iş yerleri için 400 bin lirası hibe, 400 bin lirası kredi 2 yıl ödemesiz ve faizsiz 10 yıl vadeyle kullanıma sunuldu.

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