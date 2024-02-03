Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Mahmutbey Kavşağı müjdesi





Kurum, "Yaparsa Murat Kurum yapar. İstanbul'un muradı gelmiş. Sizinle birlikte daha güçlü, daha huzurlu bir İstanbul olması dileğiyle yolunuz açık olsun." diyen esnafa, "Çok çalışacağız, İstanbul'u özgürlüğüne kavuşturacağız." şeklinde yanıt verdi.