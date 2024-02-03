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Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Mahmutbey Kavşağı müjdesi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Beylikdüzü Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret eden Murat Kurum, Mahmutbey Kavşağı müjdesi duyurdu. Kurum, "Göreve geldiğimizde acil eylem planları içerisinde Mahmutbey Kavşağı'ndaki problemi halledeceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 22:58 Güncelleme 03 Şubat 2024, 23:19
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Mahmutbey Kavşağı müjdesi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Göreve geldiğimizde acil eylem planları içerisinde Mahmutbey Kavşağı'ndaki problemi halledeceğiz." dedi.

▶️ Murat Kurum'dan Mahmutbey Kavşağı müjdesi!



Kurum, Beylikdüzü Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kurum, yoğun ilgiyle karşılandı.



Esnafın "Büyükşehir sizinle muradına erecek." sözleriyle destek verdiği Kurum, balık tezgahlarını da gezdi.



Kurum, "Yaparsa Murat Kurum yapar. İstanbul'un muradı gelmiş. Sizinle birlikte daha güçlü, daha huzurlu bir İstanbul olması dileğiyle yolunuz açık olsun." diyen esnafa, "Çok çalışacağız, İstanbul'u özgürlüğüne kavuşturacağız." şeklinde yanıt verdi.



Vatandaşların İstanbul'dan yana dertlerini de dinleyen Kurum, bir kişinin Mahmutbey Gişeleri'nden şikayetini dile getirmesi üzerine, "Göreve geldiğimizde acil eylem planları içerisinde Mahmutbey Kavşağı'ndaki problemi halledeceğiz. Biz ne söylediysek, o sözümüzün arkasında durduk." ifadelerini kullandı.

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