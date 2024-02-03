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Son dakika: SpaceX duyurdu! Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi

SpaceX, Florida bölgesindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı'nın 6 Şubat'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 06:17 Güncelleme 04 Şubat 2024, 06:54
Son dakika: SpaceX duyurdu! Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dünyaya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle bir kez daha ertelendi.

Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü ertelendi



SpaceX, X sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper GezeravcıTürkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı

GÖZLER 6 ŞUBAT'TA
Açıklamada Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-3 ekibinin 6 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi.

Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yürüttüğü çalışmalardan bir kareAlper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yürüttüğü çalışmalardan bir kare


HAVA MUHALEFETİ
Söz konusu kararda Florida bölgesindeki olumsuz hava koşullarının sürmesi etkili oldu.

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Öte yandan Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dönüşü daha önce olumsuz hava koşulları gözetilerek 5 Şubat'a ertelenmişti.

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