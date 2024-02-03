Son dakika: SpaceX duyurdu! Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dünyaya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle bir kez daha ertelendi.







SpaceX, X sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı.