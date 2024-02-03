Son dakika: SpaceX duyurdu! Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dünyaya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle bir kez daha ertelendi.
SpaceX, X sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı
GÖZLER 6 ŞUBAT'TA
Açıklamada Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-3 ekibinin 6 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi.
Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yürüttüğü çalışmalardan bir kare
HAVA MUHALEFETİ
Söz konusu kararda Florida bölgesindeki olumsuz hava koşullarının sürmesi etkili oldu.
Öte yandan Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dönüşü daha önce olumsuz hava koşulları gözetilerek 5 Şubat'a ertelenmişti.