Son dakika: 6 Şubat depreminin üzerinden 1 yıl geçti! Devlet 1 yılda tam 75 bin konutu teslime hazır hale getirdi

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldık. 120 bin kilometrekarelik alanda 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede ağır yıkımlarda 53 bin 537 vatandaşımızı kaybettik, 107 bin 213 vatandaşımız yaralandı, 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi.
Devlet vatandaşını sahipsiz bırakmadı. Önce çadırlara ardından konteyner evlere alınan vatandaşlar, depremin 1. yıl dönümünde ise kalıcı konutlarına kavuşuyor.
Mehmet Özhaseki'nin öncülüğündeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen konutlar için Şubat ayının ilk 10 gününde 45 bin 901 konutun kura çekimi gerçekleştiriliyor.
Mart ayının ortasına kadar da 30 bin konutun kuraları çekilerek 2 ay içinde toplam 75 bin konutun kurası tamamlanmış olacak.
Rezerv alanlarda ve şehir merkezlerinde yapımı biten konut, köy evleri ve iş yerleri; her ay ortalama 15-20 bin olmak üzere hak sahiplerine teslim edilecek.