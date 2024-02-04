Son dakika: 6 Şubat depreminin üzerinden 1 yıl geçti! Devlet 1 yılda tam 75 bin konutu teslime hazır hale getirdi

680 BİNİ KONUT, 170 BİNİ İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Asrın felaketinden etkilenen 11 şehirdeki hasar tespit çalışmalarına göre 680 bini konut, 170 bini iş yeri olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Afetinin ortalama maliyetinin 104 milyar dolar olduğu tespit edildi. Sabah'ta yer alan göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; 11 şehirde 930 şantiyede, 110 bin 450 personelle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

307 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BÜYÜK KISMININ İHALESİ YAPILDI

Bu kapsamda rezerv alanlarda 207 bin, şehir merkezlerinde 50 bin ve hafif çelikten 50 bin olmak üzere toplam 307 bin bağımsız bölümün büyük kısmının ihalesi yapıldı.

İhalesi tamamlanan konut ve köy evlerinin inşası hızla devam ediyor.