Uzayda 9.deney | Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün yapacağı deneyin adı: "MESSAGE"

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Uzay Bilim Misyonu'ndaki deneyler serisine, 13 deneyden biri olan 'Message' deneyi ile devam ediyor.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Uzay Bilim Misyonu'ndaki deneyler serisine, 13 deneyden biri olan 'Message' deneyi ile devam ediyor.
Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından yapılacak deneye ilişkin detaylar paylaşıldı.
'MESSAGE' DENEYİ NEDİR?
Gezeravcı'nın bugünkü 'Message' deneyiyle, mikro yer çekimi altında astronot bağışıklık sistemlerinin tepkilerini tahlil etmek ve uzun vadeli uzay görevlerinin sağlık üzerindeki etkilerinin araştırılması hedefleniyor.
Üsküdar Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taşkın'ın proje yöneticisi olduğu deney, Alper Gezeravcı'nın ISS'de geçireceği 14 gün boyunca mikro yer çekimi koşullarında bağışıklık hücrelerinin nasıl davrandığını, 25 bin genin yer çekimsiz ortamda nasıl etkilendiğini anlamak için tasarlandı.
9.DENEYİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR
Bu deney, uzayda yaşamın temel sağlık boyutlarına ilişkin kritik anlayışları derinleştirerek gelecekteki uzay misyonlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamaya katkıda bulunacak. Gezeravı bu deneyle, ISS'de gerçekleştireceği 13 deneyden 8'incisini gerçekleştirmiş olacak.