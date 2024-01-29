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Uzayda 9.deney | Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün yapacağı deneyin adı: "MESSAGE"

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, tarihi yolculukla uzaya çıktı. Çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderilen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, aralarında kanserden, bağışıklık hücrelerine, alglerden, propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu çeşitli deneyler gerçekleştiriyor. Gezeravcı bugün ise Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 'Message' deneyini yapacak.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 18:20 Güncelleme 29 Ocak 2024, 18:59
Uzayda 9.deney | Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın bugün yapacağı deneyin adı: MESSAGE

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Uzay Bilim Misyonu'ndaki deneyler serisine, 13 deneyden biri olan 'Message' deneyi ile devam ediyor.

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından yapılacak deneye ilişkin detaylar paylaşıldı.

Türkiyenin ilk astronotu Alper Gezeravcının bugün yapacağı deneyin adı: OKSİJEN SATÜRASYONUTürkiyenin ilk astronotu Alper Gezeravcının bugün yapacağı deneyin adı: OKSİJEN SATÜRASYONU
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün yapacağı deneyin adı: "OKSİJEN SATÜRASYONU"

'MESSAGE' DENEYİ NEDİR?
Gezeravcı'nın bugünkü 'Message' deneyiyle, mikro yer çekimi altında astronot bağışıklık sistemlerinin tepkilerini tahlil etmek ve uzun vadeli uzay görevlerinin sağlık üzerindeki etkilerinin araştırılması hedefleniyor.

Türkiyenin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzayda çalışmalarına devam ediyor! Önce deney sonra Türk bayraklı paylaşımTürkiyenin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzayda çalışmalarına devam ediyor! Önce deney sonra Türk bayraklı paylaşım
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzayda çalışmalarına devam ediyor! Önce deney sonra Türk bayraklı paylaşım

ALPER GEZERAVCI'NIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ CRISPR - GEM DENEYİALPER GEZERAVCI'NIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ CRISPR - GEM DENEYİ

Üsküdar Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taşkın'ın proje yöneticisi olduğu deney, Alper Gezeravcı'nın ISS'de geçireceği 14 gün boyunca mikro yer çekimi koşullarında bağışıklık hücrelerinin nasıl davrandığını, 25 bin genin yer çekimsiz ortamda nasıl etkilendiğini anlamak için tasarlandı.

ALPER GEZERAVCININ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ CRISPR - GEM DENEYİALPER GEZERAVCININ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ CRISPR - GEM DENEYİ

9.DENEYİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR
Bu deney, uzayda yaşamın temel sağlık boyutlarına ilişkin kritik anlayışları derinleştirerek gelecekteki uzay misyonlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamaya katkıda bulunacak. Gezeravı bu deneyle, ISS'de gerçekleştireceği 13 deneyden 8'incisini gerçekleştirmiş olacak.

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