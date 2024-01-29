Uzayda 9.deney | Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün yapacağı deneyin adı: "MESSAGE"

ALPER GEZERAVCI'NIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ CRISPR - GEM DENEYİ

Üsküdar Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taşkın'ın proje yöneticisi olduğu deney, Alper Gezeravcı'nın ISS'de geçireceği 14 gün boyunca mikro yer çekimi koşullarında bağışıklık hücrelerinin nasıl davrandığını, 25 bin genin yer çekimsiz ortamda nasıl etkilendiğini anlamak için tasarlandı.