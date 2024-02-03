MİT’ten operasyon: Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıyla bağlantılı 17 DEAŞ’lı daha yakalandı!

İstanbul Sarıyer'de 28 Ocak'ta Santa Maria Kilisesi'ne kanlı bir saldırı düzenlendi.
Saldırıda Tuncer Cihan isimli vatandaş hayatını kaybetti. Saldırı sonrası terör örgütü DEAŞ'a operasyon üstüne operasyon gerçekleştirildi.
Emniyet saldırıyı gerçekleştiren teröristleri yakaladı
MİT 17 DEAŞ'LIYI YAKALADI
Milli İstihbarat Teşkilatı Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheliyi İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırıdan görüntü
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren, Santa Maria Kilisesi'ne saldırı gerçekleştiren failler ile bu eylemle bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlıları tespit etti.
Adres ve kimlikleri belirlenen zanlıların faaliyetlerinin akamete uğratılması, ülkede gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerin engellenmesi amacıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında Aralık 2023'te DEAŞ'ın Türkiye'deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliğine yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda zanlının yakalanması ve örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlanmıştı.
KİLİSEDEKİ SALDIRI
Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadığı belirlenen 23'ü işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.