Son dakika: Santa Maria Kilisesi saldırısı sonrası yine gündemde! İstanbul’un gettosu Güvercintepe mahallesi! DEAŞ’ın asıl hedefi neydi?

25 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DETAYLAR SEVK YAZISINDA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırıya ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Olaya ilişkin detaylara Savcılığın sevk yazısında ulaşıldı. Sevk yazısında, olay günü Santa Maria Kilisesi (Meryem Ana Doğuş Kilisesi) adlı ibadethanede rahiple birlikte yaklaşık 31 kişinin 'Pazar Ayini' yaptıkları, olay öncesi, olay yerinden keşif yaptıkları ve DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şüpheliler Amirjon K. ve David T.'nin otomobille olay yerine geldikleri anlatıldı.

TABANCANIN ARA ARA TUTUKLULUK YAPTIĞI AKTARILDI

Şüphelilerin otomobili yakın bir bölgeye bıraktıktan sonra tanınmamak için yüzleri maskeli şekilde ve tabancalarla kilise kapısına geldiklerinin belirtildiği sevk yazısında, bu sırada Tuncer Cihan'ın kiliseden içeriye girdiği, kiliseye önden giren şüpheli David T.'nin tabancasının kabzası ile Cihan'ın kafasına vurduğu sonra kilisede bulunanlara hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladığı aktarıldı. Daha sonra şüpheli David T.'nin Cihan'ın kafasına ateş ederek olay yerinde öldürdüğü, kilisede bulunanlara yönelik ateş etmeye devam etmek istediği ancak tabancanın ara ara tutukluluk yaptığı kaydedildi.

KİLİSEDE YÜKSEK SESLE BİR ŞEYLER SÖYLEMİŞ ANCAK ANLAŞILAMAMIŞ

Sevk yazısında, şüpheli David T.'nin kilise içerisinde yüksek sesle bir şeyler söylediği ancak kamera kayıtlarının sesli kayıt yapmaması ve kilisedekilerin de şüphelinin konuştuğu dili anlamaması nedeniyle ne söylediğinin tespit edilemediği de belirtildi. Diğer şüpheli Amirjon K.'nni de kilisede ayinde bulunanlara yönelik hedef gözetmeksizin ateş ettiğinin ve tabancasının ara ara tutukluluk yaptığının belirtildiği sevk yazısında, Cihan dışında ölen ya da yaralanan olmadığı, şüphelilerin ise kiliseden çıkarak olay yerine geldikleri otomobille olay yerinden kaçtıkları kaydedildi. Şüphelilere araç temin eden; saklanma ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayan ve olay öncesinde 2 şüpheli ile bağlantılı oldukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldığının aktarıldığı sevk yazısında, olay sonrası ormanlık alanda tabancaya ait kabza, sürgü, şarjör, şarjör kabağı ile kamufle amaçlı giydikleri maske, mont gibi kıyafetlerin ele geçirildiği kaydedildi.

KAYSERİ'DE ÖRGÜTSEL TOPLANTI YAPTIKLARI BELİRLENDİ

Güvenlik ve istihbarat birimleri, hücrenin Kayseri ilinde 5 Ocak'ta içeriği tam olarak tespit edilemeyen, ancak örgütsel olduğu değerlendirilen söz konusu illegal faaliyetin arkasını araştırırken, zanlıların izine 7 Ocak'ta aynı şehirde bir kez daha rastlandı. Buna göre saldırıyı gerçekleştiren şebekenin kilit isimlerinden David T., Amırjon K. ve birlikte hareket ettikleri değerlendirilen Abdulaziz A., Rasul A., İslam M., Omadbek K.D. ile Temurbek M.U.E., eylemden günler önce 5 Ocak tarihinde buluşarak 34 LP ve 34 FOU plakalı 2 araçla İstanbul'dan yola çıktı. Şifreleri yavaş yavaş çözüme kavuşan hücrenin, Kayseri'ye geçtikleri anlaşılan hücre üyelerini, orada karşılayan "Abdullah" kod adlı Amenullah H., Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir adreste götürdü. Söz konusu adreste örgütsel toplantı gerçekleştirdikleri saptanan şüpheliler, bu kez 7 Ocak tarihinde 05.36 ve 17.18 saatleri arasında Kayseri Melikgazi'de güvenlik güçleri tarafından bilinen bir otelde buluştukları kaydedildi. Otelde Amırjon K. ile beraberindeki Rasul A., Davıd T., Omadbek D. ve Temurbek E. adlı hücre üyeleri 205 numaralı odada, Omadbek D. ve Temurbek E.'nin ise otelin 305 numaralı odasını bir araya geldikleri tespit edildi.