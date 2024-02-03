Irak Kuzeyi’nden acı haber! PKK’lı alçaklardan taciz ateşi: Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğunu açıkladı.

1 ŞEHİDİMİZ 2 YARALIMIZ VAR

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak Kuzeyi harekat bölgesinde 3 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.