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Irak Kuzeyi'nden acı haber! PKK'lı alçaklardan taciz ateşi: Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit oldu

MSB: Irak Kuzeyi Harekat bölgesinde 03 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir DİNGİL şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 14:15 Güncelleme 03 Şubat 2024, 14:20
Irak Kuzeyi’nden acı haber! PKK’lı alçaklardan taciz ateşi: Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğunu açıkladı.

1 ŞEHİDİMİZ 2 YARALIMIZ VAR
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak Kuzeyi harekat bölgesinde 3 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil için başsağlığı mesajı yayımladı.

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