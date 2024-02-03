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Başkan Erdoğan Hatay'da 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim etti 2 hastanenin açılışını gerçekleştirdi! İşte örnek konutlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim etti. Yapılan detaylı çalışmaların ardından deprem bölgesi genelinde kesinleşmiş hak sahibi sayısının 390 bin olarak netleştiğini belirten Erdoğan, "Bugünkü kura törenimizle 6 bin 572'si il ve ilçe merkezlerimizde, 703'ü de kırsalda olmak üzere 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz." dedi. Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi Açılış Töreni'ne de açılışını gerçekleştirdi. Öte yandan Hatay'da teslim edilen örnek dairelerin görüntüsü de ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 13:26 Güncelleme 03 Şubat 2024, 18:41
Başkan Erdoğan Hatay’da 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim etti 2 hastanenin açılışını gerçekleştirdi! İşte örnek konutlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

▶️ Devlet milletinin yanında! İşte Hatay'daki deprem konutları

Yapılan detaylı çalışmaların ardından deprem bölgesi genelinde kesinleşmiş hak sahibi sayısının 390 bin olarak netleştiğini belirten Erdoğan, "Bugünkü kura törenimizle 6 bin 572'si il ve ilçe merkezlerimizde, 703'ü de kırsalda olmak üzere 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz." dedi.

Hatay'da inşa edilen örnek deprem konutlarıHatay'da inşa edilen örnek deprem konutları

Yaklaşık 1 yıl önce, 6 Şubat'ın erken saatlerinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybedilen canların acısının, ilk günkü tazeliğinde yürekleri yakmayı sürdürdüğünü belirten Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı diledi. Erdoğan, asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşa geçmiş olsun dileklerini tekrarladı.

▶️ Başkan Erdoğan anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar!

Depremin 11 il, 124 ilçe, 7 bine yakın köy ve mahallede ağır yıkıma yol açtığını, 14 milyon vatandaşın afetten doğrudan etkilendiğini anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle ki depremde yıkılan 39 bine yakın binanın 26 bininde arama kurtarma faaliyeti yürütülmesi gerekmiş, ayrıca 200 binden fazla ağır hasarlı bina ile karşılaşılmıştır. Deprem bölgesine 1 milyon çadır gönderilmiş, 215 binin üzerinde konteyner kurulmuş, 349 bin haneye kira yardımı yapılmış, taşınma ve destek ödemelerinde bulunulmuştur.

Payas'taki deprem konutları Payas'taki deprem konutları

Büyük felaketler ve büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürerek o zor günlerin geride kalmasını temin ettik. Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz, depremzede kardeşlerinin yanına koşmuştur."

Hatay'da inşa edilen örnek deprem konutlarıHatay'da inşa edilen örnek deprem konutları

"BU AFET BİR YÖNÜYLE DE DÜNYANIN EN BÜYÜK ARAMA-KURTARMA VE İYİLEŞTİRME OPERASYONUDUR"

Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki çalışmalarda 650 bin personelin görev aldığına dikkati çekerek 11 bin 500'ünü yabancı ekip görevlilerinin oluşturduğu 35 bin 250 arama kurtarma personeli, 142 bin güvenlik görevlisi, sağlıkçılar, madenciler, ormancılar ve gönüllülerin bulunduğu bu ekiplere teşekkürler etti.

Hatay'da inşa edilen örnek deprem konutlarıHatay'da inşa edilen örnek deprem konutları

Çalışmalara 20 bin iş makinası ve araç, 141 helikopter, 182 uçak ve 23 geminin katıldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesi geneline 150 bin tır yardım malzemesi gönderilirken 20 milyon gıda kolisi dağıtıldı. Günde 4 milyon kişiye yemek hizmeti sunuldu. Esasen bu afet bir yönüyle de dünyanın en büyük arama-kurtarma ve iyileştirme operasyonudur. Yine afet sonrası hem enkaz kaldırma hem yeniden inşa çalışmalarının en hızlı yürütüldüğü bir örneği beraberce yaşadık.

Kırıkhan'daki deprem konutları Kırıkhan'daki deprem konutları

Depremin ardından şehirlerine, ailelerine, işlerine, arazilerine sahip çıkarak şartların zorluğuna rağmen yerlerinden yurtlarından ayrılmayan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yine kısa süreliğine ayrılsa da geri dönüp dört elle memleketine sarılan kardeşlerimiz de teşekkürü hak ediyor. Bu afet bize verdiği pek çok dersin yanı sıra ülkemizde devlet-millet dayanışmasının aksi yöndeki tüm gayretlere rağmen en üst düzeyde olduğunu da göstermiştir. Sayısız insanımız ya kendi iradesiyle bizzat gelerek ya çeşitli yollarla destek sağlayarak, en önemlisi de duası ve gözyaşıyla depremzede vatandaşlarımızın acısını paylaşmıştır."

Hassa'daki deprem konutları Hassa'daki deprem konutları

Böylesine vefalı ve fedakar bir milletin evladı olmakla iftihar ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Mutlulukların paylaşarak çoğalması gibi acıların da paylaşarak katlanılır hale geldiğini yaşayarak gördük, öğrendik. Rabb'im, ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, böyle imtihanlara maruz bırakmasın." diye konuştu.

"KARŞILAŞTIĞIMIZ TABLOYU ASLA UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, Hatay'ın can kaybı ve yıkılan bina sayısı bakımından depremden en büyük zararı gören şehir olduğunu belirterek, "Depremden sonraki ikinci gün Hatay'a geldiğimizde karşılaştığımız tabloyu asla unutmadık, unutmayacağız. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan Hatay'ın yaşadığı yıkım gerçekten çok büyüktür. Bu büyük felaketin ardından Hatay'ın halini görüp gözleri yaşarmayan, yüreği daralmayanın kalbi kurumuştur." ifadelerini kullandı.

Antakya'daki deprem konutları Antakya'daki deprem konutları

Önceliği arama kurtarma faaliyetlerine, kış şartlarının daha da elzem hale getirdiği acil ihtiyaçların karşılanmasına verdiklerini anlatan Erdoğan, Hatay'da kurulan ve dağıtılan çadır sayısı 286 bin, konteyner sayısı 57 bini bulurken 38 bin kişinin de yurtlarda ve kamu tesislerinde misafir edildiğini söyledi. Erdoğan, kırsal bölgelerde 14 bin 664 konteyner kurarak 57 binin üzerinde vatandaşa geçici yuva sağladıklarını belirtti.

"7 BİN 275 HAK SAHİBİNİN KONUTUNUN ANAHTARINI TESLİM EDİYORUZ"

Takip eden aylarda Hatay'ı tekrar tekrar ziyaret ederken "Kaybettiğimiz canları elbette geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi etmek boynumuzun borcudur" sözünü verdiklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toprağa verdiğimiz insanlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yad ederken sizlere verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmek için de canla başla çalıştık, çabaladık. Bir yandan enkazları kaldırırken diğer yandan süratle yeniden inşa ve ihya faaliyetlerine başladık.

Altınözü'ndeki deprem konutları Altınözü'ndeki deprem konutları

Bugüne kadar şehirde yıkılan 14 bine yakın binanın, acil yıkılacak ve yıkık 23 bine yakın binanın, ayrıca ağır hasarlı 56 binin üzerindeki binanın yüzde 97'sinin enkazını kaldırdık. Yapılan tespitler ışığında Hatay'da 135 bin 589'u konut, 15 bin 599'u iş yeri ve 777'si ahır olmak üzere toplamda 150 bine yakın hak sahibi belirledik. Yapılan detaylı çalışmaların ardından deprem bölgesi genelindeki kesinleşmiş hak sahibi sayımız ise 390 bin olarak netleşmiştir. Bugünkü kura törenimizle 6 bin 572'si il ve ilçe merkezlerimizde, 703'ü de kırsalda olmak üzere 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz."

Erdoğan, hak sahiplerine yeni yuvalarının hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını, evlerinde sağlıkla, huzurla, mutlulukla oturmalarını diledi.

Daha sonra Hatay'da depremin ilk anından itibaren devlet-millet el ele yapılan çalışmaların anlatıldığı video izletildi.

Hatay'da inşa edilen Hatay Eğitim ve Araştırma HastanesiHatay'da inşa edilen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NİN AÇILIDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını yaptı.

Hatay'da inşa edilen Hatay Eğitim ve Araştırma HastanesiHatay'da inşa edilen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verilmişti.

Hatay'da inşa edilen Hatay Eğitim ve Araştırma HastanesiHatay'da inşa edilen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Paylaşımda, 550 yatak kapasiteli 65 bin 350 metrekare kapalı alana sahip hastanede, 76 poliklinik, 12 ameliyathane, 2 anjiyo, 2 MR ve 13 röntgen cihazı ile bir helikopter pisti bulunduğu belirtildi.

İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ AÇILDI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verilmişti.

Hastanenin görsellerine yer verilen paylaşımda, 200 yatak kapasitesine ve 17 bin metrekare kapalı alan sahip hastanede, 7 ameliyathane ve 42 poliklinik bulunduğu belirtildi.

CHP'nin hiç açamadığı sözde Sahra HastanesiCHP'nin hiç açamadığı sözde Sahra Hastanesi

CHP'NİN SAHRA HASTANESİ YALANI

CHP koronavirüs pandemisi döneminde Adana'da sözde Sahra Hastanesi inşa ettiğini açıklamış ancak rezalet kısa sürede ortaya çıkmıştı. CHP'nin o dönemki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklanmıştı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar hiç açılmayan sözde Sahra Hastanesi'ndeCHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar hiç açılmayan sözde Sahra Hastanesi'nde

Valilikten 13 Nisan 2020'de yapılan açıklamada "Anılan yer fuar alanı, bu alanda 1000 yataklı bir hastanenin bulunmuyor. Olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımların bulunmuyor" ifadeleri kullanılmıştı.

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