Cumhur İttifakı İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın Alsancak ziyaretinde renkli görüntüler: Hamza Abi oyum sana





Vatandaşlar da, "Artık çok isyan var" diyerek Hamza Dağ'ı destekledi. Yaptığı hizmetler ve İzmir sevdası nedeniyle halkın gönlünde taht kuran Hamza Dağ, sokak üzerinde gördüğü bir çiftle memleketin son durumunu konuştu.





Korku siyasetine gerek olmadığını belirterek muhalefetin yaptığı siyasete gönderme yapan Hamza Dağ, seçimin önemine bu sözlerle değindi; "Biz İzmirliyiz, İzmir evladıyız. Şehir kaybediyor. Şehrin 5 yıl daha kaybetmesine gerek yok. Ben bu şehrin çocuğuyum, Ceyda hanım bu şehrin çocuğu. Biz de bu sokakları seven insanlarız. Biz büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda kapılarına mühür vurmayacağız. Kimsenin alanına müdahale edecek halimiz yok."





İzmir'in yararına olacak her konuda kollarını sıvayan Hamza Dağ, bu süreçte de yürüttüğü ılımlı, uyumlu ve sakin üslubuyla İzmirlilerin takdirini kazanmaya devam ediyor.