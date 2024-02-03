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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Tüm AB ülkeleri, Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurulmasında hemfikir

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ortak basın açıklamasında Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. Borrell, "Tüm üye ülkeler, Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurulmasında hemfikir." dedi. Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ise, "Türkiye küresel sahnede giderek daha önemli bir stratejik ortak olarak yer alıyor. Vazgeçilmez bir ortak" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 23:40 Güncelleme 03 Şubat 2024, 23:40
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Tüm AB ülkeleri, Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurulmasında hemfikir

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, gayriresmi nitelikli toplantılarında AB Dönem Başkanı Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.



Gündem maddelerinden birinin de Türkiye ile ilişkiler olduğu toplantının sonunda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, basına ortak açıklamalarda bulundu.

Borrell, "Tüm üye ülkeler, Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurulmasında hemfikir." dedi.


"TÜRKİYE İLE TEMASA GEÇMEMİZ GEREKİYOR"
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, şöyle devam etti:

"Çatışmalardan kaçınmak ve işbirliğini artırmak için Kıbrıs meselesini dikkate alarak Türkiye ile temasa geçmemiz gerekiyor. Türkiye ile daha fazla ilişki kurmamız, çıkarlarımızın örtüştüğü alanlarda çalışmamız ve bizi birbirimizden uzaklaştıran meselelerden kaçınmamız gerekiyor." diye konuştu.

AB'nin vize serbestisi gibi konularda ilerleme sağlanmasına hazır olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine Borrell, "Türkiye ile daha güçlü ilişki kurmamız konusunda herkes hemfikir ancak bu, gelişmelerin seyrine bağlı olacaktır. Vize konusunda ne olacağını tam olarak bilmiyorum. Bugün bu konu tartışılmadı. Ancak genel kanı, Kıbrıs üyemiz olduğu için gündemimizin en üst sıralarında yer alan Kıbrıs sorununu çözmek için dahi Türkiye ile daha olumlu şekilde etkileşime geçmemiz gerektiği yönünde." değerlendirmesini yaptı.



"TÜRKİYE KÜRESEL SAHNEDE GİDEREK DAHA ÖNEMLİ BİR STRATEJİK ORTAK"
Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib de "Türkiye küresel sahnede giderek daha önemli bir stratejik ortak olarak yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye vazgeçilmez bir ortak." diyen Lahbib; hukukun üstünlüğü, demokrasi, yargının bağımsızlığı ve Kıbrıs gibi konulardaki farklılıkları yakın zamanda görüşmek istediklerini belirtti.



Lahbib, AB'ye 10 ülkenin katıldığı 2004 genişlemesinin 20'nci yılını kutlamak için nisanda yapacaklarını etkinliğe Türkiye'yi de davet edeceklerini kaydetti.

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