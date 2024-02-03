Murat Kurum’dan İstanbul’da yeni metro müjdesi: 1 Nisan sabahı başlayacağız | Beylikdüzü’ne İDO iskelesi

Alatlı'nın Türkiye'nin son dönemlerde yetiştirdiği büyük fikir ve aksiyon insanlarından biri olduğunu belirten Kurum, "Fikir dünyamızda silinmez izler bıraktı. Vatan ve millet sevgisiyle, sevdasıyla insanımızın gönlünde taht kurdu. Ayakları bu topraklara basarken, fikri bütün dünya mazlumlarını sarıp sarmaladı. Daima bu aziz milletin vicdanı oldu. Ben inanıyorum ki gençlerimiz, çocuklarımız Alev hocamızı eserleriyle, fikirleriyle, duruşuyla yaşatmaya ilelebet devam edecektir." diye konuştu.

Burada konuşan Kurum, vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiği yazar ve mütefekkir Alev Alatlı 'ya Allah'tan rahmet diledi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum , Beylikdüzü'nde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Kurum, kentin 39 ilçesinin her birine özel projelerini çok yakında açıklayacaklarını dile getirerek, "Dilden dile dolaşan çok güzel bir atasözü var. 'İnsanın yeter ki gönlü istesin, gider tekeden bile süt çıkarır.' Allah'ın izniyle biz de tekeden süt çıkaracak, yeni kaynaklar üretecek, sayacağım tüm projeleri de buradaki Vanlı, Diyarbakırlı, Ağrılı, Karslı, Türkiyeli kardeşlerimle en süratli şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

YENİ METRO PROJESİ: 1 NİSAN SABAHI BAŞLAYACAĞIZ

İlk hedeflerinin Beylikdüzü'ndeki trafik sorununa yönelik olacağını kaydeden Kurum, Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü, Yenikapı-İncirli-Sefaköy, İncirli-Söğütlüçeşme metro hatlarının inşasına 1 Nisan sabahı itibariyle başlayacaklarını söyledi.

Kurum, ilçede yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Dereağzı ve Gürpınar'da, Kavaklı ve Adnan Kahveci'de yaşayan kardeşlerimiz üzgün. Bu saydığım mahallelerin hepsinde bir masayı kuracağız, sizlerle o masada oturacağız. Cetveli, kalemi çıkaracağız imar planlarını bizzat bu ellerle ben yapacağım. Orada vatandaşımın rızası, talebi neyse masada karar alacağız, aldığımız kararı hemen uygulayacağız." diye konuştu.

Ambarlı Limanı ile balık hali arasındaki sahil düzenlemesini en kısa sürede bitirip Beylikdüzü'nün hizmetine sunacaklarını kaydeden Kurum, "Biz çiçekleri ekeceğiz, siz yeşil İstanbul'un keyfini orada çocuklarınızla, ailelerinizle yaşayacaksınız." dedi.

BEYLİKDÜZÜ'NE İDO İSKELESİ

Kurum, yıllardır Beylikdüzü'nde yaşayanların beklediği müjdeyi verdiğini belirterek, uygun görülen bir alanda İDO iskelesini yaparak, ilçeden deniz ulaşımını sağlayacaklarını kaydetti.