Murat Kurum’dan İstanbul’da yeni metro müjdesi: 1 Nisan sabahı başlayacağız | Beylikdüzü’ne İDO iskelesi

"BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ İBB'YE AİT ANA ARTER YOLLARIN DURUMU İÇLER ACISI"
Murat Kurum, Gürpınar Siteler bölgesinde 15 bin kişinin yaşadığı 3 bin konutluk alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını milletle el ele vererek, 1 Nisan itibarıyla Cumhur İttifakı Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın ile yapacaklarını söyledi.
İstanbul'un deprem bölgesi olduğunu ifade eden Kurum, Beylikdüzü'nün her yerinde bu dönüşümü gerçekleştireceklerini dile getirdi.
Beylikdüzü'ndeki İBB'ye ait ana arter yolların durumunun içler acısı olduğunu söyleyen Kurum, yaya geçidi, üst geçit, bisiklet yolu, kaldırım, raylı sistem, ring hatları ve viyadüklerle bu sorunu tamamen ortadan kaldıracaklarını aktardı.
Kurum, "Hani derler ya 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.' Şimdi mevcut CHP'li yönetim daha önce Beylikdüzü'nde değil miydi; Beylikdüzü'ndeydi. Peki madem Beylikdüzü'nde hizmet yaptı. Bir sonraki dönem Büyükşehir'de, Beylikdüzü'nden giden bir başkan olarak hizmet yaptı ama Beylikdüzü'nün hali ortada. Madem Beylikdüzü güzel, madem Beylikdüzü'ne mutluluk gelecek niye bu işler eksik o zaman? Niye bu işler yapılmadı?" şeklinde konuştu.
"Sadece vaat vermekle olmuyor ki bir de söylediğinizi gerçekleştireceksiniz." diyen Kurum, "Bizim karnemiz ortada. Biz milletimize ne söz verdiysek 25 yıldır bu sözleri tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. O yüzden Beylikdüzü'nün yolunu da metrosunu da Beylikdüzülü kardeşlerimle 1 Nisan sabahı yapacağız." ifadelerini kullandı.
Bakanlığı döneminde ilçede 54 sınıflık 5 anaokulu yaptıklarını hatırlatan Kurum, 5 yeni anaokulu projesini de hazırladıklarını ifade etti.
"METROBÜSE RİNG ARAÇLARI KOYACAĞIZ"
Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndan metrobüs hattına ulaşım zorluğuna dikkati çeken Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her sabah, binbir zahmetle metrobüse giden vatandaşlarımız var değil mi? Oradan artık engelleme koşusu mu dersiniz, uzun atlama mı dersiniz, binbir zahmetle annelerimiz, vatandaşlarımız gidiyor, çocuklarımız üşüyor. 1 Nisan itibariyle bu çileyi tamamen bitireceğiz. Göreve gelir gelmez kardeşlerimiz için ring araçlarımızı bu hatta koyacağız ve kardeşlerimize yaz demeden, kış demeden metrobüse kadar büyükşehir eşlik edecek, büyükşehir taşıyacak."
Kurum, "İstanbul'da lafla, dedikoduyla geçen 5 yılı, hizmete verilen 5 yıllık arayı Beylikdüzülü kardeşlerimizle bitireceğiz. Beylikdüzü'nün gönlünün muradı neyse o olacak." dedi.
Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhur İttifakı'nın Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın da katıldı.