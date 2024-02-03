;
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li Erdal Beşikçioğlu Mansur Yavaş'ı bitirdi: En büyük dert ulaşım

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın istememesine rağmen Etimesgut'tan aday gösterilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu Mansur Yavaş'ın ulaşımda yetersiz kaldığını belirten bir açıklama yaptı. Ankara'da en büyük derdin ulaşım olduğunu söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "Otobüsümüz yok ya!" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 12:06 Güncelleme 03 Şubat 2024, 12:43
CHP’li Erdal Beşikçioğlu Mansur Yavaş’ı bitirdi: En büyük dert ulaşım

Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan çekişme ve krizlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

CHP'nin Ankara Etimesgut ilçe Belediye Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu yaptığı bir konuşmada Ankara'nın en büyük sorununun "ulaşım" olduğunu belirterek Mansur Yavaş'ı adeta bitirdi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU YAVAŞ'A SALLADI: OTOBÜSÜMÜZ YOK YA
Geçtiğimiz gün Şeker İş Sendikası'nı ziyaret eden Erdal Beşikçioğlu burada yaptığı konuşmada ulaşım soruna dikkat çekereki "Ankara'nın en büyük derdi ulaşım" dedi.

Beşikçioğlu Yavaş'a salladıBeşikçioğlu Yavaş'a salladı

Beşikçioğlu, "Otobüsümüz yok ya! Bir tane ring var Etimesgut'un içerisinde 45 dakika 50 dakika dolanıyor." ifadelerini kullandı.

Beşikçioğlu'nun bu ifadeleri Yavaş'ın ulaşım konusunda yetersiz kaldığını bir kez daha ortaya koydu.

BEŞİKÇOĞLU'NUN ADAY OLMASI KRİZ ÇIKARMIŞTI
11 Ocak'ta Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Erdal Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi Mansur Yavaş ile genel merkez arasında ipleri kopma noktasına getirmişti.

Mansur Yavaş ile Erdal BeşikçioğluMansur Yavaş ile Erdal Beşikçioğlu

Yavaş'ın bu süreçte İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı Etimesgut adayı yapmaya hazırlandığı ancak parti yönetimiyle ters düştüğü ortaya çıkmıştı. Beşikçioğlu'nun aday olmasının ardından Yavaş'ın ABB adaylığından çekilebileceği de gündeme gelmişti.

CHPde Behzat Ç. operasyonu! Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında kriz patlıyor... Erdal Beşikçioğlunu kim önerdi?CHPde Behzat Ç. operasyonu! Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında kriz patlıyor... Erdal Beşikçioğlunu kim önerdi?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor | Deprem konutları teslim edilecek! Kentin sakinleri yeni evlerini heyecanla bekliyor
CHP’de kriz bitmiyor! Çankaya yine açıklanmadı... İstanbul’da DEM ayarlı bekleme! Kadıköy’de ilçe yönetimi kazan kaldırdı
Emekliye ek zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı! Takvim.com.tr maaşları kalem kalem hesapladı: Kim ne kadar alacak? Ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı
Alev Alatlı’ya veda: Eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecek
CHP’li Erdal Beşikçioğlu Mansur Yavaş’ı bitirdi: En büyük dert ulaşım
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın dönüş yolculuğu ertelendi! Yeni saat ve tarih belli oldu
Rönesans Rezidans’ın müteahhidinden akılalmaz açıklama: Bina yan yattı, herhangi bir çökme olmadı
SON DAKİKA HABERLERİ | Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu
Göz göre göre yalan söyledi | CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den 6 Şubat’ta 130 bin kişi öldü provokasyonu
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den uyarı! Marmara dahil 4 bölgede sağanak bekleniyor! Bugün hava nasıl olacak?
İrfan Can için sürpriz teklif! Bonservis bedelini açıkladılar
Emekliye ikramiye zammı: Hangi formül gündemde? Bayramlarda ne ödenecek? Dul ve yetimler, EYT’liler nasıl yararlanacak?
SON DAKİKA HABERLERİ | Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi! Bakan Şimşek’ten ilk açıklama
Ciner’in kanalında yayınlanan Güldür Güldür programında skandal: Kahraman gazilerle dalga geçitler | RTÜK inceleme başlattı
İstanbulluyu yıllarca yalanlarla kandırdı| CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri yine yalan oldu! Yılan hikayesi dönen Hızray
SON DAKİKA