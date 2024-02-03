CHP’li Erdal Beşikçioğlu Mansur Yavaş’ı bitirdi: En büyük dert ulaşım

Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan çekişme ve krizlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. CHP'nin Ankara Etimesgut ilçe Belediye Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu yaptığı bir konuşmada Ankara'nın en büyük sorununun "ulaşım" olduğunu belirterek Mansur Yavaş'ı adeta bitirdi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU YAVAŞ'A SALLADI: OTOBÜSÜMÜZ YOK YA

Geçtiğimiz gün Şeker İş Sendikası'nı ziyaret eden Erdal Beşikçioğlu burada yaptığı konuşmada ulaşım soruna dikkat çekereki "Ankara'nın en büyük derdi ulaşım" dedi.