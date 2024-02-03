CHP’li Erdal Beşikçioğlu Mansur Yavaş’ı bitirdi: En büyük dert ulaşım

Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan çekişme ve krizlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
CHP'nin Ankara Etimesgut ilçe Belediye Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu yaptığı bir konuşmada Ankara'nın en büyük sorununun "ulaşım" olduğunu belirterek Mansur Yavaş'ı adeta bitirdi.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU YAVAŞ'A SALLADI: OTOBÜSÜMÜZ YOK YA
Geçtiğimiz gün Şeker İş Sendikası'nı ziyaret eden Erdal Beşikçioğlu burada yaptığı konuşmada ulaşım soruna dikkat çekereki "Ankara'nın en büyük derdi ulaşım" dedi.
Beşikçioğlu Yavaş'a salladı
Beşikçioğlu, "Otobüsümüz yok ya! Bir tane ring var Etimesgut'un içerisinde 45 dakika 50 dakika dolanıyor." ifadelerini kullandı.
Beşikçioğlu'nun bu ifadeleri Yavaş'ın ulaşım konusunda yetersiz kaldığını bir kez daha ortaya koydu.