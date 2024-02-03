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7 ilde eş zamanlı KAFES-35 operasyonu: 34 yabancı uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-35” operasyonuyla haklarında İnterpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 11:50 Güncelleme 03 Şubat 2024, 12:20
7 ilde eş zamanlı KAFES-35 operasyonu: 34 yabancı uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-35" operasyonuyla haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.




Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



7️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-35" operasyonuyla haklarında İnterpol'ün
🟥 Kırmızı Bülten ve
❌ Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan
3️⃣4️⃣ Yabancı Uyruklu DEAŞ Terör Örgütü Üyesi şüpheli yakalandı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir❗

❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar kapsamında;
Ülkemizde bulunan ve haklarında İnterpol tarafından uluslararası terörizmle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı diğer terör örgütleri içerisinde faaliyet yürütmeleri nedeniyle kırmızı bülten ve difüzyon mesajı yayınlanan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda;

🟥İstanbul'da Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 1️⃣3️⃣ şüpheli,
🟥Kocaeli'de Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 9️⃣ şüpheli,
🟥Yalova'da Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 8️⃣ şüpheli,
🟥Kayseri'de Difüzyon mesajıyla aranan 1️⃣ şüpheli,
🟥Bursa'da Kırmızı Bültenle aranan 1️⃣ şüpheli,
🟥Düzce'de Kırmızı Bültenle aranan 1️⃣ şüpheli,
🟥Yozgat'ta Kırmızı Bültenle aranan 1️⃣şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda;
📌 Ruhsatsız tabancalar
📌 Çok miktarda döviz ve dijital materyale eş konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

7 ilde eş zamanlı KAFES-35 operasyonu

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