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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan geri dönüyor! Yolculuk saat kaçta başlayacak? Dragon kapsülü nereye inecek?

Son dakika haberi! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılacağı saat belli oldu. Gezeravcı ve ekibin Türkiye saati ile bugün 17.50'de istasyondan ayrılacağı belirtildi. Alper Gezeravcı istasyonda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 08:22 Güncelleme 02 Şubat 2024, 08:50
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan geri dönüyor! Yolculuk saat kaçta başlayacak? Dragon kapsülü nereye inecek?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacağı saat belli oldu.

Axiom Space şirketinin sosyal medya paylaşımında, ekibin Türkiye saati ile bugün 17.50'de istasyondan ayrılacağı belirtildi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaİlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda

Alper Gezeravcı istasyonda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi.

Gezeravcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte Dragon kapsülü ile dünyaya dönecek.

Uzaydan yolculuk saat kaçta başlayacak?

Kapsülün Orlando açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.

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ASTRONOT GEZERAVCI, KONYA VE BALIKESİR'DEKİ ÖĞRENCİLERLE TELSİZLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Konya'daki Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu ve Balıkesir'deki Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nden bilime ve uzay çalışmalarına ilgi duyan öğrencilerle telsiz görüşmesi gerçekleştirdi.

Gezeravcı, "Dünyada en çok şu anda sizin sahip olduğunuz lüksü, ailemi, anne-babama yakın olmayı özledim." dedi.

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaAlper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda

Bir öğrencinin kenetlenmeden önce ISS'in nasıl göründüğünü sorması üzerine Gezeravcı, güneşin açısına bağlı olarak ISS'nin parıldayan bir elmas gibi göründüğünü ve bunu izlemenin müthiş bir duygu olduğunu ifade etti.

ISS'te vaktini nasıl geçirdiğine dair soruya karşılık Gezeravcı, "Müthiş şekilde yoğun ve planlı gidiyor. Boşa geçirilen zaman yok. Bütün günümüz planlanmış bir faaliyet takvimi dahilinde tıkır tıkır işliyor. Her şey gayet yolunda." diye konuştu.

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda birçok deney gerçekleştirdiAlper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda birçok deney gerçekleştirdi

Gezeravcı, "Şu anda dünyadan çok uzaktasınız. Dünyada en çok neyi özlediniz?" sorusuna ise "Dünyada şu anda sizin sahip olduğunuz lüksü, ailemi, anne-babama yakın olmayı özledim." cevabını verdi.

"SANAT ESERİNİ İZLER GİBİ BİR HİSSİYAT İÇİNDEYİM"

Toplamda 36 saatlik bir seyir sürecinin sonrasında ISS'e ulaştıklarını vurgulayan Gezeravcı, "Artık son dakikalarımızda bir an önce kenetlenmek için nefeslerimizi tuttuk. Müthiş şekilde heyecanlı ve keyifliydi. Burada bulunduğumuz her an keyif alıyoruz. Yürüttüğümüz çeşitli aktivitelerin her türlüsü çok keyifli. Bugüne kadar askeri jetlerle uçmuş insan olarak 90 derece tırmanırken bu derece ivmelenen roketin içinde olmak da harika bir duyguydu." değerlendirmesinde bulundu.

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaAlper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda

Gezeravcı, günde planlı 8-8,5 saat arasında uyku zamanı olduğunu ancak bunu şu anda 5-6 saat civarında tuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"ISS'e herkes birçok defa gelmek ister ama isteğim benden sonra gelecek arkadaşlarımızın sayısının artması. İnşallah başka arkadaşlarımıza da yakın zamanda kısmet olur. İstasyonda hali hazırda yürüttüğümüz 13 deney var. Çok farklı bilimsel alanlarda gerçekleştirilen deneyler olduğu için kısmet olursa çok büyük sonuçlara ulaşma imkanı olacak."

Uzaydan dünyaya bakmanın nasıl bir his olduğu sorusunu yanıtlarken Gezeravcı, "Sanat eserini izler gibi bir hissiyat içindeyim. Bugüne kadar hayatımda göremediğim tek şey içinde yaşadığımız bu güzel dünyanın dıştan görüntüsüydü. Buna da çıplak gözle vakıf olmak harika bir duygu." ifadelerini kullandı.

Gezeravcı, "Bir astronot olarak evrendeki başka bir gezegene ayak basmak ister miydiniz?" sorusunu ise "Her türlü yola açığım. İnşallah oraları da keşfetmek bizlere kısmet olur." şeklinde yanıtladı.

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