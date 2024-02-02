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Pazarcık yeniden ayağa kalkıyor! 840 kalıcı konutun teslimini Başkan Erdoğan yapacak

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş Merkezli depremde Birçok yapının yıkıldığı Pazarcık yeniden ayağa kalkıyor. İlçeye yapılan 4 bin TOKİ konutunun 840'ı bitmiş durumda. Kura çekimi ve anahtar teslimini Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 08:57 Güncelleme 02 Şubat 2024, 09:31
Pazarcık yeniden ayağa kalkıyor! 840 kalıcı konutun teslimini Başkan Erdoğan yapacak

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve asrın felaketi olarak görülen Kahramanmaraş merkezli depremlerin merkez üssü konumundaki yerlerden biri de Pazarcık oldu.

Birçok yapının yıkıldığı ilçede 431 kişi hayatını kaybetti. Depremin ilk saatinden itibaren devlet bölge ile yakından ilgilendi.

Deprem sonrası Pazarcık'ta ikiye bölünen yolDeprem sonrası Pazarcık'ta ikiye bölünen yol

Başkan Erdoğan depremin ardından bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi Devletin tüm imkanları seferber edilerek ilçe yeniden ayağa kaldırıldı.

Depremin üzerinden 1 yıl geçerken bölge eski hareketliliğine döndü.

Başkan Erdoğan Pazarcık'ta (8 Şubat 2023)Başkan Erdoğan Pazarcık'ta (8 Şubat 2023)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8 Şubat 2023'te Kahramanmaraş Stadyumuna kurulan çadırkenti ziyaret ettikten sonra geçtiği Pazarcık ilçesinde "Hiç endişe etmeyin azami 1 yıl içinde inşallah yeniden inşa edeceğiz. Hafta sonuna kadar il il dolaşacağım" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN HER ŞEYİ TAKİP ETTİ
Depremin yıl dönümüne sayılı günler kala Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, kentte yapılanları anlattı. Çok büyük bir felaketin yaşandığını ifade eden Yılmazcan, "Depremden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımız beni aradı. Kriz masası kurmamız için bizlere talimat verdi. Hemen yardımları göndereceğini ifade etti. Kendisi de ikinci gün Pazarcık'a geldi. Burada yaşananları, yapılanları birebir yakından takip etti." dedi.

840 TOKİ KONUTU HAZIR
Sabah'a konuşan Yılmazcan TOKİ konutlarının hızla devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"TOKİ konutlarının yapımı da hemen başladı. İki farklı yerde TOKİ hemen binaların yapımı devam ediyor. 2'şer binden olmak üzere toplam 4 bin adet kalıcı konut inşa ediliyor. Bugün itibariyle 840 tane kalıcı TOKİ konutları bitti.

KURA ÇEKİMİ BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA YAPILACAK
Cumhurbaşkanımız katılımıyla 840 kalıcı konutun kura çekimi yapılacak. Diğer konutların inşası da En yakın zamanda bunlarda bitecek. Mahallelerde 1500 tane kalıcı köy evleri yapılıyor. Bunların birçoğu da bitmek üzere.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YılmazcanPazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan

Pazarcık olarak yaraları çok çabuk sarmaya başladık. İlçemizi yeniden inşa ediyoruz. Yeni bir rezerv alanı ilan ettik. İlçe merkezinde 500'e yakın işyeri, ofis, kalıcı konutlar olmak üzere bir projemiz daha başladı.

İlçemize yeni bir otogarın temeli atılacak. 26 tane camimiz yıkılmıştı onlar yapılıyor. Hasar gören okullarımız yapıldı, yapılmaya devam ediyor.

İŞYERLERİ 4 AY İÇİNDE TESLİM EDİLECEK
İlçemizde küçük sanayi yoktu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hemen ihaleye çıktı.

142 tane küçük sanayi sitesinin işyerleri yapılmaya başlandı. 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde de teslim edilecek"

DEVLET-MİLLET EL ELE VERDİ
Depremden sonra Çanakkale ruhuyla mücadele edildiğine dikkat çeken Yılmazcan, "Çanakkale ruhu ile mücadele edildi. Halkımızla devletimiz bir oldu ve sorunların üstesinden geldik. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Hepimiz depremzedeyiz.

Kurtuluş Savaşı'ndaki zorlukları nasıl aştıysak, bu depremi de bir olacağız, beraber olacağız, Pazarcık olarak bunu da başaracağız. Herkes elini taşın altına koydu. El ele verip bunun üstesinden geldik. Devletimiz, milletimiz çok güçlü. Halkamız bize güvenmeye devam etsin. Yaşadığımız çok büyük bir felaketti. Zor şartlar altında mücadele ettik ve başardık" şeklinde konuştu.

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