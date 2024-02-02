Pazarcık yeniden ayağa kalkıyor! 840 kalıcı konutun teslimini Başkan Erdoğan yapacak

840 TOKİ KONUTU HAZIR

Sabah'a konuşan Yılmazcan TOKİ konutlarının hızla devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"TOKİ konutlarının yapımı da hemen başladı. İki farklı yerde TOKİ hemen binaların yapımı devam ediyor. 2'şer binden olmak üzere toplam 4 bin adet kalıcı konut inşa ediliyor. Bugün itibariyle 840 tane kalıcı TOKİ konutları bitti.

KURA ÇEKİMİ BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA YAPILACAK

Cumhurbaşkanımız katılımıyla 840 kalıcı konutun kura çekimi yapılacak. Diğer konutların inşası da En yakın zamanda bunlarda bitecek. Mahallelerde 1500 tane kalıcı köy evleri yapılıyor. Bunların birçoğu da bitmek üzere.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan

Pazarcık olarak yaraları çok çabuk sarmaya başladık. İlçemizi yeniden inşa ediyoruz. Yeni bir rezerv alanı ilan ettik. İlçe merkezinde 500'e yakın işyeri, ofis, kalıcı konutlar olmak üzere bir projemiz daha başladı.

İlçemize yeni bir otogarın temeli atılacak. 26 tane camimiz yıkılmıştı onlar yapılıyor. Hasar gören okullarımız yapıldı, yapılmaya devam ediyor.

İŞYERLERİ 4 AY İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

İlçemizde küçük sanayi yoktu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hemen ihaleye çıktı.

142 tane küçük sanayi sitesinin işyerleri yapılmaya başlandı. 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde de teslim edilecek"