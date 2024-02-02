Murat Kurum'un "Emekçileri ezdirmeyeceğiz" sözü panikletti! İmamoğlu'ndan riyakarlık: 5 yıldır unuttuğu çalışanları seçim ağzı hatırladı

CHP'li Ekrem İmamoğlu göreve geldiği 2019'dan bu yana İstanbul'u hizmetten mahrum bırakıp sistemsizliğe mahkum etti. Bu süreçte İBB'de büyük işçi kıyımları yaşandı, belediye ve iştirak çalışanlarının sorunları dağ gibi büyüdü.



AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum, İmamoğlu yönetiminin sebep olduğu sistemsizliği gidermek için kolları sıvadı. Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına özlük hakkını iyileştirme sözü verdi.

Cumhur İttifakının İBB Başkan adayı Murat Kurum 1 Nisanı işaret etti: Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz! "Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz" diyen Kurum 1 Nisan'ı işaret ederek "İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin" açıklamasını yaptı.