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Murat Kurum'un "Emekçileri ezdirmeyeceğiz" sözü panikletti! İmamoğlu'ndan riyakarlık: 5 yıldır unuttuğu çalışanları seçim ağzı hatırladı

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'un 1 Nisan'ı işaret edip "Emekçileri ezdirmeyeceğiz" sözü CHP'li İBB'yi panikletti. Ekrem İmamoğlu apar topar, İBB çalışanlarının maaş ve promosyonu konusunda adım atmak zorunda kaldı. 5 yıldır İBB çalışanlarını unutan, yerel seçimlere sayılı bir zaman kala hatırlayan İmamoğlu'nun riyakar siyaseti tepki çekerken; AK Parti İBB adayı Murat Kurum "İBB çalışanlarımız adına sevindim ancak çalışanlarımız emin olsun ki göreve geldiğimiz an çok daha iyi şartlarda ve ücretlerde çalışmalarına devam edecekler" dedi.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 16:13 Güncelleme 02 Şubat 2024, 16:37
Murat Kurum’un Emekçileri ezdirmeyeceğiz sözü panikletti! İmamoğlu’ndan riyakarlık: 5 yıldır unuttuğu çalışanları seçim ağzı hatırladı

CHP'li Ekrem İmamoğlu göreve geldiği 2019'dan bu yana İstanbul'u hizmetten mahrum bırakıp sistemsizliğe mahkum etti. Bu süreçte İBB'de büyük işçi kıyımları yaşandı, belediye ve iştirak çalışanlarının sorunları dağ gibi büyüdü.

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum, İmamoğlu yönetiminin sebep olduğu sistemsizliği gidermek için kolları sıvadı. Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına özlük hakkını iyileştirme sözü verdi.

Cumhur İttifakının İBB Başkan adayı Murat Kurum 1 Nisanı işaret etti: Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz!Cumhur İttifakının İBB Başkan adayı Murat Kurum 1 Nisanı işaret etti: Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz!

"Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz" diyen Kurum 1 Nisan'ı işaret ederek "İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu 5 yıldır unuttuğu çalışanları seçim ağzı hatırladıİmamoğlu 5 yıldır unuttuğu çalışanları seçim ağzı hatırladı

KURUM EMEKÇİLERİN YANINDA DURDU CHP'Lİ İBB PANİKLEDİ
Kurum'un "emekçileri ezdirmeyeceğiz" sözü CHP'li İBB'yi panikletti. Ekrem İmamoğlu apar topar, İBB çalışanlarının maaş ve promosyonu konusunda adım atmak zorunda kaldı.

5 yıldır İBB çalışanlarını unutan, yerel seçimlere sayılı bir zaman kala hatırlayan İmamoğlu, yaptığı paylaşımda "Çalışanlarımıza hayırlı olsun. Ocak ve Mart dönemi artışlı tüm çalışanlarımıza taban ücret uygulaması ve maaşlarına da %10 iyileştirme yapılmıştır. Böylelikle, Ocak ayı artışlı personelimizin 6 aylık zam oranı yüzde 51-69 arasında gerçekleşmiştir. Mart ayı artışlı personelimiz de iyileştirilmiş ücretleri üzerinden 1 Mart'ta ücret artışlarını alacaklardır. Ayrıca, 5 yıllık onurlu hizmet dönemimizin bir teşekkürü olarak da memurlarımıza 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'un paylaşımıMurat Kurum'un paylaşımı

"KAYBEDECEĞİZ" KORKUSU YAŞAYAN İMAMOĞLU'NUN RİYAKAR SİYASETİ
"Kaybedeceğiz" endişesine kapılan İmamoğlu'nun bu riyakar siyaseti büyük tepkiyle karşılanırken AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun alelacele maaş ve promosyon konusunda adım atmak zorunda kaldığını belirten Kurum, "17 Ocak ve dün, İBB ve iştirak çalışanlarının şikayetleri ve beklentileri üzerine "Nisan ayında göreve geldiğimizde çalışanlarımızın hak kayıplarını gidereceğimizi" açıklamıştık. Mevcut İBB yönetimi açıklamalarımız üzerine alelacele İBB çalışanlarının maaş ve promosyonu konusunda adım atmak zorunda kaldı" şeklinde konuştu.



"EMİN OLUN GÖREVE GELDİĞİMİZDE ÇOK DAHA İYİ ŞARTLAR OLACAK"
Murat Kurum, "İBB çalışanlarımız adına sevindim ancak çalışanlarımız emin olsun ki göreve geldiğimiz an çok daha iyi şartlarda ve ücretlerde çalışmalarına devam edecekler" dedi.

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