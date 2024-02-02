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Alev Alatlı'nın 30 yıllık dostu sesi titreyerek anlattı: "O bir Türkiye aşığıydı" | Tarihi konuşmasını milyonlar paylaştı: "Her yasal hak helal değildir"

Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Alatlı, 3 Aralık 2014'te ödünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Burada tarihi bir konuşmaya imza atan Alatlı, "Rus yazar Aleksandr Soljenitsin yaşasaydı, yüzbinlerce Suriyeliye kapılarını açan hükümetinizi, zat-ı alinizi ayakta alkışlardı." diyerek Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahşetmişti. "Hakkın helal edilmesi, hellalleşmek aslolmalıdır. Hellalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır" diyen Alatlı, her yasal hakkın helal olmayabileceğini vurgulamıştı. A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, 30 yıla yakın bir dostluğu olduğu Alatlı'nın bir Türkiye aşığını olduğunu vurguladı.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 15:55 Güncelleme 02 Şubat 2024, 16:48
Alev Alatlı’nın 30 yıllık dostu sesi titreyerek anlattı: O bir Türkiye aşığıydı | Tarihi konuşmasını milyonlar paylaştı: Her yasal hak helal değildir

Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsız olan Alatlı, "Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır", "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza attı.

Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986'da Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırılan usta yazar, geçen yıl Anadolu Ajansına verdiği röportajda, "Çok şanslı bir insan olarak kendimi konumlandırırım. Bu şans önce bir asker kızı olarak başlar. Her zaman bir kısıtlı bütçe halinde hareket etmek zorunda olan bir ailenin çocuğu olmak önemli, memur çocuğu olarak devamlı olarak tayin edilirseniz, çok görüyorsunuz Türkiye'yi. Bu benim en büyük şansımdır. Özellikle Türkiye'nin doğusunda yaşamak, okula gitmek, oradaki sıkıntıları görmek büyük şanstı." ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Yazar Alev Alatlı AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Yazar Alev Alatlı

O BİR TÜRKİYE AŞIĞIYDI

A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, 30 yıla yakın bir dostluğu olduğu Alatlı'nın bir Türkiye aşığını olduğunu vurguladı.

Yazar Alev Alatlı'yı kaybettik!

Alatlı'nın kapitalist düzenin çukarlarından çıkmak için formüller aradığını, düşünce dünyasında bunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Böhürler, "Ülkemizi nasıl suyun üstünde tutabiliriz, en büyük çabası buydu. Buna kafa yorardı." dedi.

"Fizikçilerle, sufilerin el ele verdiği günleri gördüğümüzde kurtulacağız." sözünün önemine dikkat çeken Böhürler, "Türkiye'ye adanmış birini kaybettik." ifadelerini kullandı.

Alatlı'nın uluslararası derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar üzerinden yeise kapılanlara büyük resmi kaçırdığını söylediğini belirten Böhürler, "Bilgiye çok önem verirdi. Kapadokya Üniversitesi'ni kurdu. 'Bu ülke için burnunun direği sızlayan beri gelsin' bu bir slogandı onun için." şeklinde konuştu.

Yazar Alev Alatlı anısına

Alatlı'nın samimiyetsizlikten hiç hoşlanmadığını ifade eden Böhürler, sesi titreyerek şu ifadeleri kullandı:

"Gezi kalkışmasının ardından okumuşların ambargosu altındayız demişti. Sonra 'samimiyetsizlerin ambargosu altındayız' dedi. İnşallah hocam hakkını helal etmiştir biz Türkiye olarak ona ediyoruz."

Başkan Erdoğan, Alev Alatlı'ya ödülünü vermişti (3 Aralık 2014)Başkan Erdoğan, Alev Alatlı'ya ödülünü vermişti (3 Aralık 2014)

Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Alatlı, 3 Aralık 2014'te ödünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Burada tarihi bir konuşmaya imza atan Alatlı, "Rus yazar Aleksandr Soljenitsin yaşasaydı, yüzbinlerce Suriyeliye kapılarını açan hükümetinizi, zat-ı alinizi ayakta alkışlardı." diyerek Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahşetmişti.

Edebiyat alanındaki ödülün sahibi Alev Alatlı da "Bu kadar ders veren, konuşma yapan birisiyim hiç bu kadar telaşlandığımı bilmiyorum" diyerek başladığı konuşmasında, kendisinin bir muhacir yani hicret eden olduğunu, aydınlanma kutbundan merhamet kutbuna hicret etmeye çalıştığını söylemişti.

Alatlı, "Aydınlanma kutbu dediğim, yegane terazisi yasaların harfinden ibaret olan bir düzen, merhamet kutbundan kastım yasaların ötesinde kadim değerlerin esas olduğu toplumsal düzen. Kendi adıma ikisinin arasında bir yerlerde, hakikati arayan bir entellektüel muhacir olarak anılmam gerektiğini düşünürüm" diye konuşmuştu.

Başkan Erdoğan usta yazar Alev Alatlı'yı ziyaret etmişti. (4 Şubat 2020)Başkan Erdoğan usta yazar Alev Alatlı'yı ziyaret etmişti. (4 Şubat 2020)

YÜZBİNLERCE SURİYELİYE KAPILARINI AÇAN HÜKÜMETİNİZİ, ZAT-I ALİNİZİ AYAKTA ALKIŞLARDI

En kalbi müttefiklerin en beklenmedik kuytularda saklanmış olabileceğine işaret eden Alatlı, "Rus yazar Aleksandr Soljenitsin yaşasaydı, yüzbinlerce Suriyeliye kapılarını açan hükümetinizi, zat-ı alinizi ayakta alkışlardı." dedi. Nesnel hukuktan nasibini almamış toplulukların ne denli korkunç olabileceğine dikkati çeken Alatlı, "Geçen yüzyılda Hitler Almanyası, Stalin Rusyası, bu yüzyılda Esed'in Suriyesi, DEAŞ dehşeti, saymakla bitmez. Dinden, gelenekten, kadim örf ve adetlerden soyundurulmuş, yegane ölçüsü nesnel yasaların harfinden ibaret olan toplumlar da eşref-i mahlukata layık toplumlar olamıyorlar" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dünyanın bugün ekonomik girişimler ve onların yandaşlarından oluşan bir oligarşi olduğunu söyleyen Alatlı, "Oligarklar da başta iktisadi karteller ve onların yanı sıra BM'den NATO'suna, IMF'sinden AİHM'ye kadar, haklı olma hali için temyiz edilemez yetkiye sahip kuruluşlar. Oligarkların düzeninde temyize gidecek yeriniz yoktur. Neden nefret edip edemeyeceğimizin bile yasalarla saklandığı bir düzene gidiyoruz. Ermeni soykırımı olmadığına kanaat getiren bir bilim adamı yasalarla susturulabilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

"ORWELL VE DEFOE SİZİ AYAKTA ALKIŞLARDI"

"Hakkın helal edilmesi, hellalleşmek aslolmalıdır. Hellalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır" diyen Alatlı, her yasal hakkın helal olmayabileceğini vurgulamıştı. Alatlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir kalem darbesiyle atar ergenleri sokağa döken yazar, alevler afakı sardığında suç mahalinde değilse, olayları evinden seyrettiğini ispat edebiliyorsa yasal olarak suçsuzdur ama helal değildir yaptığı. 21'inci yüzyılın en yaman toplum projesi, helal olanı yasal olanla örtüştürmek olsa gerekir. Kadim değerlerle rabıtası kesilen özgürlüklerin şerden yana bükülmelerini önlemenin yollarını bulmak zorundayız. Yasaların tanıdığı haklardan, insanlık veya Allah adına feragat etmenin garipsenmediği bir yeni düzen getirmek zorundayız."


DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR

Başkan Erdoğan'ın, "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerini anımsatan ve oligarşik düzenlerde umuma hitap eden ancak umumun henüz üstünde düşünemediği sözlerin öfke uyandırmasının, husumet çekmesinin ve bastırılmasının usulden olduğunu belirten Alatlı, "Siz 'Dünya 5'ten büyüktür' dediğinizde, biliyor musunuz, 'Evrensel dolandırıcılığın hüküm sürdüğü zamanda gerçeği söylemek devrimciliktir' diyen George Orwell ayağa kalkar, bu sefer de o alkışlardı. Ona, Robinson Crusoe'nun yazarı Daniel Defoe da katılırdı" diye konuşmuştu.

Başkan Erdoğan'ın en kalbi ve en güçlü dostlarının, yaşamın dayatılagelenden daha farklı, daha insancıl yolları olabildiğini gören sanatçılar ve edebiyatçılar arasında olduğunu söyleyen Alatlı, kendisine layık görülen ödül için teşekkür etmişti.

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