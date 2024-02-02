Alev Alatlı'nın 30 yıllık dostu sesi titreyerek anlattı: "O bir Türkiye aşığıydı" | Tarihi konuşmasını milyonlar paylaştı: "Her yasal hak helal değildir"

Başkan Erdoğan, Alev Alatlı'ya ödülünü vermişti (3 Aralık 2014)

Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Alatlı, 3 Aralık 2014'te ödünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Burada tarihi bir konuşmaya imza atan Alatlı, "Rus yazar Aleksandr Soljenitsin yaşasaydı, yüzbinlerce Suriyeliye kapılarını açan hükümetinizi, zat-ı alinizi ayakta alkışlardı." diyerek Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahşetmişti.

Edebiyat alanındaki ödülün sahibi Alev Alatlı da "Bu kadar ders veren, konuşma yapan birisiyim hiç bu kadar telaşlandığımı bilmiyorum" diyerek başladığı konuşmasında, kendisinin bir muhacir yani hicret eden olduğunu, aydınlanma kutbundan merhamet kutbuna hicret etmeye çalıştığını söylemişti.

Alatlı, "Aydınlanma kutbu dediğim, yegane terazisi yasaların harfinden ibaret olan bir düzen, merhamet kutbundan kastım yasaların ötesinde kadim değerlerin esas olduğu toplumsal düzen. Kendi adıma ikisinin arasında bir yerlerde, hakikati arayan bir entellektüel muhacir olarak anılmam gerektiğini düşünürüm" diye konuşmuştu.