Bursa’da STK’larla buluşma! Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu

Toplantımızın şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sadece muhabbetimizi yenilemiyor aynı zamanda şehrin sorunları, sıkıntıları ve talepleri konusunda ilk elden bilgiler alıyoruz. İstişareyi siyaset tarzının merkezine yerleştirmiş bir kadro olarak bugüne kadar toplumumuzun farklı kesimleriyle yakın diyalog içinde olmayan özen gösterdik. Aziz milletimize hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızın en önemli prensibi budur. Biz milletimiz için varız, milletimizle birlikte varız. Milletimizin olmadığı hiçbir yerde biz de olmayız. Milletimizin sevinci mutluluk kaynağımız ise derdi ve tasası da öncelikli meselemizdir. Vatandaşımızın her problemine çözüm üretmeyi boynumuzun borcu görüyoruz.





TOGG RAKİPLERİNİ KISKANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin otomobili ve ilk milli elektrikli araç markası TOGG'a kulp takanlar bu yatırımımızdan da rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Muhalefet yapmayı hizmete, esere düşmanlık gören bu kifayetsiz muhterisleri kendi sığ dünyasıyla başbaşa bırakıyoruz. 'Bunlar elektriksiz araç üretemezler, üretseler dahi satamazlar' diyerek proje aşamasından itibaren tıpkı Devrim otomobilinde yaptıkları gibi diri diri mezara gömmek istedikleri TOGG Allah'a hamdolsun rakiplerini kıskandırmaya, hazımsızları da rahatsız etmeye devam ediyor. Batarya fabrikamızın da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.



BAY KEMAL'E CÜZZAMLI MUAMELESİ YAPTILAR

Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler bugün sabah akşam kavga ediyor. Önce millete umut diye pazarladıkları Cumhurbaşkanı adaylarını ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Ardından bu sefer paylaşım kavgasına tutuştular. Gün geçmiyor ki yüzümüzü kızartacak bir skandala şahit olmayalım? Gerçekten siyasette üzüntü verici günlerden geçiyoruz. Bizim kanaatimize göre ortaya saçılanlar buz dağının sadece görünen kısmıdır. Turpun büyüğü hala heybededir. 6'lı Masa kurgusunun organizatörleri eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin verilmiş sadakası varmış.



KARAMSARLIK DALGASINI ÜRKÜTÜCÜ BULUYORUZ

Biz elbette siyasi rakiplerimizin kendilerini böyle bir duruma düşürmesini arzu etmeyiz. Hele hele toplumumuzun belli kesimlerinde yayılan karamsarlık dalgasını demokrasimiz adına ürkütücü buluyoruz. Muvafık veya muhalif fark etmeksizin siyaset kurumunun ana görevi topluma umut aşılamaktır. Biz böyle bir tablonun oluşmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kendini muhalif olarak vatandaşımızı da kucaklayarak, onların da sesine kulak vererek milli birlik ve beraberliğin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz.