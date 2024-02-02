Bursa’da STK’larla buluşma! Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, STK'larla buluşmada önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, STK'larla buluşmada önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Toplantımızın şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sadece muhabbetimizi yenilemiyor aynı zamanda şehrin sorunları, sıkıntıları ve talepleri konusunda ilk elden bilgiler alıyoruz. İstişareyi siyaset tarzının merkezine yerleştirmiş bir kadro olarak bugüne kadar toplumumuzun farklı kesimleriyle yakın diyalog içinde olmayan özen gösterdik. Aziz milletimize hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızın en önemli prensibi budur. Biz milletimiz için varız, milletimizle birlikte varız. Milletimizin olmadığı hiçbir yerde biz de olmayız. Milletimizin sevinci mutluluk kaynağımız ise derdi ve tasası da öncelikli meselemizdir. Vatandaşımızın her problemine çözüm üretmeyi boynumuzun borcu görüyoruz.
TOGG RAKİPLERİNİ KISKANDIRMAYA DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin otomobili ve ilk milli elektrikli araç markası TOGG'a kulp takanlar bu yatırımımızdan da rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Muhalefet yapmayı hizmete, esere düşmanlık gören bu kifayetsiz muhterisleri kendi sığ dünyasıyla başbaşa bırakıyoruz. 'Bunlar elektriksiz araç üretemezler, üretseler dahi satamazlar' diyerek proje aşamasından itibaren tıpkı Devrim otomobilinde yaptıkları gibi diri diri mezara gömmek istedikleri TOGG Allah'a hamdolsun rakiplerini kıskandırmaya, hazımsızları da rahatsız etmeye devam ediyor. Batarya fabrikamızın da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
BAY KEMAL'E CÜZZAMLI MUAMELESİ YAPTILAR
Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler bugün sabah akşam kavga ediyor. Önce millete umut diye pazarladıkları Cumhurbaşkanı adaylarını ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Ardından bu sefer paylaşım kavgasına tutuştular. Gün geçmiyor ki yüzümüzü kızartacak bir skandala şahit olmayalım? Gerçekten siyasette üzüntü verici günlerden geçiyoruz. Bizim kanaatimize göre ortaya saçılanlar buz dağının sadece görünen kısmıdır. Turpun büyüğü hala heybededir. 6'lı Masa kurgusunun organizatörleri eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin verilmiş sadakası varmış.
KARAMSARLIK DALGASINI ÜRKÜTÜCÜ BULUYORUZ
Biz elbette siyasi rakiplerimizin kendilerini böyle bir duruma düşürmesini arzu etmeyiz. Hele hele toplumumuzun belli kesimlerinde yayılan karamsarlık dalgasını demokrasimiz adına ürkütücü buluyoruz. Muvafık veya muhalif fark etmeksizin siyaset kurumunun ana görevi topluma umut aşılamaktır. Biz böyle bir tablonun oluşmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kendini muhalif olarak vatandaşımızı da kucaklayarak, onların da sesine kulak vererek milli birlik ve beraberliğin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz.
SİYASİ KARİYER AMACIYLA ÇIKMADIK
Rabbim dayanışmamızı ve muhabbetimizi daim etsin diyorum. Bizde koltuklar, makamlar, payeler, unvanlar amaç değil; milletimize en güzel, başarılı şekilde hizmet etmek için araçtır. Biz buralara birileri gibi siyasi kariyer amacıyla çıkmadık. Meseleye bu zaviyeden bakanlarda kırgınlık, küskünlük olmaz. Rehavete asla ve asla kapılmaz. Ülkeye hizmet mücadelesini devam ettirmek ancak bu şekilde mümkündür. Siz bize destek olarak çok kritik seçmi de bize olan inancınızı gösterdiniz.
BİZDE YARI ZAMANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLMAZ
Bugüne kadar nasıl emanetinize sahip çıktıysak inşallah bundan sonra da emanetinizi namusumuz bilip asla yere düşürmeyeceğiz. Bursa'ya son 21 yılda yaptığımız yatırımları en iyi siz biliyorsunuz. Muhalefetin iradesindeki belediyeler ile Cumhur İttifakı'nın yönetimindeki belediyeler arasındaki fark gece ile gündüz arasındaki fark gibidir. Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz. Hemşehrilerini yüz üstü bırakan belediye başkanları olmaz. Bizde seçmenini sadece seçimden seçime hatırlayan belediye başkanı olmaz. Bugün Bursa'da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hizmet ve eser siyasetini devam ettirecek belediye başkanı adaylarımızı sizlerin takdirine sunduk. Her biri kendi alanında yetkin ve ehil isimlerden oluşan gerçekten güçlü bir kadro kurduk. Bugüne kadar bizim mahçup etmeyen Bursa 31 Mart seçimlerde bir kez daha inanıyorum ki tarih yazacaktır. İnşallah sizlerin desteğiyle iktidarla belediyeler elele verip şehrimizi hedefleriyle ulaştırmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu açık etsin diyorum. Bir kez daha soframızı teşrifleriniz için sizlere teşekkür ediyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla.