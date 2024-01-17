Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum 1 Nisan’ı işaret etti: Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz!





"EMEKÇİNİN ÖZLÜK HAKLARINI EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Esenler Kültür Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.



Kurum burada yaptığı konuşmada, "Reklam değil hizmet vereceğiz. İstanbul'u yavaşlatmayacak, enerjisini artıracağız. İstanbul'u güçsüzleştirmeyecek, güç kazandıracağız. Biz göreve geldiğimizde İstanbullular azla yetinmeyecek. Daima daha iyisini isteyecek. Çünkü yapılacağından emin olacak! Siz kolay İstanbul'u yaşayacaksınız, zor işleri bize bırakacaksınız" dedi. Liyakat ve adalet döneminin geleceğini belirten Kurum, "Mevcut yönetim tarafından görevden alınan kardeşlerimizi yeniden işlerine kavuşturacağız. Biz, hiçbir kardeşimizi haksız yere görevinden etmeyeceğiz. Seçildiğimiz gün; İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki binlerce çalışma arkadaşımızın, emekçinin özlük haklarını olabilecek en yüksek noktaya taşıyacağız. Belediyemizde çalışan tüm kardeşlerimiz; İstanbul'a yaptığı hizmetin, alın terinin karşılığını en iyi seviyede alacak." dedi.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Esenler'de Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldi. Kurum'a STK Buluşması etkinliğinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti Esenler Kadın Kolları Başkanı Seher Kayrak Güler, AK Parti Esenler Gençlik Kolları Başkanı Samet Eren, Ak Parti Esenler Belediyesi başkan aday adayı Ahmet Bilal Kıymaz eşlik etti.





Esenler'de, Davutpaşa'da, Dörtyol'da ve vatandaşlarla buluştuğu her noktada aynı heyecanı, aynı coşkuyu gördüğünü belirten Kurum, "Sizinle bu yola çıkmanın mutluluğunu inanın kelimelerle tarif edemem. Beni, sizlerle yol arkadaşı yapan, yeniden İstanbul'da buluşturan Allah'a sonsuz şükürler ediyorum. Her birinize destekleriniz için yürekten teşekkür ediyorum." dedi.





Esenler'in kalbinde ayrı bir yeri olduğunu belirten Kurum, "Benim yüreğimde; Esenler teşkilatımızla buluşmanın heyecanı hep başka olmuştur. Esenler'imize her gelişimde, buradaki eserleri, yeni hizmetleri görmek beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.





İSTANBUL MURADINA ERECEK! İBB ÇALIŞANLARINA MÜJDE

Yerel seçimlere giderayak çalışmalarını hızlandıran Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Bir haftadır gittiğim her yerde benzer şikayetlerle karşılaşıyorum. İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN