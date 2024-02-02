Başkan Erdoğan'dan sert sözler: "Hoca kılıklı sahtekar"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı Din Görevlileri Mezuniyet töreninde önemli açıklamalar yaptı:

Türk demek aynı zamanda Müslüman demektir. İslam'ı Türk'ten Türk'ü de İslam'dan koparan, ayrıştıran anlayışın bu topraklarla hiçbir illiyeti yoktur.

İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, dininin bizatihi kendisine husumettir.





Anadolu insanını başkasının penceresinden bakarak aşağılamak istediler. Cehaleti bilgiye tercih ettiler. Bu cehalet milli bünyemize tehdittir.

Kimi zaman kandırdıkları kimi zaman dağa kaçırdıkları gençleri ülkemize düşman ettiler.