Başkan Erdoğan'dan sert sözler: "Hoca kılıklı sahtekar"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı Din Görevlileri Mezuniyet töreninde önemli açıklamalar yaptı:
Türk demek aynı zamanda Müslüman demektir. İslam'ı Türk'ten Türk'ü de İslam'dan koparan, ayrıştıran anlayışın bu topraklarla hiçbir illiyeti yoktur.
İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, dininin bizatihi kendisine husumettir.
Anadolu insanını başkasının penceresinden bakarak aşağılamak istediler. Cehaleti bilgiye tercih ettiler. Bu cehalet milli bünyemize tehdittir.
Kimi zaman kandırdıkları kimi zaman dağa kaçırdıkları gençleri ülkemize düşman ettiler.
DEAŞ'lı canilerin istismar alanı dinimizin mukaddes kavramlarıdır. Çağımızın haşhaşisi FETÖ'cüler, yıllarca insan devşirmiştir.
15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğinin en son örneğidir.
Böyle bir facianın tekrar yaşanmasına müsaade edemeyiz. Hiçbir evladımızım ihanet şebekesinin ve terör örgütlerinin eline düşmesine izin veremeyiz.