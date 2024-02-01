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Seyahat süresi kısaldı! Yolcu sayısı yüzde 13 arttı! Bakan Uraloğlu uçağa doğrudan metroyla ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara uçağına binmek için 29 Ocak'ta hizmete açılan Gayrettepe-Kağıthane metro hattını kullanarak İstanbul Havalimanı'na geldi. Seyahat süresinin kısalmasıyla İstanbullular, Bakan Uraloğlu'na memnuniyetlerini dile getirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 12:44 Güncelleme 01 Şubat 2024, 12:52
Seyahat süresi kısaldı! Yolcu sayısı yüzde 13 arttı! Bakan Uraloğlu uçağa doğrudan metroyla ulaştı

Açılışı 29 Ocak Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Gayrettepe-Kağıthane Metrosunun havalimanı yolcuları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yer aldı.

YENİ METRO HATTINI KULLANDI
Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki programlarının ardından Ankara'ya dönmek için İstanbul Havalimanı'na giderken yeni metro hattını kullanmayı tercih etti.

İSTANBULLULARI MEMNUN ETTİ
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro hattının açılmasıyla birlikte Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı ulaşım süresinin 30 dakikaya inmesi İstanbulluları da memnun etti.

Bakan Uraloğlu ile birlikte metroda seyahat eden yolcular, trafik yoğunluğu nedeniyle uçağa yetişme telaşını ortadan kaldıran "Gayrettepe-Kağıthane Metro" hattının açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

HATTAKİ YOLCU SAYISI YÜZDE 13 ARTTI
Gayrettepe-Kağıthane Metrosu açıldığı ilk gün 1302, açıldığı günden bu yana ise toplam 8 bin 113 yolcuya hizmet verdi.

Yeni hattın açılmasıyla birlikte Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro hattındaki yolcu sayısında yüzde 13 arttı.

Enlerin ve İlklerin projesi! Gayrettepe-Kağıthane metro hattı açıldı! İstanbul Havalimanı metrosu özellikleri neler? Hangi duraklar var?Enlerin ve İlklerin projesi! Gayrettepe-Kağıthane metro hattı açıldı! İstanbul Havalimanı metrosu özellikleri neler? Hangi duraklar var?

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