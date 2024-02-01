Seyahat süresi kısaldı! Yolcu sayısı yüzde 13 arttı! Bakan Uraloğlu uçağa doğrudan metroyla ulaştı

Açılışı 29 Ocak Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Gayrettepe-Kağıthane Metrosunun havalimanı yolcuları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yer aldı.

YENİ METRO HATTINI KULLANDI Bakan Uraloğlu, İstanbul 'daki programlarının ardından Ankara'ya dönmek için İstanbul Havalimanı'na giderken yeni metro hattını kullanmayı tercih etti.

İSTANBULLULARI MEMNUN ETTİ

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro hattının açılmasıyla birlikte Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı ulaşım süresinin 30 dakikaya inmesi İstanbulluları da memnun etti.