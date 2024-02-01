MSB’den F-16, F-35, Eurofigter ve S-400 açıklaması! O iddialara yanıt: Herhangi bir şarta bağlı değil

2 BİN 541 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 541'e ulaştığını söyledi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri nin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlara ve savunma alanında atılan adımlara ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

"Son bir haftada 13 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 42 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2023'ten itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1704'e yükselmiştir. Ayrıca, bu hafta içerisinde de Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve muhtelif cinste mühimmat ile çeşitli miktarlarda malzeme ele geçirilmiştir."

SURİYE Suriye'de, harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Aktürk, şöyle konuştu:

18 BİN 594 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ

Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı FETÖ, 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 188 kişinin yakalandığını, 3 bin 441 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, "Böylelikle, 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 686'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 18 bin 594 olmuştur." bilgisini verdi.

İsrail-Filistin meselesiyle ilgili olarak Uluslararası Adalet Divanının, 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Aktürk, "Bu tedbiri Filistin'de akan kanın durdurulması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor, alınan karara İsrail'in uymasını bekliyoruz." dedi.

Tuğramiral Aktürk, Türk Yıldızları tarafından 2024 Uluslararası Savunma Fuarı kapsamında 4-8 Şubat arasında Suudi Arabistan'da gösteri uçuşu icra edileceğini aktardı.

SAVUNMA SANAYİ

Aktürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda, 40 yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları içeren talebin ABD Kongresindeki onay sürecinin 26 Ocak'ta başladığını hatırlattı.

Tuğamiral Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca çeşitli miktarlarda, "Yerli Motorlu Vuran Aracı", "Zırhlı Tanksavar Aracı" ve "Taktik İHA Sistemi"nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını ifade etti.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının 30 Ocak'ta sona erdiğini anımsatan Aktürk, sınava başvuramayan adaylar için geç başvuru tarihinin 7 Şubat olduğunu söyledi.

F-16 MESELESİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YUNAN İDDİASINA YALANLAMA: HERHANGİ BİR ŞARTA BAĞLI DEĞİL

Bakanlık kaynakları, ABD'den talep edilen F-16 Blok-70'lerin son durumuna ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda 40 yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları içeren talebimizin ABD kongresindeki onay süreci 26 Ocak'ta başlamıştır.Teklif ve kabul mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir. Talep edilen mühimmat istekleri harekat ihtiyaçları, envanter durumu ve teknik gereklilikler göz önüne alınarak detaylı bir çalışma sonucunda yapılmıştır. Bazı Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir."