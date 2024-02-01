İsveç’in NATO katılımına onay çıktı FETÖ ve PKK/PYD’nin etekleri tutuştu! FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav ve elebaşı Salih Müslim canlı yayında birbirlerine ağladı

'KANUNLAR BİZİ KORUYORDU' FETÖ'cü Erkam Tufan Aytav , Türkiye'nin İsveç kararının ardından terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD'nin eş başkanı Salih Müslim 'i Youtube kanalında konuk aldı. Terör örgütü PKK/PYD'nin İsveç'te örgütlü bir yapıya sahip olduğunu itiraf eden Müslim, "İsveç'teki kanunlardan faydalanıyorduk. Bu kanunlar kaldıkça da yararlanacağız. Örgütlenmemiz kolay oluyordu" dedi.

'ABD, BİZE SİLAH VERDİ' ABD ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin PYD ile terör örgütü DEAŞ'a karşı askeri ortaklık yaptıklarına dikkat çeken Müslim, "Amerika'yla ilişkiler 2015'te başladı. Ortak çıkar ilişkimiz vardı DEAŞ'a karşı. Şimdiye kadar da devam etti. DEAŞ'e karşı silah yardımı oldu ve yardım halen devam ediyor" diye konuştu.

KARA HAREKATI KORKUSU

Kara harekatı korkusu saran Müslim, ABD'yi DEAŞ'la tehdit ederek, "Türkiye kara harekatında bulunursa ABD'nin susacağını ve böyle bir şeye izin vereceğini sanmıyorum. Amerika o zaman DEAŞ'la olan savaşından vazgeçmiş olur. Biz de DEAŞ'ı bırakıp kendi köyümüzü savunuruz" ifadelerini kullandı.

BU İLK RÖPORTAJI DEĞİL

Aytav ile Müslim'in ilk röportajları da bu olmadı. PYD'li Müslim, FETÖ'cü Aytav'ın sosyal medyadaki kanalına bir yılda 3. kez konuk oldu. Yayın sonrasından birçok kişi FETÖ ve PKK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı işbirliğinin bir kez daha gözler önüne serildiği yorumunu yaptı.