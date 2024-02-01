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İsveç'in NATO katılımına onay çıktı FETÖ ve PKK/PYD'nin etekleri tutuştu! FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav ve elebaşı Salih Müslim canlı yayında birbirlerine ağladı

Son dakika haberleri... Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını teröre mesafe şartıyla kabul etti. Söz konusu karar hem FETÖ'cüleri hem PKK/PYD'nin eteklerini tutuşturdu. FETÖ'cü firari Erkam Tufan Aytav, Youtube kanalına PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'i konuk etti. Terör örgütü PKK/PYD'nin İsveç'te örgütlü bir yapıya sahip olduğunu itiraf eden Müslim, "İsveç'teki kanunlardan faydalanıyorduk. Bu kanunlar kaldıkça da yararlanacağız. Örgütlenmemiz kolay oluyordu" dedi.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 09:19 Güncelleme 01 Şubat 2024, 09:48
İsveç’in NATO katılımına onay çıktı FETÖ ve PKK/PYD’nin etekleri tutuştu! FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav ve elebaşı Salih Müslim canlı yayında birbirlerine ağladı

İsveç'in NATO'ya katılımı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi.

Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

FETÖ ve PKK/PYD'de İsveç korkusu

FETÖ-PYD BİRBİRİNE SARILIP AĞLADI!
Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması, FETÖ ve PKK'yı endişelendirdi. Ortak yayın yapan terör örgütü mensupları, "İsveç'teki kanunlardan faydalanıyorduk, örgütlenmemiz kolay oluyordu" dedi.

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik yolunun açılmasında öncelikli şartı terör örgütü üyelerine karşı mesafe konması oldu. Yapılan görüşmelerin ardından Türkiye iki ülkenin NATO'ya üyeliğini onayladı. Karardan sonra terör örgütleri PKK ve FETÖ üyelerini korku sardı. Bu korku, iki örgütün ortak bir yayınla bir araya gelmesine neden oldu.

'KANUNLAR BİZİ KORUYORDU'
FETÖ'cü Erkam Tufan Aytav, Türkiye'nin İsveç kararının ardından terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD'nin eş başkanı Salih Müslim'i Youtube kanalında konuk aldı. Terör örgütü PKK/PYD'nin İsveç'te örgütlü bir yapıya sahip olduğunu itiraf eden Müslim, "İsveç'teki kanunlardan faydalanıyorduk. Bu kanunlar kaldıkça da yararlanacağız. Örgütlenmemiz kolay oluyordu" dedi.

'ABD, BİZE SİLAH VERDİ'
ABD ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin PYD ile terör örgütü DEAŞ'a karşı askeri ortaklık yaptıklarına dikkat çeken Müslim, "Amerika'yla ilişkiler 2015'te başladı. Ortak çıkar ilişkimiz vardı DEAŞ'a karşı. Şimdiye kadar da devam etti. DEAŞ'e karşı silah yardımı oldu ve yardım halen devam ediyor" diye konuştu.

KARA HAREKATI KORKUSU
Kara harekatı korkusu saran Müslim, ABD'yi DEAŞ'la tehdit ederek, "Türkiye kara harekatında bulunursa ABD'nin susacağını ve böyle bir şeye izin vereceğini sanmıyorum. Amerika o zaman DEAŞ'la olan savaşından vazgeçmiş olur. Biz de DEAŞ'ı bırakıp kendi köyümüzü savunuruz" ifadelerini kullandı.

BU İLK RÖPORTAJI DEĞİL
Aytav ile Müslim'in ilk röportajları da bu olmadı. PYD'li Müslim, FETÖ'cü Aytav'ın sosyal medyadaki kanalına bir yılda 3. kez konuk oldu. Yayın sonrasından birçok kişi FETÖ ve PKK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı işbirliğinin bir kez daha gözler önüne serildiği yorumunu yaptı.

Son dakika: İsveçin NATOya katılımını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiSon dakika: İsveçin NATOya katılımını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

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İsveç’in NATO katılımına onay çıktı FETÖ ve PKK/PYD’nin etekleri tutuştu! FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav ve elebaşı Salih Müslim canlı yayında birbirlerine ağladı
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