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AK Parti'de ilçe mesaisi başladı! Başkan Erdoğan ince eleyip sık dokuyor! Kayıp yıllar telafi edilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik ismi ile hazırlanan ve 8 ana başlıktan oluşan beyanname 31 Mart seçimleri için dönüm noktası olacak. Beyannamenin açıklanmasının ardından proje tanıtımları ise hız kazandı. Başkan Erdoğan ilçelerdeki başkan adaylarının da belirlenmesi için ince eleyip sık dokuyarak, geç saatlere kadar mesai yapıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 07:45 Güncelleme 01 Şubat 2024, 07:49
AK Parti’de ilçe mesaisi başladı! Başkan Erdoğan ince eleyip sık dokuyor! Kayıp yıllar telafi edilecek

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi partiler adaylarını ve çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi yeni konferans salonunda AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı.

AK Parti'nin seçim beyannamesiAK Parti'nin seçim beyannamesi

Başkan Erdoğan beyanname açıklama toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi'nde kurmayları ile bir araya geldi.

GEÇ SAATLERE KADAR MESAİ
İlçe adayları için de il belediye başkan adaylarında olduğu gibi ince eleyip sık dokuyan Erdoğan, önceki gün geç saatlere kadar ilçe mesaisi yaptı. Her adayın CV'si ekrana yansıtılarak avantaj ve dezavantajları masaya yatırılıyor. Erdoğan zaman zaman il başkanını da arayarak görüşünü alıyor.



ADAYLAR TAMAMLANIYOR
Erdoğan, tüm belediye başkan adaylarını en kısa sürede tanıtıp tam saha çalışmasına ağırlık vermek istiyor. Titiz çalışmalar neticesinde büyükşehirlerin ilçe belediye başkan adaylarında sona gelindi. 51 ildeki ilçe belediye başkan adayının önümüzdeki hafta tamamlanması öngörülüyor. Başkan Erdoğan yarın (2 Şubat Cuma) Bursa ilçe adaylarını tanıtacak. Genel başkanvekilleri ve yardımcıları da yarından itibaren başta Erzurum olmak üzere büyükşehirlerin ilçe aday tanıtım toplantısına katılacak.



AKILCI PROJELER YARIŞACAK
AK Parti'de seçim beyannamesinin ardından sıra projelerin yarışmasına geldi. Vatandaşın acil sorunlarına akılcı çözümler üretilecek. Hayata dokunan, yaşamı kolaylaştıran projeler kamuoyu ile paylaşılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum proje lansmanını tanıttı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ise 13 Şubat'ta lansman düzenleyecek. Başkent Ankara'nın projelerinin de önümüzdeki günlerde tanıtılması öngörülüyor.



GERÇEK BELEDİYECİLİK
Sabah'ta yer alan habere gçre; AK Parti seçim beyannamesi ile 81 ile yapılması planlanan projelerin çerçevesini belirledi. Belediye başkan adaylarının açıklayacağı projeler, 31 Mart seçimleri için dönüm noktası olacak. AK Parti, seçmenin karşısına "gerçek belediyecilik" sloganı ile çıkacak. Projeler, meydanlarda ve ekranlarda tanıtılacak.

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