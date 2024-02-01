AK Parti’de ilçe mesaisi başladı! Başkan Erdoğan ince eleyip sık dokuyor! Kayıp yıllar telafi edilecek

GEÇ SAATLERE KADAR MESAİ

İlçe adayları için de il belediye başkan adaylarında olduğu gibi ince eleyip sık dokuyan Erdoğan, önceki gün geç saatlere kadar ilçe mesaisi yaptı. Her adayın CV'si ekrana yansıtılarak avantaj ve dezavantajları masaya yatırılıyor. Erdoğan zaman zaman il başkanını da arayarak görüşünü alıyor.