AK Parti’de ilçe mesaisi başladı! Başkan Erdoğan ince eleyip sık dokuyor! Kayıp yıllar telafi edilecek

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi partiler adaylarını ve çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi yeni konferans salonunda AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı.
AK Parti'nin seçim beyannamesi
Başkan Erdoğan beyanname açıklama toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi'nde kurmayları ile bir araya geldi.
GEÇ SAATLERE KADAR MESAİ
İlçe adayları için de il belediye başkan adaylarında olduğu gibi ince eleyip sık dokuyan Erdoğan, önceki gün geç saatlere kadar ilçe mesaisi yaptı. Her adayın CV'si ekrana yansıtılarak avantaj ve dezavantajları masaya yatırılıyor. Erdoğan zaman zaman il başkanını da arayarak görüşünü alıyor.