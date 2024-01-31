CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar! Şehitlerin üzerine villa dikmişler

İstanbul Büyükçekmece'de temeli bile olmayan villaların yapımına rüşvet karşılığı göz yumduğu iddia edilen CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
DURDURMA KARARI VERİLDİ
Büyükçekmece Gölü manzaralı 144 villadan oluşan 8.5 milyar liralık villaların bulunduğu inşaat alanında 2022'de 4 cesede ait kemik ve eşyaların bulunduğu öğrenildi.
Büyükçekmece Belediyesi
İnşaat alanında ayrıca çıkan tarihi eserler nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları'nı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce inşaatın durdurma kararı verildiği öğrenildi.
Usulsüz bir şekilde inşa edilen villaya ait bir görüntü.
ŞEHİTLİK OLABİLİR
Kurul'un 24 Kasım 2022 tarihinde düzenlediği toplantıda aldığı kararda, İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'nün inşaat alanıyla ilgili değerlendirmesi dikkat çekti.
Alanın Balkan Savaşlarının yaşandığı Çatalca savunma hattı etki alanında olduğu değerlendirildi.