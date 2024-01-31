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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar! Şehitlerin üzerine villa dikmişler

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükçekmece'de CHP'li Büyükçekmece Belediyesi tarafından temeli bile olmayan villaların yapımına rüşvet karşılığı göz yumulduğu ortaya çıkarılmıştı. Villalarla ilgili bir skandal daha gün yüzüne çıktı. Projenin, "Burada şehit kemikleri var" uyarısına rağmen durdurulmadığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 07:00 Güncelleme 31 Ocak 2024, 07:19
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar! Şehitlerin üzerine villa dikmişler

İstanbul Büyükçekmece'de temeli bile olmayan villaların yapımına rüşvet karşılığı göz yumduğu iddia edilen CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

DURDURMA KARARI VERİLDİ
Büyükçekmece Gölü manzaralı 144 villadan oluşan 8.5 milyar liralık villaların bulunduğu inşaat alanında 2022'de 4 cesede ait kemik ve eşyaların bulunduğu öğrenildi.

Büyükçekmece BelediyesiBüyükçekmece Belediyesi



İnşaat alanında ayrıca çıkan tarihi eserler nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları'nı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce inşaatın durdurma kararı verildiği öğrenildi.

Usulsüz bir şekilde inşa edilen villaya ait bir görüntü.Usulsüz bir şekilde inşa edilen villaya ait bir görüntü.

ŞEHİTLİK OLABİLİR
Kurul'un 24 Kasım 2022 tarihinde düzenlediği toplantıda aldığı kararda, İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'nün inşaat alanıyla ilgili değerlendirmesi dikkat çekti.

Alanın Balkan Savaşlarının yaşandığı Çatalca savunma hattı etki alanında olduğu değerlendirildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; ayrıca bu alanın kuzeyindeki Çatalca'nın Yazlık Köyü sınırında yer alan Alaiye Şehitliği olarak adlandırılan yerde yapılan kazılarla benzer nitelikte bulgular elde edildiği vurgulandı.

4 Mevsim İstanbul Evleri4 Mevsim İstanbul Evleri



"Kemiklerin Osmanlı askerlerine ait olabileceği" kaydedilen raporla beraber kararda, çalışmaların durdurulması gerektiğinin altı çizildi.

Ancak buna rağmen, belediyenin inşaata devam edilmesine göz yumduğu ortaya çıktı.

7 PERSONEL VE MÜTEAHHİT TUTUKLANDI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada geçtiğimiz haftalarda, Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Belediye İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Abdürrehim Çakır'ın da olduğu 7 belediye personeli ile müteahhit Ali Gül tutuklandı.

Fotoğrafta: Nuraydın SakFotoğrafta: Nuraydın Sak

Serbest bırakılan 12 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Villaların, temeli olmadan forekazık çakılmadan, kum ve kömür karışımı zemin üzerine inşa edildiği ortaya çıkmıştı.

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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar! Şehitlerin üzerine villa dikmişler
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