CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar! Şehitlerin üzerine villa dikmişler

Sabah'ta yer alan habere göre; ayrıca bu alanın kuzeyindeki Çatalca'nın Yazlık Köyü sınırında yer alan Alaiye Şehitliği olarak adlandırılan yerde yapılan kazılarla benzer nitelikte bulgular elde edildiği vurgulandı.

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"Kemiklerin Osmanlı askerlerine ait olabileceği" kaydedilen raporla beraber kararda, çalışmaların durdurulması gerektiğinin altı çizildi.



Ancak buna rağmen, belediyenin inşaata devam edilmesine göz yumduğu ortaya çıktı.

7 PERSONEL VE MÜTEAHHİT TUTUKLANDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada geçtiğimiz haftalarda, Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Belediye İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Abdürrehim Çakır'ın da olduğu 7 belediye personeli ile müteahhit Ali Gül tutuklandı.