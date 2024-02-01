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Mersin'de firari FETÖ'cü eski polis yakalandı

Mersin'de FETÖ'cülükten hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski başpolis yakalandı. FETÖ'cü eski polis emniyetteki işlemlerinin ardından Tarsus Cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 10:39 Güncelleme 01 Şubat 2024, 10:40
Mersin’de firari FETÖ’cü eski polis yakalandı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski başpolis yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, meslekten ihraç edilen başpolis M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Firari FETÖ'cü yakalandıFirari FETÖ'cü yakalandı

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.A. Yenişehir ilçesinde yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, Tarsus Cezaevine gönderildi.

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