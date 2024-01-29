SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

"Beraber kazanacağız" | Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum semt pazarında vatandaşla buluştu!

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Kurum seçim çalışmalarını Sultangazi'de sürdürdü. Murat Kurum, bu kapsamda Sultangazi ilçesi Habipler Mahallesi semt pazarında pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar ile buluştu. Pazarcı esnafından destek isteyen Kurum, ‘’İstanbul’da 200 yeni pazar açacağız. Orada sizlerle el birliği içerisinde dijital uygulamaları kullanacağız. Hem siz mutlu olacaksınız hem vatandaşımız mutlu olacak. Vatandaşlarımız dijital uygulamalarla evlerine ürünleri isteyebilecekler. Gençlerimiz istediğiniz sebze ve meyveyi evinize getirecek.” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 19:47 Güncelleme 29 Ocak 2024, 20:12
Beraber kazanacağız | Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum semt pazarında vatandaşla buluştu!

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Kurum İstanbul'u karış karış geziyor.

Kurum, seçim çalışmaları kapsamında bugün Sultangazi'yi ziyaret etti.

İstanbul'un üretimin de merkezi olmasını istediklerini belirten Kurum, ''İstanbul'da üretimi artıracağız. Üreticilere de destek olacağız. Çiftçilerimize destek vereceğiz.'' şeklinde konuştu.

"BERABER KAZANACAĞIZ"
Habipler pazarında yoğun ilgiyle karşılanan Murat Kurum'a vatandaşlar 31 Mart seçimlerinde başarı diledi. Kurum'u alnından öpen bir vatandaş ''Hayalimizi gerçekleştirdiniz.'' dedi. Rizeli esnaf ile sohbetin konusu Murat Kurum'un Bakanlığı döneminde Rize'de yaptığı kentsel dönüşüm çalışmalarıydı. ''Hepimizin oyu size. Siz keyfinize bakın.'' diyen pazarcı esnafına Murat Kurum, ''Beraber kazanacağız.'' yanıtını verdi.

Kurum, balıkçı tezgahında eline istavrit alan balıkçının "Boğazın incisi, Başkanımız birincisi İstanbul'un.'' sözleriyle karşılandı.

Tramvay isteyen bir vatandaşa Murat Kurum, ''Tramvayı bir durak uzatacağız.'' diye karşılık verdi.

Çocuklara oyuncak dağıtan, vatandaşlar ile sohbet eden Murat Kurum'a ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan, Selman Özboyacı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu eşlik etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Gayrettepe-Kağıthane metro hattı için büyük gün! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Gayrettepe - İstanbul Havalimanı 30 dakikaya düşecek
CHP’deki İzmir krizinde son dakika kulisi... Dananın kuyruğu kopuyor! Hangi isimler masada?
Türk Telekom
SON DAKİKA