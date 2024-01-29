"Beraber kazanacağız" | Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum semt pazarında vatandaşla buluştu!

"BERABER KAZANACAĞIZ"

Habipler pazarında yoğun ilgiyle karşılanan Murat Kurum'a vatandaşlar 31 Mart seçimlerinde başarı diledi. Kurum'u alnından öpen bir vatandaş ''Hayalimizi gerçekleştirdiniz.'' dedi. Rizeli esnaf ile sohbetin konusu Murat Kurum'un Bakanlığı döneminde Rize'de yaptığı kentsel dönüşüm çalışmalarıydı. ''Hepimizin oyu size. Siz keyfinize bakın.'' diyen pazarcı esnafına Murat Kurum, ''Beraber kazanacağız.'' yanıtını verdi.

Kurum, balıkçı tezgahında eline istavrit alan balıkçının "Boğazın incisi, Başkanımız birincisi İstanbul'un.'' sözleriyle karşılandı.

Tramvay isteyen bir vatandaşa Murat Kurum, ''Tramvayı bir durak uzatacağız.'' diye karşılık verdi.

Çocuklara oyuncak dağıtan, vatandaşlar ile sohbet eden Murat Kurum'a ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan, Selman Özboyacı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu eşlik etti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN