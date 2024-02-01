HAVA DURUMU | Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji İstanbul’u uyardı! Kuvvetli yağış kapıda!

EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 5°C Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 11°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 12°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 18°C Parçalı bulutlu ISPARTA °C, 9°C Parçalı bulutlu MERSİN °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. ANKARA °C, 6°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 7°C Parçalı bulutlu KAYSERİ °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. BOLU °C, 6°C Parçalı yer yer çok bulutlu KASTAMONU °C, 7°C Parçalı yer yer çok bulutlu SİNOP °C, 11°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 8°C Parçalı bulutlu