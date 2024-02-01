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HAVA DURUMU | Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji İstanbul'u uyardı! Kuvvetli yağış kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu plan yapacakları yeni raporuyla uyardı. Son tahminlere göre hafta sonu Marmara ve Karadeniz’de sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji danışmanı Orhan Şen de İstanbulluları 2-3 derecelik sıcaklık yükselişlerine aldanılmaması gerektiği konusunda uyardı. Şen, İstanbul’a yağışların yarından itibaren başlayacağını söyledi. Peki bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 10:38 Güncelleme 01 Şubat 2024, 11:03
HAVA DURUMU | Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji İstanbul’u uyardı! Kuvvetli yağış kapıda!

Meteoroloji'den yayınlanan açıklamada; Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde biraz artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'NİN HAFTALIK TAHMİNİ
Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık tahmine göre, cuma günü Marmara ve Karadeniz'e yağışlı hava dalgası geliyor. 2 gün sürecek olan yağışlar pazar günü yerini güneşli havaya bırakacak.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Orhan Şen, "Bugün perşembe, Türkiye yağışsız bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 2-3 derece yükseliyor. İç kesimlerde buzlanma ve gece don olayı meydana gelir. Zirai dona dikkat. Cuma akşamı İstanbul'a yağmur geliyor. Kıbrıs Alçak basıncının bölgede yarattığı tahribat bugün ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Yalova çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

TEKİRDAĞ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 10°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -6°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

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