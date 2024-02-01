HAVA DURUMU | Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji İstanbul’u uyardı! Kuvvetli yağış kapıda!

Meteoroloji'den yayınlanan açıklamada; Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde biraz artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'NİN HAFTALIK TAHMİNİ
Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık tahmine göre, cuma günü Marmara ve Karadeniz'e yağışlı hava dalgası geliyor. 2 gün sürecek olan yağışlar pazar günü yerini güneşli havaya bırakacak.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Orhan Şen, "Bugün perşembe, Türkiye yağışsız bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 2-3 derece yükseliyor. İç kesimlerde buzlanma ve gece don olayı meydana gelir. Zirai dona dikkat. Cuma akşamı İstanbul'a yağmur geliyor. Kıbrıs Alçak basıncının bölgede yarattığı tahribat bugün ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Yalova çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
TEKİRDAĞ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu