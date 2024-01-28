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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı gözlemevini Türk bayraklarıyla donattı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yeni deneye başladı. 7 pencereli Cupola Gözlemevi’ni Türk bayraklarıyla donattı. "Dünyayı izlemek muhteşem bir duygu" paylaşımı yaptı!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ocak 2024 Güncelleme 28 Ocak 2024, 07:00
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı gözlemevini Türk bayraklarıyla donattı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ISS'de bilimsel deneylerini hızlandırdı. Türkiye Uzay Ajansı, Alper Gezeravcı'nın, 'CRISPR - Gem' deneyi üzerinde çalışırken çekilen fotoğraflarını paylaştı. Açıklamada, "Gezeravcı, 13 deneyimizden biri olan 'CRISPR - Gem' deneyi için pür dikkat çalışıyor.

Bu deney, genetik mühendislik yöntemlerinden bir devrim olan Crispr tekniğini kullanarak bitkilerin sağlığını ve verimini artırmayı amaçlıyor" ifadesini kullandı.

BİTKİLERİ İNCELİYOR
Ayrıca, "CRISPR tekniğinin uzayda ne kadar etkili olduğu ilk defa araştırılacak. Sonuçlar, uzayda yetiştirilecek bitkilerin daha sağlıklı ve verimli olmasına yönelik önemli bilgiler sunacak, böylece insanlığın uzay keşiflerine önemli bir katkı sağlanacak" sözlerini vurguladı. Öte yandan Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyayı izlerken çekilen fotoğraflarını paylaştı. Gezeravcı da Türk bayrakları asılan 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden dünyayı izlerken çekilen fotoğrafların altına "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yer alan 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden Dünya'mızı izlemek muhteşem bir duygu" diye yazdı.


UZAY KANUNU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi savunma sanayinin ardından uzay sanayinde de marka haline getirecek çalışmaları açıkladı. Kacır, Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarını daha güçlü şekilde yapmasını sağlayacak 'Uzay Kanunu' için hazırlıkların başladığını anlattı. Başkentte bir "Uzay Teknoloji Gelişme Bölgesi" kurulacağını da vurguladı.

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