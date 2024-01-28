Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı gözlemevini Türk bayraklarıyla donattı

Bu deney, genetik mühendislik yöntemlerinden bir devrim olan Crispr tekniğini kullanarak bitkilerin sağlığını ve verimini artırmayı amaçlıyor" ifadesini kullandı.

BİTKİLERİ İNCELİYOR

Ayrıca, "CRISPR tekniğinin uzayda ne kadar etkili olduğu ilk defa araştırılacak. Sonuçlar, uzayda yetiştirilecek bitkilerin daha sağlıklı ve verimli olmasına yönelik önemli bilgiler sunacak, böylece insanlığın uzay keşiflerine önemli bir katkı sağlanacak" sözlerini vurguladı. Öte yandan Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyayı izlerken çekilen fotoğraflarını paylaştı. Gezeravcı da Türk bayrakları asılan 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden dünyayı izlerken çekilen fotoğrafların altına "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yer alan 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden Dünya'mızı izlemek muhteşem bir duygu" diye yazdı.