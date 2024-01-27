Herkesin merakla takip ettiği uzay deneylerinde kullanılan terimler! İşte Türkiye Uzay Ajansından yeni "Deney Sözlüğü"





İtki sistemleri için kritik teknoloji geliştirmeyi amaçlayan "gMetal" deneyinin, hem derin uzay görevleri için hem de savunma sanayisi için oldukça önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu deneyle, katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına, yer çekiminin etkisinin araştırılacağı aktarıldı.