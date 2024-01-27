Herkesin merakla takip ettiği uzay deneylerinde kullanılan terimler! İşte Türkiye Uzay Ajansından yeni "Deney Sözlüğü"

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bugün gerçekleştireceği "gMetal" deneyine ilişkin, "Deney Sözlüğü" yayımladı.
#TürkUzayBilimMisyonu🇹🇷🚀🧑🏼🚀— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) January 27, 2024
Deney Sözlüğü📔
🔸gMetal
🔸CRİSPR -GEM pic.twitter.com/sXsuPOIprJ
TUA'nın sosyal medya hesabından, "Türk Uzay Bilim Misyonu" etiketiyle, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bugün gerçekleştireceği "gMetal" deneyine yönelik paylaşım yapıldı.