CHP’li belediyenin usulsüzlük kervanına İBB’ye bağlı İSKİ de katıldı! Ölüm villalarında parsel oyunu: 76 yerine 106 ev

Projede her 2500 metre kareye bir villa yapılması gerekiyordu. Bölgenin Büyükçekmece Göl Havzası'nda bulunması sebebiyle yapılması planlanan mimari projelerin, yapı ruhsatı öncesinde Büyükçekmece Belediyesi'nde onaylanmadan İSKİ Büyükçekmece Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesi ve kontrol edilmesi gerekirken İSKİ Havza Yönetmeliği'nin hiçe sayıldığı anlaşıldı.

Temelsiz villalardaki usulsüzlük bilirkişi raporu ile kanıtlandı Büyükçekmece Göl Havzası 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı notları ve İSKİ Havza Yönetmeliği notlarına göre; her 2500 metrekareye bir villa yapılması gerekirken villaların sıkıştırılarak daha fazla villa yapıldı belirlendi.

76 YERİNE 106 VİLLA

CHP'li İBB'nin uygulamada 36 adet villayı hukuksuz olarak yaptığı ortaya çıktı

Yönetmeliklerin hiçe sayıldığı 4 Mevsim İstanbul Projesi'nde villaların inşa edildiği iki ayrı parselden, büyük olan 200 dönümlük parsele 76 villa yerine 106 villa, 67 dönümlük küçük olan parsele ise 26 villa yerine 32 villa inşa edildiği tespit edildi.