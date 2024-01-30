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CHP'li belediyenin usulsüzlük kervanına İBB'ye bağlı İSKİ de katıldı! Ölüm villalarında parsel oyunu: 76 yerine 106 ev

İstanbul Büyükçekmece'de temeli bile olmayan villaların yapımına rüşvet karşılığı göz yumduğu iddia edilen CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'yle ilgili usulsüzlükler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak; ölüm villaların imar planlarındaki parsellere uyulmadan izin verilenden daha fazla sayıda inşa edildiği tespit edildi.Yüzlerce milyon dolarlık rantın çarpıcı ayrıntıları belgelerle de kanıtlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 07:00 Güncelleme 30 Ocak 2024, 07:21
CHP’li belediyenin usulsüzlük kervanına İBB’ye bağlı İSKİ de katıldı! Ölüm villalarında parsel oyunu: 76 yerine 106 ev

İstanbul Büyükçekmece'de Gül İnşaat tarafından yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde yapıldığı için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığı villa kent ile ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

4 Mevsim İstanbul Evleri4 Mevsim İstanbul Evleri

Soruşturma çerçevesinde villa kent projesinde deprem yönetmeliğine aykırı olarak çeşitli usulsüzlükler yapıldığı tespit edilmiş, aralarında CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ve Gül İnşaat sahiplerinden Ali Gül'ün de aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklanmıştı.

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak

İSKİ DE OLAYA DAHİL OLDU
Villa kent projesindeki usulsüzlükler kervanında İBB'ye bağlı İSKİ'nin de sorumluluğunun olduğu ortaya çıktı.

Projede her 2500 metre kareye bir villa yapılması gerekiyordu. Projede her 2500 metre kareye bir villa yapılması gerekiyordu.

Bölgenin Büyükçekmece Göl Havzası'nda bulunması sebebiyle yapılması planlanan mimari projelerin, yapı ruhsatı öncesinde Büyükçekmece Belediyesi'nde onaylanmadan İSKİ Büyükçekmece Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesi ve kontrol edilmesi gerekirken İSKİ Havza Yönetmeliği'nin hiçe sayıldığı anlaşıldı.

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Büyükçekmece Göl Havzası 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı notları ve İSKİ Havza Yönetmeliği notlarına göre; her 2500 metrekareye bir villa yapılması gerekirken villaların sıkıştırılarak daha fazla villa yapıldı belirlendi.

76 YERİNE 106 VİLLA

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Yönetmeliklerin hiçe sayıldığı 4 Mevsim İstanbul Projesi'nde villaların inşa edildiği iki ayrı parselden, büyük olan 200 dönümlük parsele 76 villa yerine 106 villa, 67 dönümlük küçük olan parsele ise 26 villa yerine 32 villa inşa edildiği tespit edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; İSKİ Havza Yönetmeliği'ne uyulmadan yapılan 36 fazla villanın maddi değerinin 72 milyon doları bulduğu iddia edildi.

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