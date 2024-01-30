Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ndeki silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahısların Kilise'nin ana kapısından girdikleri anın görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıdan saniyeler önce Tuncer Murat Cihan'ın da Kilise'den içeriye girdiği ve kapıyı saldırganların açtığı anlaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu 150 kişilik ekip tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda; saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. (24), Rusya uyruklu D.T. (37) adlı saldırganların da aralarında olduğu 51 şüpheli, 30'dan fazla adrese düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen 7.65 çapındaki silahı ateşleyenin D.T. olduğu saptandı. Tacikistan uyruklu saldırganın 3 yıldır Türkiye'de kaçak olarak bulunduğu, saldırı emrini DEAŞ'lı teröristlerden telefonla aldığı iddiası ortaya atıldı.