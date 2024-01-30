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Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ndeki silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahısların Kilise'nin ana kapısından girdikleri anın görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Ocak 2024 Güncelleme 30 Ocak 2024, 07:00
Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ndeki silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahısların Kilise'nin ana kapısından girdikleri anın görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıdan saniyeler önce Tuncer Murat Cihan'ın da Kilise'den içeriye girdiği ve kapıyı saldırganların açtığı anlaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu 150 kişilik ekip tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda; saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. (24), Rusya uyruklu D.T. (37) adlı saldırganların da aralarında olduğu 51 şüpheli, 30'dan fazla adrese düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen 7.65 çapındaki silahı ateşleyenin D.T. olduğu saptandı. Tacikistan uyruklu saldırganın 3 yıldır Türkiye'de kaçak olarak bulunduğu, saldırı emrini DEAŞ'lı teröristlerden telefonla aldığı iddiası ortaya atıldı.

KEŞİF YAPMIŞLAR
Zanlıların, saldırıdan önce kiliseye gelerek keşif yaptıkları, ayin gün ve saatini özellikle seçtikleri, saldırı günü ise bölgeye Polonya plakalı bir araçla geldikleri anlaşıldı. Aracı bir yıl önce Türkiye'ye getiren kişinin çıkış yaptığı saptandı. Saldırganların aracın üzerine reklam yapıştırarak kamufle olmaya çalıştıkları anlaşıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın (52) hedef olmadığı ve zanlıların karşılarına çıkan ilk kişiyi öldürdükleri yönünde görüş birliğine varıldı. Cihan, Nurtepe Cem Evi'ndeki cenaze töreninin ardından Hasdal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Törene Papa Vekili Palinuro da katıldı.



KATLİAM EMRİNİ DEAŞ VERDİ
Maskeli iki kişi, ana kapıdan içeriye girerek kilisenin kapısının önünde bir süre bekledi. Cihan'a hedef gözetmeden ateş etti.



YILBAŞINI KANA BULAYACAKLARDI
DEAŞ'ın ilk hedefinin yılbaşını kana bulamak için Fatih Balat'taki Santa Maria Kilisesi ve bir Sinagog olduğu ortaya çıktı. Hainlerin kaos planı MİT'e takıldı. İstihbarat alan MİT, eylem yapacak kişi olan Iraklı DEAŞ üyesi E.Y.'yi yakaladı. Ardından genişletilen operasyonlar sonucu 9 ilde yapılan operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
EMİR SOMER-MUSTAFA KAYA

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