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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan 405 km yükseklikte basın toplantısı! En çok özlediği yemeği söyledi

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, dünyanın 405 kilometre yüksekliğinde basın toplantısı yaptı. Gezeravcı, “Burada 15-20 farklı görev yapıyorum. En çok özlediğim yemek ise güveç” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Ocak 2024 Güncelleme 30 Ocak 2024, 07:00
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’dan 405 km yükseklikte basın toplantısı! En çok özlediği yemeği söyledi

Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı'nda (TUA), Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil ve TUA Başkanı Yusuf Kıraç'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) gazetecilerin sorularını yanıtladı:



FIRLATMA SÜRECİNDE, KOLTUĞA BAĞLANDIĞIN ANDAN İTİBAREN NELER HİSSETTİN?
Nihayet milletimizin heyecanla beklediği o anın geldiğini, tüm ülkemin tek yürek bu fırlatma sürecini ekranları başında takip ettiğini bilmek beni çok duygulandırdı, gülümsedim, içimdeki mutluluk bünyeme sığmadı.



EN ÇOK HANGİ YEMEĞİ ÖZLEDİN?
70 civarında yemek ve 30 civarında içecek alternatifini gıda mühendisleri eşliğinde denedik. Burada en çok özlediğim yemeğimiz de güveç.



ORADA ZAMAN NASIL GEÇİYOR?
Günlük işlerime, görev kontrol merkeziyle planlama toplantısı yaparak başlıyorum. Her biri farklı uzunluk ve içerikte günlük ortalama 12-15 farklı görev gerçekleştiriyorum. Zamanımı çok iyi kullanmak ve planlı tüm faaliyetleri, aylardır hazırlandığımız şekilde eksiksiz tamamlamak zorundayım.

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