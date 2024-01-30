Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’dan 405 km yükseklikte basın toplantısı! En çok özlediği yemeği söyledi

FIRLATMA SÜRECİNDE, KOLTUĞA BAĞLANDIĞIN ANDAN İTİBAREN NELER HİSSETTİN? Nihayet milletimizin heyecanla beklediği o anın geldiğini, tüm ülkemin tek yürek bu fırlatma sürecini ekranları başında takip ettiğini bilmek beni çok duygulandırdı, gülümsedim, içimdeki mutluluk bünyeme sığmadı.





EN ÇOK HANGİ YEMEĞİ ÖZLEDİN?

70 civarında yemek ve 30 civarında içecek alternatifini gıda mühendisleri eşliğinde denedik. Burada en çok özlediğim yemeğimiz de güveç.