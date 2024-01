Gayrettepe-İstanbul Havalimanı 30 dakika! Raylı sistem ağı 338.5 km’ye çıktı

İstanbul'a aday olan İmamoğlu'nun en büyük projesi nedir? a) İki yakaya iki tünel yapmak. b) Metro hattını 650 km.'ye çıkarmak. c) Metrobüsü Silivri'ye uzatmak. d) Emekliye her ay 2 bin 500 TL vermek. e) CHP'yi ele geçirmek.





Hangisi AK Parti İBB adayı Murat Kurum'un hedeflerinden değildir?

a) 650 bin konut inşa etmek.

b) Taksi sorununu kökten çözmek.

c) Kadınlara 100 bin TL hibe vermek.

d) Her mahalleye kreş açmak.

e) Seçilecek yerlere adam yerleştirmek.



Hangisi Murat Kurum'un bugüne dek yaptığı hizmetlerden biri değildir?

a) Deprem bölgesinde 6 ay çalışmak.

b) Kentsel dönüşüme imza atmak.

c) Finanskent'te büyük rol almak.

d) Vatandaşa derman olmak.

e) Sık sık tatile çıkmak...