Gayrettepe-İstanbul Havalimanı 30 dakika! Raylı sistem ağı 338.5 km’ye çıktı

'TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYUYORUZ' Şayet İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse bunun en büyük sebebi bizim elimizi taşın altına koymamızdır. Hükümetimizin görev alanına giren hizmetlerden çok daha fazlasını İstanbul'a kazandırarak şehrin iflas bayrağını çekmesinin önüne geçtik. Biz, laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olmanın peşindeyiz.

'MURADINIZA ERMEK İSTİYORSANIZ...'

Söyledik mi yaparız, bundan sonra da yapacağız. Murat'ımızla (Kurum) yapacağız. Ama siz de muradınıza ermek istiyorsanız Murat'a sahip çıkacaksınız. Bir taraftan belediyeler, bir taraftan hükümet olarak biz, ikimiz el ele vereceğiz ve ülkemizi ayağa kaldıracağız. İstanbul'umuzu ayağa kaldıracağız. Ankara'mızı ayağa kaldıracağız. İzmir'imizi, Eskişehir'imizi, Konya'mızı, Kayseri'mizi velhasıl ülkemizin 30 büyükşehrini ayağa kaldıracağız.



Son 2 yılda 51 kilometrelik metro hattını İstanbulluların hizmetine sunmanın sevincini yaşıyoruz. İstanbul gibi her gün büyüyen bir şehrin artan ulaşım altyapı ihtiyacına ve diğer sıkıntılarına çözüm yolları geliştiriyoruz. İl genelinde uzunluğu 53 kilometre olan 4 metro hattının inşası sürüyor.

Erdoğan, "Niyetimiz ulaşımda 2029'a kadar karayolunun payını yüzde 60'a düşürmek, raylı sistemlerin payını yüzde 37'ye çıkarmak. Raylı sistemde 2029'a kadar uzunluğu 650 kilometreye yükseltmeyi planlıyoruz. Bir sonraki aşamada 1004 kilometreye çıkarmak istiyoruz" dedi.



'METRO GİTMEYEN İLÇEMİZ KALMAYACAK'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul'a söz veriyoruz. İlk 5 yılın sonunda İstanbul'da metro gitmeyen hiçbir ilçemiz kalmayacak. İstanbul'un trafiğini büyük bir oranda iyileştireceğiz" dedi. İstanbul'un 10 yıllık vizyonunu ortaya koyduklarını belirten Kurum, şöyle konuştu: "10 yılın sonunda trafik çilesi bir kez daha geri dönmemek üzere son bulacaktır."



72 METREYLE EN DERİN İSTASYON

"Gayrettepe istasyonu 72 metreyle ülkenin en derin metro istasyonu" diyen Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk çeyrekte, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın ve Halkalıİstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Arnavutköyİstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimin açılışını planladıklarını bildirdi.



GENÇLERİN ÖNÜNÜ BİZ AÇTIK

Başkan Erdoğan, Eskişehir'de 'Gençlik Aşkıyla" programına katıldı. "Babalar sözünü tutar biliyorum da asıl siz tutacaksınız. 31 Mart gecesini yine siz aydınlatacaksınız. Gençlerin önünü her alanda biz açtık. Belediye yönetimlerinde çok sayıda genç arkadaşımız yer alıyor" dedi.



- Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı hizmete açıldı.

- İstanbul Havalimanı-Gayrettepe arasında kesintisiz metro ulaşımı sağlandı.

- İstanbulluların hayatının kolaylaşacağını belirten Erdoğan, 'Söyledik mi yaparız, bundan sonra da yapacağız' dedi.