Gayrettepe-İstanbul Havalimanı 30 dakika! Raylı sistem ağı 338.5 km’ye çıktı

İstanbul'a aday olan İmamoğlu'nun en büyük projesi nedir?
a) İki yakaya iki tünel yapmak.
b) Metro hattını 650 km.'ye çıkarmak.
c) Metrobüsü Silivri'ye uzatmak.
d) Emekliye her ay 2 bin 500 TL vermek.
e) CHP'yi ele geçirmek.
İstanbul'a aday olan İmamoğlu'nun en büyük projesi nedir?
a) İki yakaya iki tünel yapmak.
b) Metro hattını 650 km.'ye çıkarmak.
c) Metrobüsü Silivri'ye uzatmak.
d) Emekliye her ay 2 bin 500 TL vermek.
e) CHP'yi ele geçirmek.
Hangisi AK Parti İBB adayı Murat Kurum'un hedeflerinden değildir?
a) 650 bin konut inşa etmek.
b) Taksi sorununu kökten çözmek.
c) Kadınlara 100 bin TL hibe vermek.
d) Her mahalleye kreş açmak.
e) Seçilecek yerlere adam yerleştirmek.
Hangisi Murat Kurum'un bugüne dek yaptığı hizmetlerden biri değildir?
a) Deprem bölgesinde 6 ay çalışmak.
b) Kentsel dönüşüme imza atmak.
c) Finanskent'te büyük rol almak.
d) Vatandaşa derman olmak.
e) Sık sık tatile çıkmak...
İmamoğlu'nun İstanbul için yaptığı en çok akılda kalan eylemi nedir?
a) Disneyland benzeri park kurmak.
b) Hollywood gibi plato oluşturmak.
c) NASA'ya rakip uzay üsleri açmak.
d) İstanbul'u teknolojiyle donatmak.
e) Temel atmama töreni yapmak!
İstanbul'dan sorumlu olduğu halde zamanını başka işlere ayıran kimdir?
a) Robert De Niro
b) Elon Musk
c) Christiano Ronaldo
d) Murat Kurum
e) Ekrem İmamoğlu
CEVAP ANAHTARI: HEPSİ E
GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI 30 DAKİKA
İstanbul'a dev bir proje daha kazandırıldı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde, "İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında kesintisiz metro ulaşımını sağlamış oluyoruz" dedi.
İstanbulluların hayatının fevkalade kolaylaşacağını dile getiren Erdoğan, "Gayrettepeİstanbul Havalimanı arası 30, Göktürk- Mahmutbey arası 38, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45, Taksim-İstanbul Havalimanı arası 41, Taksim-Göktürk arası 26, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası 35 dakikaya inecek. Bu hattımızın hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338.5 kilometreye çıkıyor. Biz söyledik mi yaparız, ortada bırakmayız" dedi. Erdoğan, şu mesajları verdi:
'TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYUYORUZ'
Şayet İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse bunun en büyük sebebi bizim elimizi taşın altına koymamızdır. Hükümetimizin görev alanına giren hizmetlerden çok daha fazlasını İstanbul'a kazandırarak şehrin iflas bayrağını çekmesinin önüne geçtik.
Biz, laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olmanın peşindeyiz.
'MURADINIZA ERMEK İSTİYORSANIZ...'
Söyledik mi yaparız, bundan sonra da yapacağız. Murat'ımızla (Kurum) yapacağız. Ama siz de muradınıza ermek istiyorsanız Murat'a sahip çıkacaksınız. Bir taraftan belediyeler, bir taraftan hükümet olarak biz, ikimiz el ele vereceğiz ve ülkemizi ayağa kaldıracağız. İstanbul'umuzu ayağa kaldıracağız. Ankara'mızı ayağa kaldıracağız. İzmir'imizi, Eskişehir'imizi, Konya'mızı, Kayseri'mizi velhasıl ülkemizin 30 büyükşehrini ayağa kaldıracağız.
Son 2 yılda 51 kilometrelik metro hattını İstanbulluların hizmetine sunmanın sevincini yaşıyoruz. İstanbul gibi her gün büyüyen bir şehrin artan ulaşım altyapı ihtiyacına ve diğer sıkıntılarına çözüm yolları geliştiriyoruz. İl genelinde uzunluğu 53 kilometre olan 4 metro hattının inşası sürüyor.
Erdoğan, "Niyetimiz ulaşımda 2029'a kadar karayolunun payını yüzde 60'a düşürmek, raylı sistemlerin payını yüzde 37'ye çıkarmak. Raylı sistemde 2029'a kadar uzunluğu 650 kilometreye yükseltmeyi planlıyoruz. Bir sonraki aşamada 1004 kilometreye çıkarmak istiyoruz" dedi.
'METRO GİTMEYEN İLÇEMİZ KALMAYACAK'
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul'a söz veriyoruz. İlk 5 yılın sonunda İstanbul'da metro gitmeyen hiçbir ilçemiz kalmayacak. İstanbul'un trafiğini büyük bir oranda iyileştireceğiz" dedi. İstanbul'un 10 yıllık vizyonunu ortaya koyduklarını belirten Kurum, şöyle konuştu: "10 yılın sonunda trafik çilesi bir kez daha geri dönmemek üzere son bulacaktır."
72 METREYLE EN DERİN İSTASYON
"Gayrettepe istasyonu 72 metreyle ülkenin en derin metro istasyonu" diyen Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk çeyrekte, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın ve Halkalıİstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Arnavutköyİstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimin açılışını planladıklarını bildirdi.
GENÇLERİN ÖNÜNÜ BİZ AÇTIK
Başkan Erdoğan, Eskişehir'de 'Gençlik Aşkıyla" programına katıldı. "Babalar sözünü tutar biliyorum da asıl siz tutacaksınız. 31 Mart gecesini yine siz aydınlatacaksınız. Gençlerin önünü her alanda biz açtık. Belediye yönetimlerinde çok sayıda genç arkadaşımız yer alıyor" dedi.
- Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı hizmete açıldı.
- İstanbul Havalimanı-Gayrettepe arasında kesintisiz metro ulaşımı sağlandı.
- İstanbulluların hayatının kolaylaşacağını belirten Erdoğan, 'Söyledik mi yaparız, bundan sonra da yapacağız' dedi.