DEM’li Tülay Hatimoğulları Oruç’tan skandal açıklamalar: Kilise saldırısı üzerinden Müslümanları hedef aldı elebaşı Öcalan’a özgürlük istedi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etmişti. Özel, DEM'li Oruç'u çiçeklerle karşılaşmıştı.
CHP'Lİ ÖZEL'E TEPKİ
Oruç'un açıklamaları üzerinden oy uğruna terörün siyasi ayağı DEM ile masaya oturan CHP'li Özgür Özel'e de sosyal medyadan tepki yağdı.
İşte sosyal medyadaki tepkilerin bazıları:
İstanbul'daki eş başkanı da çağırın madem sizin oylara talip kendisini sahalarda görelim. Birlikte zafer işareti yaparsınız.