Son dakika: CHP’de adaylık krizi büyüyor! Malatya Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ CHP’den istifa etti: Meğer diktatör içimizdeymiş

Gururla taşıdığı CHP üyeliğinden ve Veli Ağbaba 'nın CHP'sinden istifa ettiğini belirten Karadağ, "O insanlar burada olduğu sürece bizim burada durmamızın bir manası yok. Ben buraya geldiğimde atama ile gelmedim. Ben 2019'da örgütümüzün ön seçimine girdim ve ön seçimde bu teşkilat beni aday yaptı. Sonra Hekimhan halkı bana güvenerek beni Belediye Başkanı yaptı. Ben de Belediye Başkanı olduktan sonra Hekimhan'a hizmet için geldiğimi söyledim. Ben İstanbul'da işimi devam ettirirken doğduğum büyüdüğüm Hekimhan'a hizmet etmek için 34 proje ile geldim" şeklinde konuştu.



Ağbaba'ya tepkisini dile getiren Karadağ, "Veli Ağbaba bana 'Türkiye'de örnek göstereceğimiz Belediye Başkanlarından bir tanesin' demişti. Ne zamana kadar İl Kongresi olana kadar. İl kongresi ve genel kongre oldu. Genel Başkanımız 3 ilçe Belediye Başkanımızı aradı ve sahip çıkın dedi. Bizler de tabi ki sahip çıkacağımızı söyledik. Biz ne bilelim ki o zaman bizlerin bileti kesilmiş onu anladık. Hekimhan halkına yazık ettiler. Hekimhan halkının bu birliğini ve beraberliğini bozduğu için yazık ettiler. Ben il başkanlığında ve Ankara'da Genel Başkanımızı destekledik. Onun dürüstlüğünden, çalışkanlığından dolayı her zaman onların yanında olduk. Adalet, hak, hukuk diyen Veli Ağbaba, bunlar için yürümemiş. Kendi çıkarları için yürümüş. Eğer onları bilseydi Hekimhan'da çalışma desen var, proje desen var, hırsızlık yok. Ne istediniz beni görevden aldınız. Çalışamadın, yapamadı deyin. Biz hizmet için buradayız, başkaları rant için burada. Biz Genel Başkanımıza sahip çıktık. İyi ki de çıkmışız. Pişman da değilim. Veli Ağbaba, bırak Hekimhan'ı Türkiye'nin CHP'si ile oynuyor. Ben yaptım oldu diyor. Burada ilçe teşkilatı var. Muhtarlarımızı aradılar sordular ama oyun oynuyorlarmış. İlçe örgütünü tanıyorsun, muhtarları tanımıyorsun, STK'ları tanıyorsun, buradakileri tanımıyorsun. Diktatör bizim içimizdeymiş. Bu olaylara dur deme zamanı geldi. Veli Ağbaba diyor ki ben atayanım, onlar da koyun gibidir. Ne dersem boyunu uzatır. Arkadaşlar artık bu şeyden kurtulalım. Buna bir ders vermediğimiz sürece bugün ben giderim başka biri de gider. Gururla bayrağını taşıdığım 6 oktan, bugün sadece Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Ben, Barış Yıldız ve Veli Ağbaba'nın CHP'sinden istifa ediyorum" diye konuştu.