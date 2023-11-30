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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Netanyahu adını tarihe "Gazze kasabı" olarak yazdırmıştır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı'na işte böyle seslendi. Tel Aviv'in hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. "Yahudilerin güvenliği de tehlikede" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Kasım 2023 Güncelleme 30 Kasım 2023, 07:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Netanyahu adını tarihe Gazze kasabı olarak yazdırmıştır

Gazze cehennemi yaşadı. Tarihin en kalleş saldırılarına maruz kaldı. Babalara yavrularının parçalarını toplattılar. 2.3 milyon insana zulüm uyguladılar. Netanyahu'nun daha çok kan dökmesinin önüne geçilmelidir. O, tüm Yahudiler'in güvenliğini tehlikeye atıyor. Ateşkesin kalıcı olması için temaslarımıza hız vereceğiz.



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ETKİSİ KITALARI AŞTI
İngiliz medya kuruluşu BBC'de Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı analiz eden bir haber yayınlandı. Esther Kahumbi'nin haberinde Türkiye'nin özellikle Afrika'daki son dönemde ilerleyen etkisi anlatıldı.

"Yüzyıl önce güçlü Osmanlı devleti sona erdi. Güney Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı yöneten 600 yıllık Osmanlı Devleti'nden yeni bir ulus doğdu. Erdoğan'ın amacı, Osmanlı mirası olan Türkiye'yi yeniden küresel güç yapmak. Kararlarını buna göre veriyor. Ülkesinin benzersiz konumuyla Erdoğan'ın etki alanı, kıtalar boyunca yayılıyor.

Afrika'da Türk Havayolları'nın 59 rotası ile birlikte ve 44 elçilikleri var. Yaklaşık 20 yıldan bu yana Türkiye'nin başkenti Ankara, hızlı bir şekilde kıtadaki ticaret, insani yardım, eğitim ve diplomasi bağlantılarını genişletti. Erdoğan başkanlık gücünü arttırdı ve İslam dünyasında artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor" ifadesini kullandı.

YENİÇERİ SUNAK
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Yunanistan'ın Elgin Mermerleri'ni istemesi nedeniyle 'Hastayım" diyerek Kiriakos Miçotakis ile görüşmesini iptal etti. Yunan basını da Sunak'ı, "Erdoğan'ın Yeniçerisi" olarak niteledi. Yunanlı yetkililer, "Türkiye'nin İngiltere'den Eurofighter almaması için AB'ye baskı yapılmalı" sözlerini kaydetti.

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