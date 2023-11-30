Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Netanyahu adını tarihe "Gazze kasabı" olarak yazdırmıştır

"Yüzyıl önce güçlü Osmanlı devleti sona erdi. Güney Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı yöneten 600 yıllık Osmanlı Devleti'nden yeni bir ulus doğdu. Erdoğan'ın amacı, Osmanlı mirası olan Türkiye'yi yeniden küresel güç yapmak. Kararlarını buna göre veriyor. Ülkesinin benzersiz konumuyla Erdoğan'ın etki alanı, kıtalar boyunca yayılıyor.

Afrika'da Türk Havayolları'nın 59 rotası ile birlikte ve 44 elçilikleri var. Yaklaşık 20 yıldan bu yana Türkiye'nin başkenti Ankara, hızlı bir şekilde kıtadaki ticaret, insani yardım, eğitim ve diplomasi bağlantılarını genişletti. Erdoğan başkanlık gücünü arttırdı ve İslam dünyasında artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor" ifadesini kullandı.