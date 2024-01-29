Başkan Erdoğan’dan Eskişehir’deki Gençlik Buluşması’nda önemli açıklamalar

Gençlerin heyecanında, 31 Mart akşamı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun emaneti devralacağını gördüğünü dile getiren Erdoğan, "Siz, şu anda karanlığı aydınlatan gençlersiniz. 31 Mart gecesini de sizler aydınlatacaksınız. Durmadan, yorulmadan 31 Mart gecesine kadar yola devam ediyor muyuz? Ve artık Eskişehir'i şu karanlık bahtından kurtarmaya hazır mıyız? Siz bu kararı verdikten sonra mesele bitmiştir." ifadelerini kullandı. Bu sırada "İşte ordu, işte komutan" sloganlarının atılması üzerine Erdoğan, "Babalar sözünü tutar biliyorum da asıl siz tutacaksınız." dedi. "Şayet biz, kendi zihin ve gönül hazinemizi sizlere, yani ardımızdan gelen nesillere açmazsak, tarih önünde sorumlu oluruz." diyen Erdoğan, gençlerle gerçekleştirdikleri buluşmaları hasret giderme yanında böyle bir paylaşımın da vesilesi haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Gençlik seninle gurur duyuyor" sloganlarının atılması üzerine Erdoğan, "Gençler, ben de sizlerle gurur duyuyorum. Ve Rabbime hamd ediyorum, ya Rab bana böyle genç, dinamik yol arkadaşları nasip ettiğin için sana hamdolsun." ifadelerini kullandı. "GENÇLERLE BİR ARADA OLACAĞIZ" Gelişen teknolojiyle birlikte çeşitlenen yeni iletişim mecraları klasik usulleri tehdit etse de onları da kullanarak gençlerle muhabbeti kesintisiz sürdürdüklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarıyla birlikte tesis edilen küresel nizamın temellerinden sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda kararlılıkla ilerlerken, hiçbir mecrayı ve hiçbir mesajı ihmal etme lüksümüz yok. Bunun için hem yüz yüze hem yaygın olarak kullanılan diğer mecraları kullanarak herkesle ama özellikle gençlerimizle yakın teşrikimesai yapacağız. Hem kendimizi sizlere anlatacağız, hem sizlerin çağı kucaklamanın ötesinde geleceğe uzanan hayallerinden istifade edecek, hem de heyecanımızı birleştirerek sinerji oluşturacağız. İzmir'de aday tanıtım törenimiz ve şehir hastanemizin açılışını yaptığımızda gördüğümüz o heyecan, o aşk bizlere ayrı bir güven, ayrı bir bu noktada inanıyorum ki buraya gelirken dinamizm verdi. Şimdi bugün Eskişehir'de aynı aşkı, aynı heyecanı görüyorum. Bugün 'Gençlik Aşkıyla' diyerek Eskişehir'de sizlerle birlikteyiz. Önümüzdeki günlerde yine 'Gençlik Aşkıyla' diyerek Adana'da Diyarbakır'da İstanbul'da, Ankara'da, diğer şehirlerimizde gençlerle bir arada olacağız." "KADINLAR İÇİN KIRAATHANE YAPACAĞIZ" Türk siyasetinde gençleri merkezine alan tek partinin, AK Parti olduğunu ifade eden Erdoğan, "Siz bakmayın birilerinin seçim arifesi, gençlik edebiyatı yaptıklarına. Onlar sadece bu işin lafını etmeyi bilir. Onlar sadece bu işin istismarını yapmayı bilir. Onlar sadece gençleri yalanlarına alet etmeyi bilir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için milletin takdirine sundukları seçim beyannamesinde gençlere yönelik taahhütler bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, seçimlerin üzerinden henüz 8 ay geçmişken bu taahhütlerin hepsini gerçekleştirdiklerini söyledi. İndirimli telefondan ücretsiz internete, üniversite kredi ve burslarının yükseltilmesinden yeni evlenen çiftlere kredi desteğine kadar tüm sözleri tuttuklarını veya adımını attıklarını anlatan Erdoğan, AK Partili belediyelerin de gençlere hizmet konusunda adeta yarış içinde olduğunu kaydetti. Sadece son Mahalli İdareler Seçimi'nin yapıldığı 2019'dan bugüne kadar AK Partili belediyelerin gençlerin hizmetine 1000'in üzerinde spor salonu yaptığını dile getiren Erdoğan, "Çeşitli büyüklükte 621 millet kıraathanesi ve kütüphanesi. Şimdi millet bahçelerine kadın kıraathaneleri yapacağız. Kadınlar için kıraathane yapacağız. Çünkü AK Parti, bir farklılığın ortaya çıktığı oluşum. Donanımlarıyla beraber 555 gençlik merkezi ve 541 bilgi evi, hayatın lezzetlerini tadabilmeleri için 525 yöresel lezzet mekanı, çok amaçlı faaliyetlere hizmet edecek 464 konferans salonu ve 256 tiyatro salonu, gelişmelerine katkıda bulunmak için 205 müze, 76 bilim merkezi, 51 dijital kütüphane, diğer birimlerle birlikte yaklaşık 4 bin 300 tesisi sunduk." şeklinde konuştu.

"ÜLKENİN ORTAK KAZANÇLARINI SABOTE ETMEYE KALKACAK KADAR ZAVALLI HALDELER" Bunların son 5 yılda gençlere kazandırılan hizmetler olduğuna işaret eden Erdoğan, Eskişehir'e hızlı treni kendilerinin getirdiğini, belirtti. Erdoğan şöyle devam etti: "Şu, üç gidiş, üç geliş otoyollar. Kim yaptı? Bunların böyle bir şeyi var mı? Yok. Üniversite, şehir hastanesi. Bunları kim yaptı? Yine biz. Ya nerede bunlar? Bunlar niye yapmaz? Biz yaparız, onlar yıkar. Aradaki fark bu. Aynı şekilde bundan sonraki süreçte benim derdim ne biliyor musun? Buranın belediye başkanıyla el ele vererek yapabildiğimiz en ufak bir şey yok. Ama şimdi diyorum ki, Nebi Hatipoğlu kardeşimizle el ele verip bir taraftan yerel yönetim, bir taraftan merkezi yönetim olarak el ele vereceğiz, Eskişehir'i çok daha farklı bir şekilde uçuracağız. Daha bakanlıklarımızın ve diğer kurumlarımızın çalışmalarını saymıyorum bile. Mesela uzay çalışmalarımızda yeni ve tarihi bir adım olan astronot yetiştirme programımızın ikinci ismi de bir gencimizdir. Ama bakıyorsunuz birilerinin gündemi de önceliği de başka. Kafaları öylesine karışık, kalpleri öylesine nasır tutmuş durumda ki, milletin ortak sevinçlerinden rahatsızlık duyacak, ülkenin ortak kazançlarını sabote etmeye kalkacak kadar zavallı bir haldeler. Ufukları kendi bireysel hırslarından ibaret olan bir güruh, ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın yaptığı işe ne dediler? 'Turistik gezi'. Ya ayıptır ya. Ne dediler? 'Ya bu kadar para harcanır mı?' Evet, devlet olursan, adam gibi adam olursan harcanır. Bu, turistik gezi değil. Bu, sizleri bu nesli işte uzaya hazırlamak için atılmış adımlardır.