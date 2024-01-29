"Ankara'yı dünya başkenti yapacağız" | ABB Başkan adayı Turgut Altınok Alevi vatandaşlarla bir araya geldi

"İHA'LARIMIZLA, SİHA'LARIMIZLA GİDİYORUZ"

Konuşmasında Atatürk'ün mirası olan Başkent'e sahip çıkacağını belirten Altınok, muasır medeniyetler seviyesine ilerlemek için el ele verilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bizim bu şehre hem hayallerimiz, heyecanımız hem de projelerimiz var. Atatürk'ün mirası Başkent'i en iyi yere taşıyacağız. Allah ocağımızı tüttürsün. Atatürk'ün de dediği gibi 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Ama hepimize görevler düşüyor. 'Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür.' Vatanını seven herkes el ele, gönül gönüle verecek. İnanıyoruz, güçlenen Türkiye yolunda ilerliyoruz. İnşallah, inanıyoruz ki Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine doğru da gidiyoruz. İnşallah, uçaklarımızla, İHA'larımızla, SİHA'larımızla gidiyoruz. Devrim otomobilimiz yolda kalmadı. Bir olalım diri olalım ir olalım gelin canlar bir olalım."

"ANKARA'YI DÜNYA BAŞKENTİ YAPACAĞIZ"

Ankara'nın hak ettiği değeri bulacağını ifade eden Altınok, Cumhuriyet tarihinde verilen hizmetlerden daha fazla çalışma ortaya koyacaklarını belirterek, "Ankara'da yapılanları bilen bir Ankara çocuğu olarak söylüyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında başkentimizi hak ettiği yarınlara hep beraber taşıyacağız. Dünya başkentleri arasında ismi, esamesi olmayan başkentimizi bir dünya başkenti yapacağız" şeklinde konuştu.





"ATATÜRK'ÜN MİRASI HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULACAK"

Ankara için her alanda heyecanı ve projeleri olduğunu söyleyen Altınok, "Toplumun her kesimine, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, her alanda heyecanımız ve projelerimiz var. Eserlerle bu şehri, Atatürk'ün bize mirası olan bu kadim başkenti hep beraber hak ettiği yere taşımaya Altınok yola çıktı, gerisi sizin desteklerinizle" dedi.

"BUNU BİR BAŞKASI KURAMAZDI"

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulduğunu da hatırlatan Altınok, "Alevi -Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızı Cumhuriyet tarihinde kuran kimdir? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bunu bir başkası kuramazdı. Bakınız söyleyeyim. Bu bir devrimdir. Doğru bir devrimdir. Geç de olsa ama bunu kimse yapamazdı. Eksikler noksanlar olabilir. Ama ne olacak? Zamanla bunların hepsi giderilecek." dedi. Altınok'un açıklamaları ardından alevi federasyonu ve dernekleri, Altınok için hazırladıkları besteleri dinlettiler.