"Ankara'yı dünya başkenti yapacağız" | ABB Başkan adayı Turgut Altınok Alevi vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Adaylığı açıklandıktan sonra sahaya hızlı bir giriş yapan Altınok, Ankara'da her kesimden vatandaşla temas etmeyi sürdürüyor.
Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Adaylığı açıklandıktan sonra sahaya hızlı bir giriş yapan Altınok, Ankara'da her kesimden vatandaşla temas etmeyi sürdürüyor.
Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Leyla Şahin Usta ve Murat Alparslan, AK Parti Mamak Belediye başkanı adayı Asım Balcı ve partililer ile birlikte Alevi Federasyonu ve dernekleri tarafından Mamak'ta düzenlenen buluşmaya katıldı.
"ÖNYARGILARI KIRACAĞIZ"
Etkinlikte katılımcılara hitap eden Turgut Altınok, ilk belediye başkanlığı görevine başladığı 1994 yılından bugüne kadar hiçbir vatandaşı inancı ve mezhebi sebebiyle ayırmadığına dikkat çekti. Konuşmasında ve birlik beraberlik mesajı veren Altınok, "1994 yılında göreve seçildiğimde ilk verdiğim isim 'Hünkâr Hacı Bektaş Veli' ismidir. 1994'de Keçiören Belediyesine seçildiğimde 15 yıl boyunca Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma programları yaptık. Kendimizi, özümüzü, tarihimizi, geçmişimizi tanıma programları yaptık. Hepimizin nefesi sözü, acıları ve kutsalları birdir. Ama aramıza setler bentler ve fitne tohumları ekmişler. Çünkü bir millet ancak içerden yıkılır, geçmişe baktığımız zaman birçok yıkılışlar içerden gelmiştir. Ne diyor Atatürk, "Yurtta sulh cihanda sulh" öyle olunca birimiz hepimiz hepimiz birimiz için diyerek ön yargıları kıracağız." Dedi.
"YENİ CEMEVLERİ YAPACAĞIZ, İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞIZ"
Yeni cemevlerinin yapılacağını ve cemevlerine her türlü desteğin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verileceğinin altını çizen Altınok, "İnşallah güzel işler yapacağız. Cemevlerimize her türlü desteği vereceğiz, sadece Ankara'daki değil Türkiye'deki cemevlerine hizmetlerimiz vardır. Bundan da şeref duyuyoruz. Hacı Bektaş Veli'ye, Hünkâra giden, Antalya'ya Abdal Musa'ya en çok araç gönderen belediye, Keçiören Belediyesidir. Seçimden seçime değil gönlümüz canlara her zaman açıktır. Hüseyin Gazi Cemevimizi bir inanç merkezi yapacağız. Oraya bir ring yapacağız. Çünkü arabası olan çıkabiliyor olmayanlar maalesef soluk soluğa çıkıyor. Hüseyin Gazi bu ülkenin tapusudur Hacı Bektaş Sultan bu ülkenin tapusudur. Dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyemizde bir alevi irtibat büromuz olacak." ifadelerini kullandı.
"İHA'LARIMIZLA, SİHA'LARIMIZLA GİDİYORUZ"
Konuşmasında Atatürk'ün mirası olan Başkent'e sahip çıkacağını belirten Altınok, muasır medeniyetler seviyesine ilerlemek için el ele verilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bizim bu şehre hem hayallerimiz, heyecanımız hem de projelerimiz var. Atatürk'ün mirası Başkent'i en iyi yere taşıyacağız. Allah ocağımızı tüttürsün. Atatürk'ün de dediği gibi 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Ama hepimize görevler düşüyor. 'Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür.' Vatanını seven herkes el ele, gönül gönüle verecek. İnanıyoruz, güçlenen Türkiye yolunda ilerliyoruz. İnşallah, inanıyoruz ki Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine doğru da gidiyoruz. İnşallah, uçaklarımızla, İHA'larımızla, SİHA'larımızla gidiyoruz. Devrim otomobilimiz yolda kalmadı. Bir olalım diri olalım ir olalım gelin canlar bir olalım."
"ANKARA'YI DÜNYA BAŞKENTİ YAPACAĞIZ"
Ankara'nın hak ettiği değeri bulacağını ifade eden Altınok, Cumhuriyet tarihinde verilen hizmetlerden daha fazla çalışma ortaya koyacaklarını belirterek, "Ankara'da yapılanları bilen bir Ankara çocuğu olarak söylüyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında başkentimizi hak ettiği yarınlara hep beraber taşıyacağız. Dünya başkentleri arasında ismi, esamesi olmayan başkentimizi bir dünya başkenti yapacağız" şeklinde konuştu.
"ATATÜRK'ÜN MİRASI HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULACAK"
Ankara için her alanda heyecanı ve projeleri olduğunu söyleyen Altınok, "Toplumun her kesimine, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, her alanda heyecanımız ve projelerimiz var. Eserlerle bu şehri, Atatürk'ün bize mirası olan bu kadim başkenti hep beraber hak ettiği yere taşımaya Altınok yola çıktı, gerisi sizin desteklerinizle" dedi.
"BUNU BİR BAŞKASI KURAMAZDI"
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulduğunu da hatırlatan Altınok, "Alevi -Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızı Cumhuriyet tarihinde kuran kimdir? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bunu bir başkası kuramazdı. Bakınız söyleyeyim. Bu bir devrimdir. Doğru bir devrimdir. Geç de olsa ama bunu kimse yapamazdı. Eksikler noksanlar olabilir. Ama ne olacak? Zamanla bunların hepsi giderilecek." dedi. Altınok'un açıklamaları ardından alevi federasyonu ve dernekleri, Altınok için hazırladıkları besteleri dinlettiler.
ŞAH-I MERDAN CEM EVİ'NE ZİYARET
Altınok, alevi federasyonu ve dernekleriyle gerçekleşen buluşmanın ardından Şah-ı Merdan Cem Evi'ni ziyaret etti. Altınok burada yaptığı konuşmada, cemevlerine yapılan saldırıları hatırlatarak, "Cami bizim, cemevi bizim. Saldırı bizim değerlerimize kutsallarımıza saldırıdır. Devletimize, cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Omuz omuza daha güçlü Türkiye yarınlarına… Cemevlerini bodrum katlardan çıkaracağız. Sadece Ankara'daki değil Ankara dışındaki cemevlerinin de ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.
Altınok, Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda Ankara'nın 100 yılda aldığı hizmetlerden daha fazla hizmet alacağını da sözlerine ekledi.