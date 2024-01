"Ankara'yı dünya başkenti yapacağız" | ABB Başkan adayı Turgut Altınok Alevi vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Adaylığı açıklandıktan sonra sahaya hızlı bir giriş yapan Altınok, Ankara'da her kesimden vatandaşla temas etmeyi sürdürüyor.

"YENİ CEMEVLERİ YAPACAĞIZ, İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞIZ"

Yeni cemevlerinin yapılacağını ve cemevlerine her türlü desteğin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verileceğinin altını çizen Altınok, "İnşallah güzel işler yapacağız. Cemevlerimize her türlü desteği vereceğiz, sadece Ankara'daki değil Türkiye'deki cemevlerine hizmetlerimiz vardır. Bundan da şeref duyuyoruz. Hacı Bektaş Veli'ye, Hünkâra giden, Antalya'ya Abdal Musa'ya en çok araç gönderen belediye, Keçiören Belediyesidir. Seçimden seçime değil gönlümüz canlara her zaman açıktır. Hüseyin Gazi Cemevimizi bir inanç merkezi yapacağız. Oraya bir ring yapacağız. Çünkü arabası olan çıkabiliyor olmayanlar maalesef soluk soluğa çıkıyor. Hüseyin Gazi bu ülkenin tapusudur Hacı Bektaş Sultan bu ülkenin tapusudur. Dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyemizde bir alevi irtibat büromuz olacak." ifadelerini kullandı.