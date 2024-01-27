Başkan Erdoğan duyurmuştu! Sağlık Bakanı Koca’dan, kamuya 35 bin sağlık personeli alımına ilişkin paylaşım

"35 bin kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor."

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yolu açılış törenindeki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , "Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadelerini kullandı.





Koca, paylaşımında Başkan Erdoğan'ın personel alımıyla ilgili açıklamalarından bir kesite de yer verdi.



BAKAN KOCA HASTANE AÇILIŞINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin açılışıyla kentin sağlık üssü olmaya aday olduğunu ve "Türkiye Yüzyılı" yatırımlarının ilkine kavuştuğunu söyledi.

Bayraklı ilçesindeki İzmir Şehir Hastanesi ve bağlantı yolları açılısında konuşan Koca, şehir hastanelerinin 22'ncisini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Vatandaşların şehir hastaneleri ve hizmetler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu kaydeden Koca, "Şehir hastanelerinin sağlık hizmetlerine getirdiği farkı hastalarımız bizzat tecrübeleriyle biliyorlar. Halkımız şehir hastanelerinin tarifini kapısından içeri girildiğinde tüm sağlık sorunlarının çaresinin tek çatı altında aranacağı hastane olarak yapıyor. Şifa artık oradan oraya koşturarak bulunmuyor. Şifa kaynağı olacak şartların nerede toplandığı biliniyor." diye konuştu.

Şehir hastanelerinde 1 günde bakılan hasta sayısının yaklaşık 250 bin olduğunu bildiren Koca, şöyle devam etti:

"Bu sayı, tüm kamu hastanelerinde 1 günde verilen toplam sağlık hizmetlerinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Yine tüm kamu hastanelerinde yapılan özellikli ameliyatların yüzde 28'i şehir hastanelerimizde yapılmaktadır. Günlük ameliyat sayısı, tüm şehir hastanelerimizde yaklaşık 10 bindir. Kendi şehir hastanesine sahip şehirlerimizin toplam nüfusu, ülkemiz nüfusunun yarısını aşmaktadır. Her iki insanımızdan biri, kapsamlı mükemmel hizmete kolayca ulaşma imkanına sahiptir."

Hatay, Malatya ve Van şehir hastanelerinin projelerinin bitmek üzere olduğunu aktaran Koca, "Böylece tüm büyükşehirlerimiz şehir hastanelerine kavuşmuş olacak. Türkiye, sağlık açısından daha göz kamaştırıcı noktalara ulaşacak." ifadelerini kullandı.