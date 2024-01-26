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Ankara'da 2 firari FETÖ'cü yakalandı

Ankara'da FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. 7 yıldır firari olduğu belirtilen G.A ve E.A, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 19:54 Güncelleme 27 Ocak 2024, 17:52
Ankara’da 2 firari FETÖ’cü yakalandı

Ankara'da FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

2 FETÖ'CÜ YAKALANDI
Bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında arama kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş eski öğretmen G.A. Polatlı'da, eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.A. ise Altındağ'da yakalandı. 7 yıldır firari olduğu belirtilen G.A ve E.A, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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