İzmir’den Ankara 3.5 saat sürecek! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmirlilere müjdeyi verdi: Hızlı tren geliyor





Bayraklı ilçesindeki İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Uraloğlu, şehir hastanesi ve bağlantı yollarının kente hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hamza Dağ olduğunu hatırlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"İzmir'in ulaşım ihtiyaçlarını gayet iyi biliyoruz. Yaptıklarımız var, planladıklarımız var. Biz İstanbul-İzmir Otoyolu'nu bitirdik, hizmete sunduk. Konak tünellerini bitirdik. Yine hizmete sunduk. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu bitirdik ve hizmete sunduk. Şimdi biliyorum sizler sabırsızlıkla, yüksek hızlı treni bekliyorsunuz. Ben yakın zamanda şantiyesini gezdim. Hızlı bir şekilde yürüyoruz orada. Bir ikmal ihalesi yapmamız gerekiyordu. İkmal ihalesini de yaptık ve yolumuza devam ediyoruz. İnşallah İzmir'imizi yüksek hızlı trenle tanıştıracağız. İzmir'den Ankara'ya 3,5 saatte güvenle seyahat etmiş olacağız."