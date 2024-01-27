Cumhur İttifakı Eskişehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu’ndan Özgür Özel’e bombardıman





HATİPOĞLU'NDAN ÖZEL'E YAYLIM ATEŞİ

Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Özgür Özel'i adeta bombardımana tuttu. Mesnetsiz iddialarla kendisini hedef alan Özel'e sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Hatipoğlu, şu ifadelere yer verdi:



"KENDİ GENEL BAŞKANI VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA KUMPAS KURMUŞ ZAT"

"Kendi genel başkanına, kendi büyükşehir belediye başkanına kumpas kurmuş zatın, çıkıp Eskişehirlilere ders vermeye ne hakkı ne de haddi var. 31 Mart'ta Eskişehir bakalım kendi öz evladının mı, yoksa yönetemediği İstanbul'dan kentimizi dizayn etmeye kalkanların kayyumunun mu arkasında duracak? Her türlü kutuplaştırma çabası Eskişehir'de geçersizdir. Ben her hemşehrime fayda sağlama, hayatına olumlu anlamda dokunma niyetinde ve çabasındayım. Siyasi nezakete örnek teşkil eden kampanya sürecimiz bu şekilde devam edecek."