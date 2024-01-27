Cumhur İttifakı Eskişehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu’ndan Özgür Özel’e bombardıman

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde Cumhur İttifakı emin ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde Cumhur İttifakı emin ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
Cumhur İttifakında büyükşehirler ve ilçe belediye adayları titizlikle belirlenirken, CHP ise adeta iç savaş yaşanıyor. Peş peşe istifalar yaşanırken, parti içini kendi isteklerine göre dizayn etmek isteyen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında kavgalar sürmeye devam ediyor.
TERÖR PARTİSİ DEM İLE İŞBİRLİĞİ
'Yerel seçimleri kaybetme korkusu' ile terör partisi DEM ile aynı safta yer tutmaktan geri adım atmayan CHP lideri Özgür Özel oy uğruna kirli pazarlığını sürdürüyor.
CUMHUR İTTİFAK ADAYINI MESNETSİZ İDDİALARLA HEDEF ALMAYA ÇALIŞTI
Terör partisi DEM ile süründürülen kirli pazarlık tam gaz devam ederken, CHP lideri Özgür Özel CHP Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında Cumhur İttifakı Eskişehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nu mesnetsiz iddialarla hedef almaya çalıştı.
HATİPOĞLU'NDAN ÖZEL'E YAYLIM ATEŞİ
Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Özgür Özel'i adeta bombardımana tuttu. Mesnetsiz iddialarla kendisini hedef alan Özel'e sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Hatipoğlu, şu ifadelere yer verdi:
"KENDİ GENEL BAŞKANI VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA KUMPAS KURMUŞ ZAT"
"Kendi genel başkanına, kendi büyükşehir belediye başkanına kumpas kurmuş zatın, çıkıp Eskişehirlilere ders vermeye ne hakkı ne de haddi var. 31 Mart'ta Eskişehir bakalım kendi öz evladının mı, yoksa yönetemediği İstanbul'dan kentimizi dizayn etmeye kalkanların kayyumunun mu arkasında duracak? Her türlü kutuplaştırma çabası Eskişehir'de geçersizdir. Ben her hemşehrime fayda sağlama, hayatına olumlu anlamda dokunma niyetinde ve çabasındayım. Siyasi nezakete örnek teşkil eden kampanya sürecimiz bu şekilde devam edecek."
ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR?
1975'te Eskişehir'de dünyaya gelen Hatipoğlu, Bilkent Üniversitesi'nde muhasebe ön lisans eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. 2006-2007 sezonunda Eskisehirspor kulübünün başkanlığını üstlendi 28. dönem TBMM'ye milletvekili olarak girdi, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. İleri düzeyde İngilizce bilen Hatipoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.