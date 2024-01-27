Başkan Erdoğan’dan İzmir Şehir Hastanesi’nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda hasta kabulüne başlayan İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şehir hastanemiz 628 bin metrekareyi bulan kapalı alanı, yüksek yatak kapasitesi, diğer birimleriyle güzel İzmirimize yakışır bir eser oldu. Bu dev hastanenin altyapısı itibarıyla buranın yollarıyla alakalı tabi, acaba yollarını kim yaptı diyene sorarsınız. Kimin yapması lazım, büyükşehir belediyesinin yapması lazım. Büyükşehir yolları yaptı mı, hayır. Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi, ilk etabı hallettik ama yetmez. İnşallah buranın yollarıyla alakalı ikinci etabı da Ulaştırma Bakanlığımız en güzel şekliyle yapacak ve hastanemize ulaşım daha da kolaylaşacak. Hastane yapınca ulaşım şart.

ALTYAPI NOKTASINDA DA İZMİRİMİZİN BU ÇİLELERİ SONA ERECEKTİR



Hastanemize hızlı, emniyetli erişim için inşa ettiğimiz 4 km uzunluğundaki bağlantı yolu ve kavşağını da bugün hizmete açıyoruz. Hastanemiz dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biridir. 6 ayrı hastaneyi barındıran bu muhteşem yatırım eser ve hizmet siyasetimizin önemli bir nişanesidir. Seçimlere gidiyoruz. Bu seçimlerle birlikte ben inanıyorum ki güzel İzmirin güzel insanları burada Hamza Dağ kardeşimizi büyükşehirin başına getirecek ve böylece altyapı noktasında da İzmirimizin bu çileleri sona erecektir.

31 MART'A KADAR YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA VAR MIYIZ?

Daha önce Manisa, İzmir arasında Sabuncubeli Tüneli, bunları biz yaptık. Birçok yolları yaptık. Konak tünelini yaptık. Bundan sonraki dönemde inşallah gerek merkezi yönetim olarak biz gerekse büyükşehir belediyemiz olarak el ele verecek ve altyapı sorunlarını ortadan kaldıracağız. Bunun için de tabi, 31 Mart'a kadar yoğun şekilde çalışmaya var mıyız?