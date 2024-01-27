Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak 08.19 itibarıyla meydana gelen 5.1 şiddetindeki #deprem ile ilgili valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'da konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "İzmir Menderes'te meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız sahada çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

UZMAN İSİMLER DEĞERLENDİRDİ

Deprem uzmanı A Haber ekranlarında depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Süha Özden, "Burada 2 farklı yapı var. Bunlardan bir tanesi Kuşadası Körfezi'ni sınırlandıran yaklaşık doğu- batı uzantılı körfezi açan normal faylar. Bundan önceki büyük deprem bu fay üzerinde meydana gelmişti. Şu an meydana gelen deprem karaya oldukça yakın. Tuzla bölgesine yakın. Burada bazı kuzey- güney doğrultulu faylar var. Deprem bu faylar üzerinde meydana gelmiş olabilir. Dolayısıyla körfezde geçmişte başlayan kuzey-güney yönlü genişleme aktivitesinin devamı niteliğinde olabilecek depremlerden bir tanesi. Buradaki fayların 5 şiddetinde bir deprem üretmesi olasıdır. Burada buna yakın oranlar olur. 4'ü geçebilir. Karaya yakın olduğundan endişe yaratabilir. Ancak ben daha büyük bir deprem olacağını düşünmüyorum. " dedi.

BAŞKA FAY HATTINI TETİKLER Mİ?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise , "Aslında olağanüstü bir deprem değil. Tabii 5.1 büyüklüğündeki deprem daha çok hissedilir. İnsanların paniğe kapılması normal. Depremin kendisinin yapabileceği hasar ya da can kaybı mümkün değil. Bu büyüklükteki deprem o bölge için çok normal. O bölgede küçük faylar var. Asıl önemli olan kara üzerinde daha devamlı faylar var. İzmir'de 6'nın üzerinde bir deprem bizi şaşırtmaz. 5.1'e bakarak bu deprem öncüydü daha büyüğü gelecek demek mümkün değil. Bölge deprem bölgesi. Buna göre hazırlık yapmamız lazım. Kuşadası boydan boya faylar olan bir yer. En büyüğü" ifadelerini kullandı. ÇOK SAYIDA FAY VAR

Ersoy, Kuşadası bölgesinin kuzeyi ve güneyi önemli deprem bölgesi. Sadece İzmir değil güneyinde Aydın Muğla'ya kadar olan yerlerde deprem oluşturacak faylar var. Batı Anadolu 1970-1971'den beridir büyük bir deprem yaşamadı.İzmir'de yaşanan İzmir depremi değildi. Sisam Adası'nın deprmiydi. Batı Anadolu'da çok sayıda fay var. Kuzey Anadolu fay hattı kadar büyük deprem oluşturmaz. Tarihsel süreçte 7 veya 7'yi az geçen depremler var. Potansiyel olarak her an deprem oluşturacak pek çok fay zonu var. " dedi. Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir de A Haber'e bağlanarak meydana gelen deprem ve sonrası için de açıklamalarda bulundu.

Özdemir, "Depremin merkez üssü deniz ortamında. Denizde olması İzmir için bir şanstır. Maalesef son 1 aydır orta büyüklükte ve küçük depremler olarak ülkemizin birçok yerinde sarsıntılar yaşanıyor. 5,1 çok büyük bir deprem değil bu nedenle önemli bir hasar oluşturacağını sanmıyorum. Zayıf ve kerpiç yapılarda çatlamalar olabilir. Bazı ahıllarda yıkılma olabilir. İzmir tektonik olarak gerilmeli bir rejime sahip. Türkiye'nin aktif deprem bölgelerinde biri. Bu nedenle deprem bizim için bir sürpriz değil. Depremler olmaya devam edecektir. İzmir'de kuzeyden gelen Doğu Anadolu Fay Hattı'ndan ayrılan büyük bir kol var. Bu depremin deniz ortamında olması İzmirliler için şanstır. İzmir ve Ege Denizi'nde bu şekilde depremler oldu. Tetikleyici rol oynayabileceğini herhangi bir işaret görmedik. 5,1 büyüklüğündeki depremin tetikleyici olacağını düşünmüyorum. Çünkü Ege Denizi'nde gerek Antalya Körfezi'nde deniz ortamındaki bu şekildeki depremler zaman zaman yaşanıyor. Bundan sonra da yaşanır ve bölge tektonik olarak aktif bir yer." dedi. SON DEPREMLER 2024-01-27 08:19:19 37.96694 27.13056 8.51 MW 5.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.42 km] Menderes (İzmir) 2024-01-27 07:46:17 37.93556 27.62361 6.99 ML 2.0 Germencik (Aydın) 2024-01-27 07:35:56 37.94167 27.63417 7.0 ML 1.9 Germencik (Aydın) 2024-01-27 07:31:52 37.90917 27.65694 4.25 ML 3.0 Germencik (Aydın) 2024-01-27 07:30:42 37.925 27.62556 7.0 ML 2.9 Germencik (Aydın) 2024-01-27 07:24:43 37.56028 37.23139 6.25 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2024-01-27 07:11:34 38.05444 36.54611 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 2024-01-27 06:54:49 40.425 28.84333 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.71 km] Mudanya (Bursa) 2024-01-27 06:49:10 38.03361 36.57472 12.84 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 2024-01-27 06:47:47 37.74083 35.37333 7.0 ML 1.6 Yahyalı (Kayseri) 2024-01-27 06:39:19 39.84028 38.9425 7.0 ML 1.2 Refahiye (Erzincan) 2024-01-27 06:27:47 40.42667 28.85222 4.74 ML 2.7 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.06 km] Mudanya (Bursa) TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN